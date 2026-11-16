Παραπομπές σε αμφίβολα ηλεκτρονικά καταστήματα περιλαμβάνουν οι απαντήσεις των ChatGPT, Gemini και Perplexity, Πρόκειται για ιστοσελίδες που είτε εμφανίζονται ως καταστήματα επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν σταματήσει να λειτουργούν είτε πωλούν προϊόντα-απομιμήσεις.
Τα ευρήματα αναδεικνύουν έναν κίνδυνο για τους καταναλωτές που στρέφονται στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να αναζητήσουν προϊόντα και να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές αγορές: οι προτάσεις που λαμβάνουν μπορεί να τους οδηγήσουν σε παραπλανητικούς ιστοτόπους.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr