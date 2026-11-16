Παγίδα στις online αγορές: H AI παραπέμπει και σε ύποπτα e-shops

Τι διαπίστωσε η έρευνα της Podqi

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Pexels
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι απαντήσεις των ChatGPT, Gemini και Perplexity παραπέμπουν σε ύποπτα e-shops.
  • Αυτά τα καταστήματα μπορεί να ανήκουν σε επιχειρήσεις που έχουν κλείσει ή να πωλούν απομιμήσεις προϊόντων.
  • Οι καταναλωτές διατρέχουν κίνδυνο όταν χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για online αγορές.
  • Οι προτάσεις από αυτά τα εργαλεία μπορεί να οδηγούν σε παραπλανητικούς ιστότοπους.

Παραπομπές σε αμφίβολα ηλεκτρονικά καταστήματα περιλαμβάνουν οι απαντήσεις των ChatGPT, Gemini και Perplexity, Πρόκειται για ιστοσελίδες που είτε εμφανίζονται ως καταστήματα επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν σταματήσει να λειτουργούν είτε πωλούν προϊόντα-απομιμήσεις.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν έναν κίνδυνο για τους καταναλωτές που στρέφονται στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να αναζητήσουν προϊόντα και να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές αγορές: οι προτάσεις που λαμβάνουν μπορεί να τους οδηγήσουν σε παραπλανητικούς ιστοτόπους.

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