Στο τέλος του σημερινού Stars System και την ανάλυση της αντίθεσης Δία - Βόρειου δεσμού, η Άση Μπήλιου αποκάλυψε ποια είναι τα τυχερά ζώδια της ημέρας.
Μπήλιου: Η αντίθεση Δία - Βόρειου Δεσμού & η ορθή πορεία της Αφροδίτης
Έτσι, για σήμερα Πέμπτη 12/11 έχουν περισσότεροι εύνοια και τύχη οι:
- Κριοί
- Λέοντες
- Τοξότες
- Υδροχόοι
που είναι γεννημένοι στο γ' δεκαήμερο του ζωδίου τους. Η εύνοια αφορά και όσους έχουν ωροσκόπο σε αυτά τα ζώδια. «Κοιτάξτε σήμερα να αδράξετε τη μέρα», είπε.
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