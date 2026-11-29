Η μετάβαση από τον Νοέμβριο στον Δεκέμβριο φέρνει αρκετές εναλλαγές στο ερωτικό σκηνικό, με τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας να προσφέρονται για ουσιαστικές συζητήσεις, συναισθηματικά ξεκαθαρίσματα, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας κυριαρχούν το πάθος, η ένταση και οι απρόβλεπτες εξελίξεις.

Το τρίγωνο Ήλιου-Κρόνου στις 30/11/2026 ευνοεί τη σταθερότητα, τη συνέπεια και τις ουσιαστικές αποφάσεις μέσα στις σχέσεις. Είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε για το μέλλον, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να επενδύσουμε σε ανθρώπους που μας προσφέρουν ασφάλεια. Στις 02/12/2026, το τρίγωνο Δία-Χείρωνα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συναισθηματική θεραπεία, συμφιλίωση και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Μπορεί να συνειδητοποιήσουμε ότι κάποιες εμπειρίες του παρελθόντος εξακολουθούν να επηρεάζουν τον τρόπο που αγαπάμε ή που επιλέγουμε συντρόφους. Ταυτόχρονα, η όψη αυτή μας ενθαρρύνει να αντιμετωπίσουμε τις ανασφάλειες μας με μεγαλύτερη κατανόηση και να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να βιώσει ξανά τη χαρά του έρωτα. Στις 04/12/2026, το τετράγωνο Ερμή-Δία ενισχύει την αισιοδοξία, την εξωστρέφεια και τη διάθεση να εκφράσουμε πιο ανοιχτά τις σκέψεις και τα συναισθήματα μας.

Είναι μια όψη που ευνοεί το φλερτ, τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις και τις νέες γνωριμίες, χρειάζεται όμως προσοχή στις υπερβολικές προσδοκίες, στα βιαστικά συμπεράσματα και στις υποσχέσεις που δύσκολα θα τηρηθούν. Την ίδια ημέρα, το εκρηκτικό τετράγωνο Άρη-Ουρανού αυξάνει την ένταση, την ανυπομονησία και την ανάγκη για ελευθερία. Ξαφνικές αντιπαραθέσεις, παρορμητικές αποφάσεις ή απρόσμενες ερωτικές εξελίξεις μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα, ιδιαίτερα σε σχέσεις όπου έχουν συσσωρευτεί παράπονα και καταπιεσμένες επιθυμίες. Ας προσπαθήσουμε να διοχετεύσουμε αυτή την έντονη ενέργεια σε ανανεωτικές αλλαγές στην ερωτική μας ζωή, αποφεύγοντας τις σπασμωδικές αντιδράσεις και τις αποφάσεις που μπορεί αργότερα να μετανιώσουμε. Επίσης στις 04/12/2026, η Αφροδίτη επιστρέφει στον Σκορπιό, αυτή τη φορά σε ορθή πορεία, δίνοντας μας την ευκαιρία να πάρουμε πιο συνειδητές αποφάσεις για ερωτικά ζητήματα που μας απασχόλησαν κατά την ανάδρομη πορεία της μέσα στον Οκτώβριο. Το πάθος, η σεξουαλική έλξη και η ανάγκη για βαθύτερη συναισθηματική σύνδεση εντείνονται, ενώ παράλληλα έρχονται στην επιφάνεια ζητήματα ζήλιας, ελέγχου και εμπιστοσύνης. Θα αναζητήσουμε περισσότερο βάθος, αφοσίωση και ουσιαστική οικειότητα στις σχέσεις μας.

Στις 06/12/2026, ο Ερμής περνά στον Τοξότη, μια θέση που μας γεμίζει αισιοδοξία και μας ενθαρρύνει να επικοινωνήσουμε πιο αυθόρμητα. Η επικοινωνία αποκτά περισσότερο χιούμορ και αμεσότητα, ενώ ευνοούνται το φλερτ, οι νέες εμπειρίες, τα ταξίδια και οι γνωριμίες με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά. Χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή στην ωμή ειλικρίνεια και την τάση να εκφράζουμε αφιλτράριστα τις σκέψεις μας. Το ζητούμενο αυτής της εβδομάδας είναι να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη για ασφάλεια και στην επιθυμία για ελευθερία, χωρίς να αφήσουμε τον ενθουσιασμό της στιγμής να καθορίσει σημαντικές ερωτικές αποφάσεις.

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