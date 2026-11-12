Μιχαηλίδου: Market Pass πριν τα Χριστούγεννα ο στόχος

Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά 1.000 ευρώ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου ανακοίνωσε ότι το νέο Market Pass θα ξεκινήσει πριν τα Χριστούγεννα.
  • Περίπου 190.000 πολίτες θα ωφεληθούν, κυρίως δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
  • Η μέση μηνιαία ενίσχυση θα είναι 60 ευρώ, με διαφοροποιήσεις ανά οικογένεια.
  • Η πρώτη καταβολή αναμένεται να φτάσει κατά μέσο όρο τα 1.000 ευρώ λόγω αναδρομικότητας.

«Κλείδωσε» Market Pass πριν τα Χριστούγεννα - Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά 1.000 ευρώ – Τι δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου 
Αντίστροφη μέτρηση για το Market Pass καθώς σήμερα, η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής Δόμνα Μιχαηλίδου επανέλαβε την προσπάθεια να δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε πως στόχος είναι να ξεκινήσει πριν από τα Χριστούγεννα το νέο Market Pass, για περίπου 190.000 πολίτες που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Η μέση μηνιαία ενίσχυση υπολογίζεται στα 60 ευρώ, με διαφοροποίηση ανάλογα με τη σύνθεση και τις ανάγκες της οικογένειας, ενώ η πρώτη καταβολή, λόγω της αναδρομικότητας, αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 1.000 ευρώ.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr
 

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