«Κλείδωσε» Market Pass πριν τα Χριστούγεννα - Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά 1.000 ευρώ – Τι δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου

Αντίστροφη μέτρηση για το Market Pass καθώς σήμερα, η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής Δόμνα Μιχαηλίδου επανέλαβε την προσπάθεια να δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε πως στόχος είναι να ξεκινήσει πριν από τα Χριστούγεννα το νέο Market Pass, για περίπου 190.000 πολίτες που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Η μέση μηνιαία ενίσχυση υπολογίζεται στα 60 ευρώ, με διαφοροποίηση ανάλογα με τη σύνθεση και τις ανάγκες της οικογένειας, ενώ η πρώτη καταβολή, λόγω της αναδρομικότητας, αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 1.000 ευρώ.

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