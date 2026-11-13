Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η Μαριαλένα Βούλγαρη, μετά τις φήμες που τη θέλουν να βρίσκεται στο πλευρό του Πέτρου Κωστόπουλου. Η νεαρή κοπέλα, που έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο reality «TV Queen», απασχόλησε την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», με αφορμή τόσο την προσωπική της ζωή όσο και τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

Μάλιστα, η Ζήνα Κουτσελίνη έκανε ειδική αναφορά στις φήμες γύρω από το όνομά της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχει ένα κορίτσι που ενδεχομένως να είναι στο Μεγάλο Παζάρι, που κάποιες φωνές λένε ότι είναι η σύντροφος του Πέτρου Κωστόπουλου».

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος Ανδρέας Ζωίτσας συνάντησε τη Μαριαλένα Βούλγαρη, η οποία μίλησε στην κάμερα της εκπομπής για την τηλεοπτική της πορεία, τις συζητήσεις για το «Μεγάλο Παζάρι», αλλά και τις σημαντικές στιγμές της ζωής της.

Οι συζητήσεις για το «Μεγάλο Παζάρι» και η τηλεοπτική της παρουσία

Η Μαριαλένα Βούλγαρη αποκάλυψε πως έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δοκιμαστικά για το τηλεπαιχνίδι, στο οποίο συμμετέχει ο Νίκος Κοκλώνης, ωστόσο κράτησε χαμηλούς τόνους σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας της.

«Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει δοκιμαστικό, έχουν γίνει συζητήσεις, απλά στην τηλεόραση, μέχρι την τελευταία στιγμή, όλα ανατρέπονται, οπότε δεν μπορείς να ξέρεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια θυμήθηκε και τη συμμετοχή της στο «TV Queen», μέσα από την οποία γνώρισε αρκετά αξιόλογα άτομα, ενώ αναφέρθηκε και στην εμπειρία της από τη συνεργασία της με τον Νίκο Οικονομόπουλο, στο τελευταίο του video clip.

Όπως είπε, ο τραγουδιστής ήταν ιδιαίτερα ευγενικός και την εντυπωσίασε με την ενέργεια και τις αντοχές του, καθώς γύριζαν σκηνές ακόμη και μετά τη συναυλία του στο Κατράκειο.

Η απώλεια της μητέρας της και η ευθύνη για την αδελφή της

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά της Μαριαλένας Βούλγαρη στην οικογένειά της και στη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε τον θάνατο της μητέρας της. Όπως αποκάλυψε, σε ηλικία μόλις 23 ετών κλήθηκε να αναλάβει την ευθύνη της αδελφής της, η οποία είναι ΑμεΑ.

«Είναι περίεργο, γιατί στα 23 μου, όταν χάσαμε τη μητέρα μας, ένιωσα αυτό το συναίσθημα του να αναλαμβάνω όλη την ευθύνη ενός παιδιού. Αδερφή μου, βέβαια, αλλά σαν παιδί μου τη νιώθω. Από την άλλη όμως, είναι και πάρα πολύ όμορφο, γιατί τη λατρεύω, είναι μια γλύκα, πραγματικά», εξομολογήθηκε.

Μάλιστα, παραδέχτηκε πως η φροντίδα της αδελφής της ήταν εκείνη που τη βοήθησε να σταθεί στα πόδια της μετά την απώλεια της μητέρας τους.

«Μπορώ να σου πω ότι με κράτησε από το να μην πέσω ψυχολογικά, γιατί η απώλεια της μητέρας σε οποιαδήποτε ηλικία είναι πάρα πολύ σκληρό. Οπότε αυτόματα μου έδωσε δύναμη ώστε από την επόμενη μέρα να συνεχιστεί κανονικά η ζωή και να δυναμώσω», ανέφερε.

Η προσωπική της ζωή και το στήριγμα που έχει δίπλα της

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Μαριαλένα Βούλγαρη μίλησε και για την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας πως έχει ανθρώπους που βρίσκονται σταθερά στο πλευρό της.

«Έχω δυο-τρεις φίλες πάρα πολύ καλές, οι οποίες πάντα είναι εκεί για εμένα, να με συμβουλέψουν, να με υποστηρίξουν. Σίγουρα ο σύντροφός μου, και παλαιότερα, όταν ζούσε η μητέρα μου, εννοείται η μητέρα μου», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια δεν θέλησε να επεκταθεί στις φήμες που αφορούν τον Πέτρο Κωστόπουλο, ενώ η αναφορά της στον σύντροφό της έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης για τους ανθρώπους που αποτελούν το στήριγμά της.

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