Συναγερμός σήμανε στη μαρίνα Φλοίσβου, μετά την πτώση ναυτικού στη θάλασσα, ο οποίος αγνοείται εν μέσω της κακοκαιρίας Άργος που «σαρώνει» την Αττική.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 31χρονος εργαζόταν ως μάγειρας σε ιδιωτική θαλαμηγό. Από την εξέταση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας της μαρίνας και παρακείμενων σκαφών προέκυψε ότι το απόγευμα του Σαββάτου βγήκε από το σκάφος και αργότερα επέστρεψε στην προβλήτα.

Στην προσπάθειά του να επιβιβαστεί ξανά στη θαλαμηγό, φαίνεται πως έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο νερό. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού, η Λιμενική Αρχή Φλοίσβου ενημερώθηκε περίπου στις 11 το πρωί της Κυριακής από τον πλοίαρχο του σκάφους ότι αγνοείται μέλος του πληρώματος, ειδικότητας μάγειρα, το οποίο είχε βάρδια από την προηγούμενη ημέρα.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του Λιμενικού, με τη συμμετοχή στελεχών του Σώματος και ιδιώτη δύτη, ο οποίος έχει ήδη πραγματοποιήσει κατάδυση στο σημείο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει νεότερο στοιχείο για την τύχη του 31χρονου.