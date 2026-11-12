Άση Mπήλιου: Δες αν το ζώδιο σου είναι ένα από τα τυχερά της ημέρας

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Άση Μπήλιου: Τα τυχερά ζώδια της σημερινής ημέρας 12/11/26 στο Stars System

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου αποκάλυψε τα τυχερά ζώδια της ημέρας στο Stars System.
  • Για σήμερα, Πέμπτη 12/11, τυχεροί είναι οι Κριοί, Λέοντες, Τοξότες και Υδροχόοι του γ' δεκαημέρου.
  • Η εύνοια αφορά και όσους έχουν ωροσκόπο σε αυτά τα ζώδια.
  • Η Άση Μπήλιου προτρέπει να αδράξουν την ημέρα.

Στο τέλος του σημερινού Stars System και την ανάλυση της αντίθεσης Δία - Βόρειου δεσμού, η Άση Μπήλιου αποκάλυψε ποια είναι τα τυχερά ζώδια της ημέρας.

Μπήλιου: Η αντίθεση Δία - Βόρειου Δεσμού & η ορθή πορεία της Αφροδίτης

Άση Mπήλιου: Δες αν το ζώδιο σου είναι ένα από τα τυχερά της ημέρας

Έτσι, για σήμερα Πέμπτη 12/11 έχουν περισσότεροι εύνοια και τύχη οι:

  • Κριοί
  • Λέοντες
  • Τοξότες
  • Υδροχόοι

που είναι γεννημένοι στο γ' δεκαήμερο του ζωδίου τους.  Η εύνοια αφορά και όσους έχουν ωροσκόπο σε αυτά τα ζώδια. «Κοιτάξτε σήμερα να αδράξετε τη μέρα», είπε. 

 

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