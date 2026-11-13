Black Friday 2026:  Μην αφήσετε τις «προσφορές» να σας παρασύρουν

Οι οδηγίες της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

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Black Friday 2026: Tι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ε.Ε.Κ.Ε. προειδοποιεί τους καταναλωτές για τις προσφορές της Black Friday (27 Νοεμβρίου) και Cyber Monday (30 Νοεμβρίου).
  • Συνιστά τη σύγκριση τιμών και ποιότητας προϊόντων πριν την αγορά, καθώς και τη δημιουργία λίστας αγορών για αποφυγή περιττών εξόδων.
  • Προειδοποιεί για τους όρους αγορών με δόσεις και την ανάγκη ενημέρωσης για τυχόν χρεώσεις.
  • Τα καταστήματα υποχρεούνται να αναφέρουν τη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών ως παλιά τιμή.
  • Οι καταναλωτές πρέπει να ζητούν απόδειξη και να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους για επιστροφές προϊόντων.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (Ε.Ε.Κ.Ε.)  καλεί ενόψει Black Friday (που φέτος πέφτει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και συνεχίζεται με την Cyber Monday τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου) τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην παρασύρονται από εκπτώσεις που εντυπωσιάζουν μόνο εκ πρώτης όψεως. 

Black Friday 2026: Ποια Κυριακή θα έχουμε ανοιχτά καταστήματα

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ υπενθυμίζει συγκεκριμένα τους βασικούς κανόνες που προστατεύουν τον καταναλωτή από τις «προσφορές»-παγίδες, μαζί με όσα αλλάζουν φέτος προς όφελός του:

-Να συγκρίνουν πριν αγοράσουν. Να ελέγχουν όχι μόνο την τιμή (την παλιά και τη νέα) αλλά και την ποιότητα του προϊόντος, και να αναζητούν στο διαδίκτυο το ίδιο προϊόν με βάση τον κωδικό ή το μοντέλο του, ώστε να βεβαιωθούν ότι η τιμή που βρήκαν είναι πράγματι η πιο συμφέρουσα.

-Να ξεκαθαρίσουν τι πραγματικά χρειάζονται και να κάνουν από πριν μια λίστα με τις αγορές τους, που να ταιριάζει στον προσωπικό ή οικογενειακό τους προϋπολογισμό, ώστε να αποφύγουν τα περιττά έξοδα.

Κομισιόν: Νέος φόρος στα δέματα εκτός ΕΕ εν όψει Black Friday

-Να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους όταν αγοράζουν με δόσεις ή με πιστωτική κάρτα και να ρωτούν αν υπάρχουν τόκοι ή άλλες χρεώσεις, γιατί αυτές μπορούν να ανεβάσουν πολύ το τελικό κόστος. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο «αγόρασε τώρα – πλήρωσε αργότερα», που προβάλλεται έντονα στα ηλεκτρονικά καταστήματα: όσο εύκολο κι αν φαίνεται, πρόκειται κι αυτό για δανεισμό, και πολλές μικρές «άτοκες» δόσεις σε διαφορετικές αγορές μπορούν εύκολα να γίνουν ένα βαρύ χρέος. Από τις 20 Νοεμβρίου, μία εβδομάδα πριν από τη Black Friday, ισχύουν νέοι κανόνες που, στις περισσότερες περιπτώσεις, προστατεύουν και όσους αγοράζουν με αυτόν τον τρόπο, όπως ισχύει για τα καταναλωτικά δάνεια: όποιος δίνει την πίστωση πρέπει να ενημερώνει καθαρά για το πόσο θα κοστίσει συνολικά και να εξετάζει από πριν αν ο καταναλωτής μπορεί να την αποπληρώσει.

Black Friday 2026: Πότε ξεκινούν οι προσφορές

-Να θυμούνται ότι, όταν ένα κατάστημα ανακοινώνει έκπτωση, είναι υποχρεωμένο να δείχνει ως «παλιά τιμή» τη χαμηλότερη τιμή στην οποία πουλούσε το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες. Έτσι δεν μπορεί να «φουσκώσει» την τιμή λίγο πριν από τη Black Friday και μετά να την παρουσιάσει ως έκπτωση. 

Black Friday 2026: Πότε ξεκινούν οι προσφορές

Ο κανόνας αυτός ισχύει για κάθε μορφή προσφοράς, όπως:

- έκπτωση σε ποσοστό, π.χ. «20% έκπτωση»

- έκπτωση σε ποσό, π.χ. «10 ευρώ έκπτωση»

- νέα τιμή δίπλα στην παλιά, π.χ. «τώρα 50 ευρώ, πριν 100 ευρώ» ή η παλιά τιμή διαγραμμένη

- διαφημίσεις όπως «αγοράστε σήμερα χωρίς ΦΠΑ», που σημαίνει ότι η τιμή μειώνεται όσο η αξία του ΦΠΑ (ο φόρος, βέβαια, πληρώνεται κανονικά)

- ανακοινώσεις όπως «εκπτωτική τιμή», «ειδικές προσφορές» ή «προσφορές Black Friday».

Αν η «παλιά τιμή» μιας προσφοράς σας φαίνεται ύποπτα υψηλή, μη διστάσετε να το καταγγείλετε.

-Να ζητούν πάντα την απόδειξη για ό,τι αγοράζουν. Αν το προϊόν βγει ελαττωματικό και θελήσουν να το επιστρέψουν ή να το αλλάξουν, η απόδειξη είναι απαραίτητη.

Για τις αγορές από το διαδίκτυο, να ξέρουν ότι μπορούν να επιστρέψουν το προϊόν μέσα σε 14 ημέρες, χωρίς να δώσουν καμία εξήγηση (με λίγες εξαιρέσεις, π.χ. για προϊόντα που φτιάχτηκαν ειδικά κατά παραγγελία). Και κάτι καινούργιο: από τον Ιούλιο, κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα και κάθε εφαρμογή αγορών είναι υποχρεωμένα να έχουν σε εμφανές σημείο ένα κουμπί «Πατήστε εδώ για υπαναχώρηση», με το οποίο ο καταναλωτής ακυρώνει την αγορά του με λίγα κλικ, χωρίς τηλεφωνήματα και χωρίς επιστολές. Το κατάστημα πρέπει να του στείλει χωρίς καθυστέρηση επιβεβαίωση, με ημερομηνία και ώρα. Η ακύρωση πρέπει να είναι τόσο εύκολη όσο και η αγορά· αν το κουμπί λείπει ή είναι κρυμμένο, αξίζει να το καταγγείλετε.

«Επειδή πλέον ένα μεγάλο μέρος των αγορών αυτών των ημερών γίνεται ηλεκτρονικά, υπενθυμίζουμε τους κανόνες για ασφαλείς αγορές στο διαδίκτυο, που πρέπει να τηρούμε με ιδιαίτερη προσοχή, ιδίως απέναντι σε ψεύτικα ηλεκτρονικά καταστήματα και σε μηνύματα με «απίστευτες» προσφορές που ζητούν στοιχεία καρτών» καταλήγει η ανακοίνωση της ΓΣΕΕ  

Δείτε περισσότερα εδώ: https://eeke.gr/category/chrisimes-simvoules/ilektroniko-emporio/
 

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