Το παιχνίδι των ερωτήσεων του First Date έβγαλε για άλλη μια φορά... λαβράκι.
Η ερώτηση που κλήθηκαν να απαντήσουν οι daters ήταν η εξής: «Ποιο είναι το πιο τρελό πράγμα που έχεις κάνει ποτέ σε μια σχέση».
First Dates: Ο Αλέξανδρος ομολόγησε πώς χώρισε πρώην σύντροφό του με... ένα σουβλάκι
Ο Αλέξανδρος τότε άρχισε να περιγράφει το πανούργο σχέδιο που κατέστρωσε για να χωρίσει την τότε σχέση του. Τι έκανε; Της παρήγγειλε σουβλάκι με τζατζίκι, ενώ ήξερε πως το απεχθάνεται. Το αποτέλεσμα; Να τσακωθούν μπροστά στους φίλους του Στέφανου και να χωρίσουν οριστικά.
Η Λένα, που είχε να μοιραστεί μια πιο... light ιστορία, τον κοιτούσε έκπληκτη. Μάλιστα, δε δίστασε να παραδεχτεί ότι λυπήθηκε την κοπέλα».
First Dates: Η Λένα λυπήθηκε την πρώην του Αλέξανδρου
«Άρα εκμεταλλεύτηκες μια κατάσταση για να πετύχεις αυτό που θέλεις. Λέων», του είπε.
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