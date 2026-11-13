Η Fall-stmas φέρνει το chocolate brown στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση

Βάλτε τη θαλπωρή των γιορτών στο σπίτι σας, πριν καν μπει ο Δεκέμβριος

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Πηγή: φωτογραφίες pexels
Το σοκολατί, το χρώμα της καραμέλας και το μπεζ είναι τα απόλυτα "it" χρώματα της φετινής σεζόν

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Αν είστε έτοιμοι για λαμπάκια αλλά νιώθετε πως είναι λίγο νωρίς για το κλασικό χριστουγεννιάτικο δέντρο, το Instagram και το TikTok έχουν τη λύση. Ονομάζεται Fall-stmas και είναι η απόλυτη μεταβατική τάση που κυριαρχεί φέτος, αποτελώντας την πιο έξυπνη διακοσμητική «γέφυρα» της χρονιάς.

Η Fall-stmas φέρνει το chocolate brown στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση

Το Fall-stmas συνδυάζει τη φθινοπωρινή θαλπωρή με τη μαγεία των Χριστουγέννων. Αντί να περάσετε απότομα από το άδειο σαλόνι στον Άγιο Βασίλη, δημιουργείτε μια ζεστή, γήινη ατμόσφαιρα χρησιμοποιώντας στοιχεία και από τις δύο εποχές. Είναι ο ιδανικός τρόπος να φέρετε τη γιορτινή διάθεση στο σπίτι, διατηρώντας μια απόλυτα κομψή αισθητική που ταιριάζει στον Νοέμβριο.

Το καρό παλτό είναι το απόλυτο fashion item του φθινοπώρου!

Πώς να υιοθετήσετε την τάση

  • Η κυριαρχία του chocolate brown: Το σοκολατί, το χρώμα της καραμέλας και το μπεζ είναι τα απόλυτα "it" χρώματα της φετινής σεζόν. Ξεχάστε για λίγο το έντονο κόκκινο. Συνδυάστε καφέ και γήινες βελούδινες κορδέλες με το πράσινο του ελάτου και τον θερμό φωτισμό για ένα «ήσυχο» αποτέλεσμα.
  • Τα λαμπάκια είναι το παν: Μπορείτε να διακοσμήσετε όλο το σπίτι με χριστουγεννιάτικα φωτάκια, αλλά προτιμήστε το θερμό λευκό φως. Τοποθετήστε τα μέσα σε γυάλινα βάζα, γύρω από καθρέφτες ή πάνω στο τζάκι, αποφεύγοντας τις πολύχρωμες εκδοχές.

Η Fall-stmas φέρνει το chocolate brown στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση

  • Το «υβριδικό» δέντρο: Ναι, μπορείτε να στήσετε το δέντρο από τώρα! Αντί όμως για κλασικές μπάλες, στολίστε το με στοιχεία εμπνευσμένα από τη φύση και το "Heritage" στυλ. Μεγάλες κορδέλες, pampas grass, κουκουνάρια και τεχνητά κλαδιά με φθινοπωρινά φύλλα θα το κάνουν να δείχνει cozy.
  • Γιρλάντες από... φρούτα: Μια από τις μεγαλύτερες τάσεις φέτος είναι η φυσική διακόσμηση. Φτιάξτε γιρλάντες από αποξηραμένα πορτοκάλια, μήλα, ρόδια και ξυλάκια κανέλας. Δίνουν χρώμα, υφή και μια υπέροχη, φυσική μυρωδιά σε όλο τον χώρο.
  • Η δύναμη των αρωμάτων: Ανάψτε κεριά με αρώματα όπως καραμέλα, βανίλια, γαρίφαλο και κανέλα.
  • Το μεγάλο πλεονέκτημα: Στολίζετε μόνο... μισή φορά!

Η Fall-stmas φέρνει το chocolate brown στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση

Το καλύτερο με το Fall-stmas είναι η πρακτικότητά του. Στήνετε τη βάση του δέντρου και τον φωτισμό από τώρα. Λίγο πριν μπει ο Δεκέμβρης, δεν χρειάζεται να κάνετε όλη τη δουλειά από την αρχή. Απλώς αφαιρείτε τα καθαρά φθινοπωρινά στοιχεία (όπως τις κολοκύθες ή τα φύλλα) και προσθέτετε τις αγαπημένες σας χριστουγεννιάτικες μπάλες και το αστέρι στην κορυφή!

Πηγή άρθρου: Mylife.com.cy

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