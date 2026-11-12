Στο τέλος του σημερινού Stars System και την ανάλυση της αντίθεσης Δία - Βόρειου δεσμού, η Άση Μπήλιου αποκάλυψε ποια είναι τα τυχερά ζώδια της ημέρας.

Έτσι, για σήμερα Πέμπτη 12/11 έχουν περισσότεροι εύνοια και τύχη οι:

Κριοί

Λέοντες

Τοξότες

Υδροχόοι

που είναι γεννημένοι στο γ' δεκαήμερο του ζωδίου τους. Η εύνοια αφορά και όσους έχουν ωροσκόπο σε αυτά τα ζώδια. «Κοιτάξτε σήμερα να αδράξετε τη μέρα», είπε.