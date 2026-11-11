Viral ο Κορεάτης που τραγουδά Κατερίνα Λιόλιου!

Ερμηνεύει με ενθουσιασμό την «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη»

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Όσα είπε ο Κορεάτης στο Πρωινό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κορεάτης θαυμαστής Τεαχόνγκ Κιμ έγινε viral τραγουδώντας την επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη» στα ελληνικά.
  • Το βίντεο του στο TikTok έχει ξεπεράσει τις 173.000 προβολές, με θετικά σχόλια από Έλληνες χρήστες.
  • Ο Hong έχει επισκεφθεί την Ελλάδα και έχει αδυναμία στην ελληνική μουσική, ερμηνεύοντας και άλλα κομμάτια όπως του Νίκου Οικονομόπουλου και της Άννας Βίσση.
  • Η γνωριμία του με την ελληνική μουσική ξεκίνησε μέσω YouTube, όπου ανακάλυψε ελληνικά τραγούδια.
  • Ζήτησε συγγνώμη για την προφορά του, δείχνοντας ενθουσιασμό για την υποστήριξη των Ελλήνων.

Μέχρι τη Νότια Κορέα έχει φτάσει η μουσική της Κατερίνας Λιόλιου, με έναν Κορεάτη θαυμαστή της να γίνεται viral τραγουδώντας στα ελληνικά μία από τις επιτυχίες της.

Ο Τεαχόνγκ Κιμ κατάφερε να τραβήξει την προσοχή των χρηστών του TikTok, καθώς ερμηνεύει με ενθουσιασμό την «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη», αποδεικνύοντας πως η ελληνική μουσική μπορεί να ταξιδέψει πολύ μακριά.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό, ο Hong βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητό του και τραγουδά τους στίχους του κομματιού, προσπαθώντας να αποδώσει όσο καλύτερα μπορεί την ελληνική προφορά. Μάλιστα, δεν παραλείπει να ζητήσει συγγνώμη από τους Έλληνες ακροατές, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Η προφορά μου δεν είναι τέλεια, συγγνώμη».

 

Η προσπάθειά του, ωστόσο, κέρδισε αμέσως τις εντυπώσεις. Το βίντεο ξεπέρασε τις 173.000 προβολές, ενώ τα σχόλια των Ελλήνων χρηστών ήταν γεμάτα ενθουσιασμό και θετικά μηνύματα.

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Ο Korean Hong φαίνεται πως έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην ελληνική μουσική. Πριν από περίπου δύο χρόνια είχε επισκεφθεί την Ελλάδα, όπου συνάντησε φίλους του και γνώρισε από κοντά τη νυχτερινή διασκέδαση της χώρας μας.

Μάλιστα, το ρεπερτόριό του δεν περιορίζεται στην Κατερίνα Λιόλιου. Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Το Πρωινό», τραγούδησε επίσης τον «Έκπτωτο Άγγελο» του Νίκου Οικονομόπουλου, αλλά και το «12» της Άννας Βίσση.

Όπως αποκάλυψε, η γνωριμία του με την ελληνική μουσική ξεκίνησε μέσα από το YouTube, όταν άκουσε ένα τραγούδι της Άννας Βίσση και στη συνέχεια η πλατφόρμα τού πρότεινε κι άλλες ελληνικές επιτυχίες.

«Όταν η Κατερίνα Λιόλιου αναδημοσίευσε το βίντεό μου, πίστευα ότι ονειρεύομαι. Επισκέφτηκα την Ελλάδα πριν από περίπου δύο χρόνια. Έχω φίλους εκεί. Άκουσα ένα τραγούδι της Άννας Βίσση στο YouTube και στη συνέχεια η πλατφόρμα μού πρότεινε κάποια άλλα τραγούδια», ανέφερε.

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
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ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
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ΓΚΟΣ
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