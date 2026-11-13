Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα - Το ωράριο λειτουργίας

«Προθερμαίνεται» η αγορά ενόψει Black Friday και εορταστικού ωραρίου

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία Eurokinissi
Χριστουγεννιάτικη Διακόσμηση: Πού Κυμαίνονται Φέτος Οι Τιμές / Βίντεο από δελτίο ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τέσσερις Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα μέχρι το τέλος του 2026.
  • Οι Κυριακές λειτουργίας είναι: 29 Νοεμβρίου, 13 Δεκεμβρίου, 20 Δεκεμβρίου και 27 Δεκεμβρίου.
  • Η λειτουργία είναι προαιρετική και το προτεινόμενο ωράριο είναι από 11:00 έως 20:00.
  • Η Black Friday φέτος είναι στις 27 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την αρχή της εορταστικής περιόδου.
  • Το ακριβές ωράριο θα καθοριστεί από τους τοπικούς εμπορικούς συλλόγους.

Τέσσερις Κυριακές απομένουν μέχρι το τέλος του 2026 κατά τις οποίες τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν, δίνοντας στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές για τις αγορές τους.

Χριστουγεννιάτικη Διακόσμηση: Πού Κυμαίνονται Φέτος Οι Τιμές - Video

Η αρχή θα γίνει αμέσως μετά τη Black Friday, που φέτος «πέφτει» 27 Νοεμβρίου. Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά και τις παρακάτω ημέρες:

  • Κυριακή 29 Νοεμβρίου
  • Κυριακή 13 Δεκεμβρίου
  • Κυριακή 20 Δεκεμβρίου
  • Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 

Οι επιχειρήσεις προετοιμάζονται ήδη για την αυξημένη εμπορική κίνηση που παραδοσιακά συνοδεύει την εορταστική περίοδο, με τις προσφορές της Black Friday να σηματοδοτούν την έναρξη ενός διαστήματος έντονης αγοραστικής δραστηριότητας.

Οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές 

Η λειτουργία των καταστημάτων τις συγκεκριμένες Κυριακές είναι προαιρετική, ενώ το επίσημο προτεινόμενο εορταστικό ωράριο δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Σύμφωνα όμως με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το επιτρεπόμενο ωράριο είναι από τις 11:00 έως τις 20:00.

Σε κάθε περίπτωση, το ακριβές προτεινόμενο ωράριο για την εορταστική περίοδο του 2026 αναμένεται να καθοριστεί από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους.

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