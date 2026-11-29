Η σχέση του με την Ντορέττα Παπαδημητρίου, η οποία φαίνεται να έχει βρει τη δική της ισορροπία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνέντευξης του Γιώργου Γεροντιδάκη στη Φαίη Σκορδά.

Ο ηθοποιός βρέθηκε στο «For You» έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου τον συνόδευσε στο τηλεοπτικό πλατό, με τη Φαίη Σκορδά να την υποδέχεται με ιδιαίτερη θέρμη και να ζητά από την κάμερα να την απαθανατίσει.

Η παρουσιάστρια, μάλιστα, που είχε την ευκαιρία να περάσει χρόνο μαζί τους το καλοκαίρι, δεν έκρυψε την όμορφη εντύπωση που της έχει αφήσει η σχέση τους, σχολιάζοντας πως οι δυο τους φαίνεται να αλληλοσυμπληρώνονται.

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης, από την πλευρά του, μίλησε με τρυφερότητα για τη σύντροφό του, χωρίς να θέλει να βάλει συγκεκριμένη ταμπέλα στη σχέση τους. Όπως εξήγησε, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για εκείνον είναι η ηρεμία και ο σεβασμός που προσφέρουν ο ένας στον άλλον.

«Δεν τη χαρακτηρίζω με κάποιον συγκεκριμένο τρόπο. Το έχω ξαναπεί, η ηρεμία που προσφέρει ο ένας στον άλλον νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο συστατικό για δύο ανθρώπους που θέλουν να έχουν μια όμορφη και υγιή σχέση. Και ο σεβασμός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός εξήγησε πόσο σημαντικό είναι να βρίσκει κανείς γαλήνη στην προσωπική του ζωή, ειδικά μέσα στους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας.

«Μέσα σε μια καθημερινότητα πάρα πολύ άγρια, προφανώς είναι ένα πράγμα το οποίο το θέλεις, το αναζητάς. Τώρα, αυτό συνδυάζεται και με άλλα πράγματα που δε χρειάζεται να τα συζητήσουμε στον αέρα, αλλά νομίζω ότι ο σεβασμός και η ηρεμία που προσφέρουμε ο ένας στον άλλον, τουλάχιστον από τη δική μου ανάγνωση, αυτό έχω καταλάβει, με κάνει να νιώθω ξεχωριστά», συμπλήρωσε.

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης αναφέρθηκε ακόμη στην εμπιστοσύνη, την αυτονομία και την ελευθερία που χρειάζεται να υπάρχουν σε μια σχέση, τονίζοντας πως για εκείνον είναι σημαντικό δύο άνθρωποι να μπορούν να είναι ο εαυτός τους.

«Έχει όλα τα συστατικά για να μπορείς να είσαι χαρούμενος, να είσαι ο εαυτός σου, που είναι το σημαντικότερο, και να δίνεις το εκατό τοις εκατό κάθε μέρα», σημείωσε.

Κλείνοντας, μίλησε για όσα έχει μάθει μέσα από τις προσωπικές του εμπειρίες και τις σχέσεις που έχουν περάσει από τη ζωή του, εξηγώντας πως όσο μεγαλώνει τόσο περισσότερο αναζητά την ηρεμία, αφήνοντας πίσω του τις εντάσεις.

«Όσο μεγαλώνεις, αυτό που μαθαίνεις με την εμπειρία των σχέσεων και των ανθρώπων που περνάνε από τη ζωή σου είναι ότι δεν χρειάζεσαι – έχουμε μάθει και τη λέξη τοξικότητα – μια έντονη καθημερινή ζωή», ανέφερε.