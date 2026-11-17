Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, η οποία αφορά χρέη προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο οφειλέτες ενδιαφέρονται να ενταχθούν, με την πλατφόρμα να προβλέπεται ότι θα παραμείνει ενεργή έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Η ρύθμιση δίνει στους οφειλέτες τη δυνατότητα να προστατευτούν από πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και ποινικές διώξεις. Δυνατότητα ένταξης έχουν και όσοι εξυπηρετούν ήδη ρύθμιση 72 δόσεων, με μείωση της μηνιαίας δόσης τους έως και κατά 40%.

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