First Dates: Ένα πολλά υποσχόμενο ραντεβού κάνει απόψε τη διαφορά

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το First Dates επιστρέφει στην Ελλάδα, προσφέροντας ρομαντικά ραντεβού κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί.
  • Στο εστιατόριο συμμετέχουν singles που αναζητούν την αγάπη, με πολλές προσωπικές ιστορίες και προσδοκίες.
  • Οι συμμετέχοντες περιλαμβάνουν barwoman και ποδοσφαιριστή, καθώς και άλλους με διαφορετικές προσωπικότητες και προτιμήσεις.
  • Η εκπομπή προάγει την αυθόρμητη και ειλικρινή επικοινωνία, με στόχο την εύρεση της σύντροφης ή του συντρόφου.
  • Στο τέλος κάθε ραντεβού, οι συμμετέχοντες ανταλλάσσουν προσωπικά μηνύματα, προσθέτοντας μια ρομαντική πινελιά.

Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

First Dates: «Το τελευταίο διάστημα δεν έχω μόνο έναν σύντροφο»

First Dates: Ένα πολλά υποσχόμενο ραντεβού κάνει απόψε τη διαφορά

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

Στο First Dates, ο έρωτας έχει πολλούς τρόπους να χτυπήσει την πόρτα! Άλλοτε με ένα υπέροχο χαμόγελο, άλλοτε με μπόλικο πάθος και άλλοτε με αυτοπεποίθηση που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης! Απόψε, οι πρωταγωνιστές μας έρχονται στο εστιατόριο του έρωτα με τις προσωπικές τους προσδοκίες και τη δική τους συνταγή για τον έρωτα. Το μόνο που μένει είναι να δούμε αν θα βρουν τα συστατικά που λείπουν για να πετύχει το ραντεβού!

Η Κατερίνα είναι barwoman και μπαρμπέρισσα, αλλά παρά τα πολλά ταλέντα της, στα ζητήματα του έρωτα αντιμετωπίζει δυσκολίες! Παραδέχεται ότι είναι ζηλιάρα, ενώ στην αναζήτηση του άλλου της μισού έχει αφήσει πίσω της αρκετές ραγισμένες καρδιές. Ξέρει, όμως, πολύ καλά τι θέλει: ένα ψηλό, γενναιόδωρο αγόρι, με τατουάζ και ένα τέλειο, πορσελάνινο χαμόγελο! Ο Βασίλης είναι κι αυτός barman, αλλά παράλληλα και ποδοσφαιριστής. Έχει ρομαντική ψυχή και θέλει πολύ να ερωτευτεί. Όταν δύο άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τα μυστικά του bar συναντιούνται στο εστιατόριο του First Dates, πολλά μπορούν να συμβούν! Θα πετύχει το cocktail του έρωτα;

First Dates - Χριστιάνα σε Στέλιο: «Του χρόνου κι εσύ...»

Ο Γιώργος έρχεται στο εστιατόριο του έρωτα από το Καρπενήσι και αυτοχαρακτηρίζεται γυναικάς με τα όλα του! Για εκείνον η ζωή είναι έρωτας, έρωτας και πάθος, ενώ δηλώνει ότι έχει παιχνιδιάρικη διάθεση και του αρέσει το φλερτ. Πώς θα φανεί αυτό στη δυναμική Μάρθα; Το σίγουρο είναι πως ο Γιώργος θα φύγει από το First Dates με ένα επόμενο ραντεβού κανονισμένο. Το αν θα είναι με τη Μάρθα ή με κάποια άλλη, θα το δείξει η βραδιά!

Η Τερέζα έρχεται από τη Λάρισα γεμάτη αυτοπεποίθηση και σιγουριά για τον εαυτό της και είναι βέβαιο πως αν το αγόρι που θα συναντήσει της κάνει «κλικ», δύσκολα θα της ξεφύγει! Ο Παναγιώτης, αν και κατάγεται από την Αθήνα, σπουδάζει στη Λάρισα και αναζητά έναν καλό λόγο για να εγκατασταθεί μόνιμα σε αυτόν τον υπέροχο τόπο. Ένα πράγμα δεν αντέχει: την ανασφάλεια! Και για καλή του τύχη αυτή η λέξη δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο της Τερέζας! Ένα ραντεβού… πολλά υποσχόμενο!

Ποιοι θα φύγουν από το εστιατόριο του έρωτα με χαμόγελο και ποιοι θα χρειαστεί να συνεχίσουν την αναζήτησή τους; Γιατί στο First Dates, το μόνο σίγουρο είναι πως κάθε ραντεβού κρύβει και μια απρόβλεπτη έκπληξη!

First Dates: Ένα πολλά υποσχόμενο ραντεβού κάνει απόψε τη διαφορά

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ.

Ο Τάσος, από την μπάρα, "σπάει" τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά!

Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.

Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ.

Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!

Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!

Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά!

First Dates: Το τρικ με το σουβλάκι και το τζατζίκι που έφερε τον χωρισμό

Φέτος, λίγο πριν πέσει η αυλαία του πρώτου ραντεβού, έρχεται η πιο τρυφερή στιγμή της βραδιάς… Ένα ραβασάκι... όπως παλιά. Το ζευγάρι γράφει ένα προσωπικό μήνυμα, το κλείνει μέσα σε μια καρδιά και το ανταλλάσσει λίγο πριν πει το τελευταίο «γεια». Γιατί ορισμένες φορές, οι πιο αληθινές εξομολογήσεις γράφονται, δε λέγονται!

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που "κλείνουν τραπέζι" στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά!

Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».

First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!

Μην περιμένεις, κάνε κράτηση στo firstdates.star.gr

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ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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