Nova TV: Η… Αγγελία φέρνει στιγμές θρίλερ με το blockbuster «The Housemaid»

Πρεμιέρα την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στις 22:00, στο Novacinema1

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To blockbuster «The Housemaid» («Η Αγγελία», 2025, διάρκειας 133’) με τους Amanda Seyfried, Sydney Sweeney, Brandon Sklenar, Michele Morrone και σκηνοθεσία του Paul Feig έρχεται να καθηλώσει αυτή την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Nova TV: Η… Αγγελία φέρνει στιγμές θρίλερ με το blockbuster «The Housemaid»

Μία κοπέλα πιάνει δουλειά ως εσωτερική οικιακή βοηθός σε μία πλούσια οικογένεια. Πίσω, όμως, από το τέλειο σπίτι κρύβονται μυστικά και το ασταθές αφεντικό δεν είναι η μόνη που κρύβει την αλήθεια. H συναρπαστική συνέχεια την Κυριακή 15/11 (22:00)!

Nova TV: Η… Αγγελία φέρνει στιγμές θρίλερ με το blockbuster «The Housemaid»

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στo Novacinema1, αλλά και On Demand μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, όποτε εσύ επιθυμείς, με περισσότερες από 6.000 ταινίες και επεισόδια σειρών. Παράλληλα, με τη λειτουργία Preview Videos μπορείς να πάρεις μια πρώτη γεύση από το περιεχόμενο πριν επιλέξεις τι θα παρακολουθήσεις, ενώ η δυνατότητα offline θέασης σου επιτρέπει να κατεβάζεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές και να τις απολαμβάνεις ακόμα και χωρίς σύνδεση στο internet.

Nova TV: Η… Αγγελία φέρνει στιγμές θρίλερ με το blockbuster «The Housemaid»

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