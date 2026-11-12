Η Ταξιαρχούλα έρχεται από το Cash or Trash προκεινένου να πουλήσει δύο συλλεκτικούς τόμους του λευκώματος Η Ελλάς κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896, τους οποίους είχε κληρονομήσει από τον παππού της, παρουσιάζοντάς τους εξαρχής ως «ένα αντικείμενο το οποίο μας κάνει υπερήφανους ως Έλληνες».

Τα βιβλία αυτά αποτελούν μια ιστορική έκδοση-ορόσημο που καταγράφει όχι μόνο τα αγωνίσματα των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων αλλά και την ευρύτερη οικονομική, εμπορική και πολιτιστική εικόνα του τότε ελληνικού κράτους, φιλοξενώντας μάλιστα κείμενα μεγάλων προσωπικοτήτων όπως ο Εμμανουήλ Ροΐδης.

Κατά την εκτίμηση του Θάνου Λούδου, παρόλο που ένα παρόμοιο σετ σε άριστη κατάσταση «μπορεί να ξεπεράσει και τα 1.500 ευρώ», η κακή διατήρηση έριξε την τιμή στην κατώτερη κλίμακα. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο εκτιμητής, «αυτό που ψάχνουν οι συλλέκτες είναι κατάσταση», επισημαίνοντας πως το ένα βιβλίο ήταν κολλημένο με ταινία ενώ από το άλλο έλειπαν σελίδες, με αποτέλεσμα η τελική εκτίμησή του να διαμορφωθεί στα 600 ευρώ.

Στη συνέχεια, όταν τα λευκώματα πέρασαν στο δωμάτιο των εμπόρων ως «το διαμάντι του 19ου αιώνα», το κλίμα άλλαξε αισθητά. Οι αγοραστές αντιμετώπισαν το κειμήλιο με έντονη επιφύλαξη τόσο λόγω άγνοιας, παραδεχόμενοι ανοιχτά πως «δεν έχω ιδέα από βιβλία» και ότι κινούνται στα τυφλά, όσο και εξαιτίας των φθορών, σχολιάζοντας με χιούμορ πως «το σελοτέιπ το έχει αγαπήσει μάλλον στις άκρες» και πως είχαν υποστεί «υπερσυντήρηση».

Εξαιτίας αυτής της αβεβαιότητας, οι προσφορές παρέμειναν πολύ χαμηλές, φτάνοντας ως τελική προσφορά τα 200 ευρώ. Η Ταξιαρχούλα, ζητώντας 800 ευρώ κι έχοντας ως σημείο αναφοράς την εκτίμηση των 600 ευρώ, έμεινε αμετακίνητη απέναντι στο «τεράστιο χάσμα» των τιμών. Έτσι, η συμφωνία δεν προχώρησε, τα βιβλία επέστρεψαν στην κατοχή της κι οι έμποροι παραδέχτηκαν στο τέλος πως, σε αυτή την περίπτωση, «μας έπιασαν αδιάβαστους».

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