Νεκρή 13χρονη που είχε εξαφανιστεί: Bρέθηκε δεμένη σε ερειπωμένο κτίριο

Δίπλα της εντοπίστηκε τραυματισμένος ένας νεαρός άνδρας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 13χρονη Λίζα Τα βρέθηκε νεκρή και δεμένη σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Βρανδεμβούργο, πέντε ημέρες μετά την εξαφάνισή της από το Βερολίνο.
  • Δίπλα στη σορό της βρέθηκε 22χρονος άνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.
  • Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν κραυγές βοήθειας από την περιοχή και ύποπτο αυτοκίνητο που παρατηρήθηκε την ημέρα της εξαφάνισης.
  • Η οικογένεια της Λίζα είχε οργανώσει μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης με συμμετοχή 220 αστυνομικών και ειδικών ομάδων.
  • Η αστυνομία διερευνά τα αίτια θανάτου της ανήλικης και τις συνθήκες της εξαφάνισής της.

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση της 13χρονης Λίζα Τα, η οποία εντοπίστηκε νεκρή και δεμένη σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στο Βρανδεμβούργο της Γερμανίας, πέντε ημέρες αφότου χάθηκαν τα ίχνη της στο Βερολίνο.  

Δίπλα στη σορό, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε ένας 22χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας. 

Τη σορό της ανήλικης εντόπισε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, όταν έφτασε στο σημείο και διαπίστωσε ότι η πόρτα ήταν ανοιχτή. Το σπίτι βρίσκεται σε απομονωμένη περιοχή, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία και σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την κατοικία του κοριτσιού. Αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο. 

 

 

Οι συνθήκες θανάτου της Λίζα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ δεν έχει προσδιοριστεί πόσο καιρό βρισκόταν νεκρή όταν εντοπίστηκε.  

Οι κραυγές για βοήθεια και το ύποπτο αυτοκίνητο που αγνοήθηκαν

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι φέρονται να δήλωσαν στους ερευνητές ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν ακούσει κραυγές για βοήθεια από την εγκαταλελειμμένη αγροικία. Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο γιατί δεν ειδοποιήθηκε νωρίτερα η αστυνομία. 

Μία κάτοικος ανέφερε, επίσης, ότι την ημέρα της εξαφάνισης της Λίζα είχε παρατηρήσει ένα ύποπτο αυτοκίνητο με πινακίδες Βερολίνου έξω από το ακίνητο. Όπως είπε, το όχημα παρέμεινε εκεί για ώρες με αναμμένα τα αλάρμ, ενώ την επόμενη ημέρα είχε εξαφανιστεί. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild, ο 22χρονος γνώριζε καλά την περιοχή, καθώς οι γονείς της πρώην συντρόφου του κατοικούσαν κοντά στο εγκαταλελειμμένο σπίτι. Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο να είχε χορηγήσει στη 13χρονη κάποια ουσία με ηρεμιστική δράση προτού εκείνη φτάσει στην περιοχή. 

Η εξαφάνιση από το Βερολίνο και η έκκληση της οικογένειας 

Η Λίζα είχε εξαφανιστεί την περασμένη Τρίτη, όταν έφυγε από το διαμέρισμά της στο Βερολίνο με προορισμό το σχολείο της, στην οδό Sella-Hasse-Strasse. Ωστόσο, δεν έφτασε ποτέ. 

Η 17χρονη αδελφή της, Λίντα, είχε εκφράσει από την πρώτη στιγμή την ανησυχία της, τονίζοντας ότι η μικρότερη αδελφή της δενθα εξαφανιζόταν ποτέ με τη θέλησή της. «Δεν θα το έσκαγε, δεν είναι του χαρακτήρα της. Ανησυχούμε πάρα πολύ», είχε δηλώσει, προσθέτοντας ότι η Λίζα είχε σταματήσει να απαντά στα μηνύματά της. 

Νεκρή 13χρονη που είχε εξαφανιστεί: Τη βρήκαν δεμένη σε ερειπωμένο κτίριο

Η 13χρονη Λίσα εξαφανίστηκε την ώρα που πήγαινε στο σχολείο / Φωτογραφία Facebook

Για τον εντοπισμό της είχε οργανωθεί μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν περίπου 220 αστυνομικοί, ειδικές ομάδες έρευνας, εκπαιδευμένοι σκύλοι και ελικόπτερο. Την Παρασκευή, την υπόθεση ανέλαβε το τμήμα ανθρωποκτονιών του Βερολίνου, καθώς οι εισαγγελικές Αρχές είχαν ενδείξεις ότι κάτι κακό είχε συμβεί στο κορίτσι.  

Η μητέρα της 13χρονης, Nguyen Hoai Xoan, είχε απευθύνει έκκληση στη βιετναμέζικη κοινότητα της Γερμανίας να συμβάλει στη διάδοση πληροφοριών για την εξαφάνιση της κόρης της. «Η μαμά ελπίζει μόνο να γυρίσεις σπίτι ασφαλής και υγιής. Η μαμά της λείπεις πάρα πολύ», είχε γράψει. 

Οι έρευνες των Αρχών του Βερολίνου και του Βρανδεμβούργου συνεχίζονται, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν τα ακριβή αίτια θανάτου της ανήλικης. 

 

 

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