Λιόλιου - Ρουβάς Ανακοίνωσαν Τη Συνεργασία Τους!

Κατερίνα Λιόλιου και Σάκης Ρουβάς ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους!

Από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στο «Έναστρον»

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Η Κατερίνα Λιόλιου έρχεται στο «Έναστρον» και συναντά τον κορυφαίο Έλληνα star Σάκη Ρουβά!

Από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, δύο ξεχωριστές μουσικές διαδρομές συναντιούνται σε μία από τις πιο εντυπωσιακές σκηνές της Αθήνας, σε ένα show που συνδυάζει διαφορετικές αποχρώσεις, κοινή ενέργεια και μοναδική σκηνική χημεία.

 

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, το «Έναστρον» ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται το κοινό σε έναν χώρο όπου η μουσική, η αισθητική και η διασκέδαση συναντιούνται με ξεχωριστό τρόπο.

Δύο διαδρομές… Μία σκηνή… Ένα show που δεν μοιάζει με κανένα άλλο!

Μεγάλες επιτυχίες, δυνατές ερμηνείες, glam rock αισθητική, εντυπωσιακή παραγωγή και αστείρευτη ενέργεια συνθέτουν ένα show υψηλών προδιαγραφών, που έρχεται να αποτελέσει τη νέα μεγάλη εμπειρία της νυχτερινής Αθήνας.

Garden of Enastron…
Από τις 30 Οκτωβρίου, γίνεται το σημείο συνάντησης για δύο ξεχωριστές μουσικές διαδρομές που έχουν ήδη γίνει talk of the town!

INFO
«Έναστρον» (Πειραιώς 188, Ταύρος)
Πρεμιέρα: Παρασκευή 30 Οκτωβρίου
Κάθε Παρασκευή και Σάββατο
Τηλέφωνα κρατήσεων: 210 3413550, 210 3413552

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
 |
ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
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