First Dates: Το τρικ με το σουβλάκι και το τζατζίκι που έφερε τον χωρισμό

Το σατανικό σχέδιο χωρισμού του Αλέξανδρου που άφησε άφωνη τη Λένα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο παιχνίδι First Dates, οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερώτηση σχετικά με τρελές πράξεις σε σχέσεις.
  • Ο Αλέξανδρος αποκάλυψε ότι χώρισε την κοπέλα του παραγγέλνοντάς της σουβλάκι με τζατζίκι, που απεχθανόταν.
  • Η ενέργεια αυτή οδήγησε σε καβγά μπροστά σε φίλους και τελικά σε οριστικό χωρισμό.
  • Η Λένα, άλλη συμμετέχουσα, εξέφρασε την απογοήτευσή της για την κοπέλα που επηρεάστηκε από την πράξη του Αλέξανδρου.

Το παιχνίδι των ερωτήσεων του First Date έβγαλε για άλλη μια φορά... λαβράκι.

Η ερώτηση που κλήθηκαν να απαντήσουν οι daters ήταν η εξής: «Ποιο είναι το πιο τρελό πράγμα που έχεις κάνει ποτέ σε μια σχέση».

First Dates: Ο Αλέξανδρος ομολόγησε πώς χώρισε πρώην σύντροφό του με... ένα σουβλάκι

First Dates: Ο Αλέξανδρος ομολόγησε πώς χώρισε πρώην σύντροφό του με... ένα σουβλάκι

Ο Αλέξανδρος τότε άρχισε να περιγράφει το πανούργο σχέδιο που κατέστρωσε για να χωρίσει την τότε σχέση του. Τι έκανε; Της παρήγγειλε σουβλάκι με τζατζίκι, ενώ ήξερε πως το απεχθάνεται. Το αποτέλεσμα; Να τσακωθούν μπροστά στους φίλους του Στέφανου και να χωρίσουν οριστικά.

Η Λένα, που είχε να μοιραστεί μια πιο... light ιστορία, τον κοιτούσε έκπληκτη. Μάλιστα, δε δίστασε να παραδεχτεί ότι λυπήθηκε την κοπέλα».

First Dates: Η Λένα λυπήθηκε την πρώην του Αλέξανδρου

First Dates: Η Λένα λυπήθηκε την πρώην του Αλέξανδρου

«Άρα εκμεταλλεύτηκες μια κατάσταση για να πετύχεις αυτό που θέλεις. Λέων», του είπε. 

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