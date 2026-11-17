Σχεδόν 800.000 αιτήσεις έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα στην ειδική πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης, με το ενδιαφέρον να παραμένει υψηλό όσο πλησιάζει η προθεσμία της 4ης Δεκεμβρίου. Την ίδια ώρα, ενισχύεται η κίνηση στην αγορά πετρελαίου θέρμανσης, καθώς η παράταση της επιδότησης από MOTOR OIL και HELLENIQ ENERGY έχει οδηγήσει την τιμή του προϊόντος σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δείχνουν ότι από το σύνολο των αιτήσεων, 520.121 αφορούν θέρμανση με πετρέλαιο και 276.471 αφορούν ηλεκτρικές συσκευές. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει πού κατευθύνεται το μεγαλύτερο μέρος των νοικοκυριών που αναζητούν στήριξη για το κόστος θέρμανσης.

Η επιδότηση από Motor Oil και Hellenic Energy ρίχνει το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,45 ευρώ

Αιτήσεις για επίδομα θέρμανσης έως τις 4 Δεκεμβρίου

Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων παραμένει ανοιχτή έως τις 4 Δεκεμβρίου. Όσοι ενδιαφέρονται για το επίδομα θέρμανσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ειδική πλατφόρμα, στην οποία ήδη έχει καταγραφεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων.

Η αυξημένη συμμετοχή συνδέεται άμεσα με το υψηλό ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά, αλλά και με την αναζήτηση οικονομικότερων λύσεων ενόψει του χειμώνα. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι αιτήσεις για πετρέλαιο θέρμανσης υπερτερούν σαφώς έναντι εκείνων που αφορούν ηλεκτρικές συσκευές.

Πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,45 ευρώ μετά την επιδότηση

Παράλληλα με τις αιτήσεις, καταγράφεται άνοδος στις παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης. Καθοριστικός παράγοντας είναι η χαμηλότερη τιμή διάθεσης.

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά των καταναλωτών, καθώς η μείωση της τιμής ενισχύει τη ζήτηση για πετρέλαιο σε μια περίοδο κατά την οποία τα νοικοκυριά οργανώνουν τις προμήθειές τους για τη χειμερινή σεζόν.