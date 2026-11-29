Αγνοείται το κινητό τηλέφωνο του ιδιοκτήτη της ΤΕΧΑΝ, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Όταν οι «Αδιάφθοροι» της Αστυνομίας έκαναν φύλλο και φτερό το σπίτι του, βρήκαν μόνο το κουτί και τη θήκη της συσκευής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι το πέταξε σε κάδο ανακύκλωσης και αγόρασε ένα καινούργιο, το οποίο και κατασχέθηκε, έχοντας όμως μέσα ελάχιστα μηνύματα.

Όταν του ζητήθηκαν οι κωδικοί του email που ήταν συνδεδεμένο με την εξαφανισμένη συσκευή, είπε ότι δεν τους θυμάται και ότι δεν το χρησιμοποιεί. Μάλιστα, ανέφερε ότι επικοινωνεί μόνο μέσω WhatsApp, με αυτόματη διαγραφή μηνυμάτων, γιατί φοβάται παρακολούθηση από λογισμικά, όπως το Predator. Οι αντιφάσεις αυτές βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών.

O Θεοδωρικάκος προειδοποιεί την Ακρίτα με προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Όμως αναφορές στην υπόθεση υπάρχουν και σε πολιτικά πρόσωπα, με αποτέλεσμα να ξεσπούν άγριες κόντρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναφέρονται ονόματα υπουργών, όπως του Τάκη Θεοδωρικάκου, χωρίς όμως να περιγράφεται καμία ποινική ευθύνη.

Όμως, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, αναφέρθηκε στον υπουργό, βάζοντάς τον στο «κάδρο» της υπόθεσης με φόντο τον διαγωνισμό για το πρόγραμμα ανακύκλωσης των δήμων.

Ο κ. Θεοδωρικάκος απάντησε, προειδοποιώντας τη με προσφυγή στη Δικαιοσύνη και τονίζοντας ότι το πρόγραμμα ανακύκλωσης που υλοποιήθηκε όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών έγινε χωρίς κόστος για το Δημόσιο. Πρόσθεσε, επίσης, ότι το 2021, όταν οι δήμοι υπέβαλλαν τις προτάσεις τους για χρηματοδότηση προγραμμάτων ανακύκλωσης, ο ίδιος είχε αποχωρήσει από το υπουργείο Εσωτερικών και δεν είχε καμία σχέση.

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