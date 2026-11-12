Τζένσεν Χουάνγκ: Αποκαλύψεις και για δεύτερη εξωσυζυγική σχέση

Αμφίβολο το μέλλον του στην Nvidia

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, φέρεται να διατηρεί δεύτερη εξωσυζυγική σχέση με την αντιπρόεδρο Κίμπερλι Πάουελ, προκαλώντας ανησυχίες για την εταιρική διακυβέρνηση.
  • Η Πάουελ είναι παντρεμένη και άμεση υφισταμένη του Χουάνγκ, ενώ οι δύο τους συνεργάζονται από το 2008.
  • Η Nvidia διερευνά πιθανές παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας λόγω της σχέσης τους και των ερωτημάτων που προκύπτουν.
  • Η Wall Street Journal αναφέρει ότι το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει την απομάκρυνση του Χουάνγκ, ενώ η μετοχή της Nvidia έχει υποχωρήσει σχεδόν 8%.
  • Ο Χουάνγκ παραδέχθηκε την απιστία του και ζήτησε συγγνώμη, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του προς αυτόν.

Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταράξεις στη Nvidia, καθώς στο επίκεντρο των δημοσιευμάτων για την προσωπική ζωή του CEO της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, βρίσκεται πλέον και δεύτερη εξωσυζυγική σχέση. Σύμφωνα με του New York Times, ο ιδρυτής του αμερικανικού κολοσσού τεχνολογίας  φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση με την 48χρονη αντιπρόεδρο του τομέα υγείας της Nvidia, Κίμπερλι Πάουελ. Οι νέες αποκαλύψεις προκαλούν ερωτήματα για την εταιρική διακυβέρνηση και το μέλλον της ηγεσίας της Nvidia.

Nvidia: Το FBI ξεκινά έρευνα για την εξωσυζυγική σχέση του Χουάνγκ

Η αμερικανική εφημερίδα, επικαλούμενη πέντε πηγές από το εσωτερικό της εταιρείας, αναφέρει ότι οι δύο τους καταγράφηκαν σε βίντεο να ερωτοτροπούν σε ξενοδοχείο στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας, κατά τη διάρκεια εταιρικού συνεδρίου τον περασμένο Μάρτιο.

H Κίμπερλι Πάουελ

H Κίμπερλι Πάουελ

Η Πάουελ είναι επίσης παντρεμένη και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποτελεί άμεση υφισταμένη του Χουάνγκ στην ιεραρχία της Nvidia. 

Nvidia: Ποια είναι η Κίμπερλι Πάουελ

Η Κίμπερλι Πάουελ δεν αποτελεί ένα άγνωστο πρόσωπο στον τεχνολογικό κολοσσό. Αντιθέτως, συγκαταλέγεται στα ανώτερα στελέχη της Nvidia, με πολυετή παρουσία και σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της δραστηριότητάς της στον χώρο της υγείας.

Σκάνδαλο με τον CEO της Nvidia: Ερευνάται αν είχε σχέση με Κινέζα πράκτορα

Σύμφωνα με το Business Insider, εργάζεται στην εταιρεία από το 2008 και έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αξιοποίηση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για την ιατρική έρευνα, τη διάγνωση ασθενειών και την ανακάλυψη νέων φαρμάκων.

 

 

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Βοστώνης και ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία το 1999 ως μηχανικός υλικού υπολογιστών (hardware engineer). Στη συνέχεια εργάστηκε στον τομέα ανάπτυξης προϊόντων μιας νεοφυούς εταιρείας ηλεκτρονικών συστημάτων.

Η επαγγελματική της πορεία συνδέθηκε με τη Nvidia όταν αναζήτησε πληροφορίες για τις δυνατότητες των επεξεργαστών της. Όπως είχε αποκαλύψει η ίδια σε συνέντευξή της στο podcast «Lifers», η εταιρεία επικοινώνησε ξανά μαζί της όταν διαπίστωσε ότι η τεχνολογία της μπορούσε να αξιοποιηθεί στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Αμφίβολο είναι το μέλλον του CEO της Nvidia στο τιμόνι της εταιρείας

Αμφίβολο είναι το μέλλον του CEO της Nvidia στο τιμόνι της εταιρείας

Το 2008 εντάχθηκε στο δυναμικό της Nvidia, αναλαμβάνοντας αρχικά αρμοδιότητες επιχειρηματικής ανάπτυξης στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης και της υγείας.

Το 2016 προήχθη σε senior director, αναλαμβάνοντας την ηγεσία ομάδας επιχειρηματικής ανάπτυξης με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη. Έναν χρόνο αργότερα, το 2017, ανέλαβε τη θέση της αντιπροέδρου του τομέα υγείας, την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα.

Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν τεχνολογίες υλικού και λογισμικού για την ιατρική απεικόνιση, τις βιοεπιστήμες και την ανακάλυψη φαρμάκων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

«Πρακτικά ζω και αναπνέω για τον τομέα της υγείας. Επομένως, μιλάω συνεχώς γι' αυτόν», είχε δηλώσει το 2025 στο Business Insider, περιγράφοντας τη σημασία που έχει αποκτήσει ο συγκεκριμένος κλάδος στην επαγγελματική της ζωή.

Nvidia: Το βίντεο στο ξενοδοχείο και τα ερωτήματα για τον κώδικα δεοντολογίας

Η σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με την Κίμπερλι Πάουελ, όπως περιγράφεται στο δημοσίευμα των New York Times, αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της επαγγελματικής σχέσης των δύο στελεχών.

Οι εξωσυζυγικές σχέσεις του Τζένσεν Χουάνγκ πιθανόν να του στοιχίσουν το μέλλον του στα ηνία της Nvidia

Οι εξωσυζυγικές σχέσεις του Τζένσεν Χουάνγκ πιθανόν να του στοιχίσουν το μέλλον του στα ηνία της Nvidia

Οι δυο τους συνεργάζονται από το 2008, ενώ ο Χουάνγκ έχει εκφράσει επανειλημμένα το ενδιαφέρον του για την αξιοποίηση της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας.

Σε συνέντευξή της στο podcast «Lifers», η Πάουελ είχε αναφερθεί με ιδιαίτερα θετικά λόγια στον επικεφαλής της Nvidia.

«Ο Τζένσεν ενδιαφέρεται με πάθος για τον κλάδο της υγείας εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια», είχε αναφέρει, εξηγώντας ότι το ενδιαφέρον του ενισχύθηκε μέσα από τις επαφές του με ερευνητές και επιστήμονες.

Πλέον, όμως, τα δημοσιεύματα για τη φερόμενη προσωπική τους σχέση δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει παραδεχθεί μία εξωσυζυγική σχέση

Ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει παραδεχθεί μία εξωσυζυγική σχέση

Ο κώδικας δεοντολογίας της Nvidia, ο οποίος περιλαμβάνει επιστολή του ίδιου του Χουάνγκ, αναγνωρίζει ότι οι προσωπικές σχέσεις ενδέχεται να δημιουργήσουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Παράλληλα, προβλέπει τη διερεύνηση αναφορών για ενδεχόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, η Πάουελ φέρεται να ακύρωσε προγραμματισμένη δημόσια εμφάνισή της σε συνέδριο. Η δημοσιογράφος του CNN Μεγκ Τίρελ γνωστοποίησε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι επρόκειτο να συντονίσει συζήτηση με τη συμμετοχή της αντιπροέδρου της Nvidia, αλλά ενημερώθηκε ότι εκείνη δεν θα συμμετείχε τελικά.

Nvidia: Η έρευνα για την Άλις Χουάνγκ και το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του CEO

Η υπόθεση της Κίμπερλι Πάουελ έρχεται να προστεθεί στις ήδη σοβαρές εξελίξεις γύρω από τον Τζένσεν Χουάνγκ και τη σχέση του με την επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ και η Άλισον Χουανγκ με την οποία φέρεται να είχε εξωσυζυγική σχέση

Ο Τζένσεν Χουάνγκ και η Άλισον Χουανγκ με την οποία φέρεται να είχε εξωσυζυγική σχέση

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να έχουν εκφράσει υποψίες ότι η Άλις Χουάνγκ ενδέχεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Οι σχετικές αναφορές έχουν οδηγήσει σε εσωτερική έρευνα στη Nvidia, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρξε κίνδυνος πρόσβασης σε ευαίσθητες εταιρικές πληροφορίες.

Η Άλις Χουάνγκ συνδέεται επαγγελματικά με τη Megaspeed, εταιρεία δεδομένων με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία αποτελεί πελάτη της Nvidia. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν και πιθανές παραβιάσεις των περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ προς την Κίνα.

Οι New York Times είχαν αναφερθεί ήδη από τον Οκτώβριο του 2025 στην επιχειρηματική σχέση των δύο προσώπων. Στα μεταγενέστερα δημοσιεύματα τέθηκαν και ζητήματα εθνικής ασφάλειας, χωρίς οι υποψίες περί κατασκοπείας να αποτελούν αποδεδειγμένο γεγονός.

Ο ίδιος ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε την Κυριακή, σε μήνυμα προς τους εργαζομένους της Nvidia, ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του. Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη για την παραβίαση της εμπιστοσύνης της οικογένειάς του και των εργαζομένων.

Η Wall Street Journal και το μέλλον της Nvidia

Το μεγαλύτερο ερώτημα πλέον αφορά στο μέλλον του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο απομάκρυνσής του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, καθώς οι αποκαλύψεις και η έρευνα για πιθανή εμπλοκή ξένων υπηρεσιών πληροφοριών έχουν προκαλέσει ανησυχία.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Bloomberg, το διοικητικό συμβούλιο συνεργάζεται με εξωτερική εταιρεία για τον εντοπισμό πιθανών διαδόχων του.

Τσουνάμι εξελίξεων στην Nvidia έχουν προκαλέσει τα ερωτικά σκάνδαλα με πρωταγωνιστή τον CEO

Τσουνάμι εξελίξεων στην Nvidia έχουν προκαλέσει τα ερωτικά σκάνδαλα με πρωταγωνιστή τον CEO

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή στάσης σε σχέση με την προηγούμενη Κυριακή, όταν η διοίκηση είχε εκφράσει την εμπιστοσύνη της στον Χουάνγκ και στην ομάδα του.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Nvidia, ο διευθύνων σύμβουλος μπορεί να απομακρυνθεί από τη θέση του «με ή χωρίς αιτιολογία», εφόσον συμφωνήσει η πλειοψηφία των 11 μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Ο Χουάνγκ, συνιδρυτής της εταιρείας από το 1993, κατέχει περίπου το 3,6% των μετοχών της και αποτελεί κεντρικό πρόσωπο στη στρατηγική και στη διεθνή παρουσία της. Η πιθανή αποχώρησή του θα δημιουργούσε ένα σημαντικό κενό ηγεσίας, καθώς δεν υπάρχει προφανής διάδοχος με αντίστοιχο ρόλο και επιρροή.

Οι εξελίξεις έχουν ήδη προκαλέσει αναταράξεις στη χρηματιστηριακή αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στα σχετικά δημοσιεύματα, η μετοχή της Nvidia υποχώρησε σχεδόν 8%, ενώ οι απώλειες στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας υπολογίζονται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ με τη σύζυγό του

Ο Τζένσεν Χουάνγκ με τη σύζυγό του

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει στενή σχέση με τον επικεφαλής της Nvidia, έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στον Χουάνγκ, χαρακτηρίζοντάς τον «έντιμο άνθρωπο».

Ο ίδιος ο CEO, παρά τα δημοσιεύματα περί ενδεχόμενης αποχώρησης, φέρεται να μην πιστεύει ότι η κατάσταση θα φτάσει μέχρι εκεί.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο για τον τεχνολογικό κολοσσό, καθώς το διοικητικό συμβούλιο καλείται να αξιολογήσει τόσο τις καταγγελίες και τις έρευνες όσο και τις πιθανές επιπτώσεις στη διοίκηση και στη διεθνή θέση της εταιρείας.

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