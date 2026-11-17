Ένα πολύ γλυκό στιγμιότυπο από τα παρασκήνια της δουλειάς της θέλησε να δείξει στους ακολούθους της η Ντορέττα Παπαδημητρίου, ανεβάζοντας ένα νέο βίντεο στο προφίλ της στο TikTok.

Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε πλάνα από ένα μουσικό πρότζεκτ που παρουσίασε πρόσφατα, στο οποίο έδωσαν το «παρών» αρκετά αγαπημένα πρόσωπα της μουσικής σκηνής.

Αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις στα πλάνα ήταν η παρουσία του Γιώργου Γεροντιδάκη. Ο ηθοποιός βρέθηκε κοντά της την ώρα των προετοιμασιών, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή του στο νέο της επαγγελματικό βήμα. Η ίδια, φανερά χαρούμενη για αυτή την επίσκεψη, συνόδευσε την ανάρτησή της με τη λεζάντα: «Όταν έρχεται να σε δει στη δουλειά σου».

Δες το βίντεο που ανέβασε η Ντορέττα στο TikTok:

«Είμαι σε μια πολύ καλή φάση»

Η Ντορέττα Παπαδητρίου, σε πρόσφατη συνέντευξή της, είχε αναφερθεί και στην προσωπική της ζωή, αλλά και στη σχέση της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, εξηγώντας πως αυτή την περίοδο νιώθει καλά και δεν αισθάνεται την ανάγκη να αναλύει δημόσια όσα συμβαίνουν στην προσωπική της ζωή.

«Είμαι σε μια πολύ καλή φάση. Για αυτό υπάρχει και αυτή η ελάχιστη… περισσότερη εξωστρέφεια. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν μου αρέσει πολύ να το αναλύω, να το συζητώ… Δόξα το Θεό είναι όλα καλά. Νομίζω ότι όσο καλύτερα είσαι με τον εαυτό σου – και αυτό δεν είναι κάτι εύκολο ούτε δεδομένο και χρειάζεται δουλειά, πέρασα αρκετά χρόνια και με τη ψυχοθεραπεία μου, προκειμένου να λύσω και να θεραπεύσω πράγματα. Όσο πιο καλά είσαι με τον εαυτό σου, δεν μπαίνεις στη διαδικασία να ψάχνεις τίποτα. Νιώθεις καλά και είσαι καλά, ως μονάδα».