Τέσσερις Κυριακές απομένουν μέχρι το τέλος του 2026 κατά τις οποίες τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν, δίνοντας στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές για τις αγορές τους.

Η αρχή θα γίνει αμέσως μετά τη Black Friday, που φέτος «πέφτει» 27 Νοεμβρίου. Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά και τις παρακάτω ημέρες:

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου

Οι επιχειρήσεις προετοιμάζονται ήδη για την αυξημένη εμπορική κίνηση που παραδοσιακά συνοδεύει την εορταστική περίοδο, με τις προσφορές της Black Friday να σηματοδοτούν την έναρξη ενός διαστήματος έντονης αγοραστικής δραστηριότητας.

Οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές

Η λειτουργία των καταστημάτων τις συγκεκριμένες Κυριακές είναι προαιρετική, ενώ το επίσημο προτεινόμενο εορταστικό ωράριο δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Σύμφωνα όμως με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το επιτρεπόμενο ωράριο είναι από τις 11:00 έως τις 20:00.

Σε κάθε περίπτωση, το ακριβές προτεινόμενο ωράριο για την εορταστική περίοδο του 2026 αναμένεται να καθοριστεί από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους.