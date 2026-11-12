Της «ξέφυγε» της Σπυροπούλου κι έκανε αποκαλύψεις: «Α, συγγνώμη, δεν… »

Ο απολαυστικός διάλογος για το Dancing with the Stars

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Δηλώσεις της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μίλησε για την πιθανή επιστροφή του Dancing with the Stars τον Μάρτιο, εκφράζοντας ενδιαφέρον.
  • Αναφέρθηκε σε μια αποκαλυπτική στιγμή κατά τη διάρκεια συνέντευξης, όπου «ξέφυγε» σχετικά με την πρεμιέρα του show.
  • Δηλώνοντας ότι δεν έχει χορευτικές ικανότητες, δεν επιβεβαίωσε αν έχει γίνει πρόταση για την παρουσίαση του show.
  • Σχολίασε τις προκλήσεις της μητρότητας και την τηλεοπτική της πορεία, αναγνωρίζοντας την προσωπική της εξέλιξη και αυτοπεποίθηση.
  • Ανέφερε ότι η κριτική που δέχτηκε την βοήθησε να εξελιχθεί επαγγελματικά.

Το Dancing with the Stars ήταν ένα από τα θέματα για τα οποία μίλησε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, σε πρόσφατες δηλώσεις της στην κάμερα τηλεοπτικής εκπομπής. Η παρουσιάστρια ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επιστροφής του show, αλλά και για το αν θα την ενδιέφερε να αναλάβει κάποιον ρόλο σε αυτό.

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Αρχικά, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αποκάλυψε πως κάτι είχε ακούσει σχετικά με την επιστροφή του project, ενώ όταν ενημερώθηκε ότι η πιθανή πρεμιέρα τοποθετείται χρονικά τον Μάρτιο, έδειξε να βρίσκει ενδιαφέρουσα την ιδέα.

«Α, κάτι πήρε το αυτί μου γι' αυτό. Μάρτιο; Ωραίο ακούγεται», σχολίασε χαρακτηριστικά.

 

Μάλιστα, όταν η δημοσιογράφος τη ρώτησε αν έχει γίνει κάποια προσέγγιση, ακολούθησε ένας απολαυστικός διάλογος, καθώς της ξέφυγε για το πότε προγραμματίζεται να βγει στον τηλεοπτικό «αέρα» το show, και όταν το κατάλαβε προσπάθησε να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοούσε.

«Θα γίνει προσέγγιση. Όχι, θα γίνει τον Μάρτιο, είπα», απάντησε, ενώ όταν η δημοσιογράφος επέμεινε ρωτώντας αν αποκαλύπτει κάτι που δε γνωρίζουμε, εκείνη αντέδρασε με χιούμορ: «Α, συγγνώμη, δεν… Ωραία, τέλεια, για πες. Δεν ξέρω, δεν ξέρω».

Όταν, μάλιστα, η συζήτηση πήγε στο ενδεχόμενο να αναλάβει την παρουσίαση του show, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου σχολίασε πως δεν φημίζεται για τις χορευτικές της ικανότητες, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το αν υπάρχει κάποια σχετική πρόταση.

«Εργαζόμουν, ασχέτως τι μπορεί να λέει ο καθένας»

Την επιστροφή της στην τηλεόραση, το ενδεχόμενο να αναλάβει ξανά την παρουσίαση μιας πρωινής εκπομπής, αλλά και όσα έχει αφήσει πίσω της από την προηγούμενη τηλεοπτική της διαδρομή σχολίασε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Η παρουσιάστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, με αφορμή πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της, και μίλησε τόσο για τη μητρότητα όσο και για την περίοδο που βρισκόταν καθημερινά μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

Της «ξέφυγε» της Σπυροπούλου κι έκανε αποκαλύψεις: «Α, συγγνώμη, δεν… »

Αρχικά, αναφέρθηκε στις απαιτήσεις της μητρότητας και στο κατά πόσο είναι εύκολο για μία γυναίκα να βρίσκει χρόνο για τον εαυτό της, παράλληλα με τις υποχρεώσεις της οικογένειας. Η ίδια παραδέχτηκε πως δεν είναι πάντα εύκολο, ωστόσο απολαμβάνει αυτή τη νέα περίοδο της ζωής της.

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στην τηλεοπτική της πορεία και στην κριτική που είχε δεχτεί στα πρώτα της βήματα. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου εξήγησε πως με το πέρασμα του χρόνου κατάφερε να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να διαχειρίζεται διαφορετικά τα σχόλια που γίνονταν για εκείνη.

«Στο ξεκίνημα της δουλειάς μου ήμουν, εντάξει, λογικό, άπειρη. Καθώς περνούσε ο καιρός, όμως, είχα έναν μηχανισμό και επειδή εργαζόμουν, ασχέτως τι μπορεί να λέει ο καθένας, έκανα πολλά πράγματα: εξωτερικά ρεπορτάζ, μοντάζ, έκανα ταξιδιωτικά, δοκιμάστηκα σε πάρα πολλές στήλες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, όπως εξήγησε, σημαντικό ρόλο έπαιξε η προσωπική δουλειά που έκανε με τον εαυτό της, ώστε να αισθάνεται σίγουρη για τις δυνατότητές της.

«Όταν λοιπόν το δούλεψα, δε με αφορούσε τι λέγανε. Όσο δε το δούλευα και ένιωθα ότι μπορεί να έχει κάτι, κάποιο σχόλιο ή υπόσταση, ένιωθα ότι με ενοχλούσε», πρόσθεσε.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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