GNTM: Τα μοντέλα ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο - Δείτε το trailer

«Έχεις κάτι από top model»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το νέο επεισόδιο του GNTM θα προβληθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις 21:00.
  • Τα μοντέλα φωτογραφίζονται σε ένα κανό, μεταφερόμενα σε άλλη εποχή.
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ενθαρρύνει τους διαγωνιζόμενους να επιδείξουν high fashion πόζες.
  • Κριτές όπως η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς παρέχουν κριτική, με αυξανόμενες απαιτήσεις.
  • Η Σταυρούλα εκφράζει την ευαλωτότητά της, αναφέροντας ότι θέλει να κλάψει.

Στο νέο επεισόδιο του GNTM, που θα προβληθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις 21:00, τα μοντέλα μεταφέρονται σε μια άλλη εποχή, καθώς φωτογραφίζονται μέσα σε ένα κανό.

GNTM: Χρήστος ή Φωτεινή; Η δύσκολη απόφαση των κριτών

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, προσπαθώντας να εμψυχώσει τους διαγωνιζόμενους στο πλατό, τονίζει: «Είμαστε πια στο top 9, θέλουμε high fashion πόζες και γενικά να μπείτε στον ρυθμό των top models. Είναι η στιγμή να πατήσετε γκάζι και να φύγετε μπροστά».

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«Είσαι συγκλονιστική», λέει η Μπέττυ Μαγγίρα σε μία από τις διαγωνιζόμενες, ενώ στη συνέχεια του trailer βλέπουμε τον Άγγελο Μπράτη να σχολιάζει: «Έχεις κάτι από top model».

Βέβαια, κάποιοι θα αναγκαστούν να ακούσουν την «πικρή» αλήθεια: «Όχι, δε βλέπω high fashion», σημειώνει ο Λάκης Γαβαλάς.

GNTM 7: Ο παίκτης που κέρδισε και πάλι την καλύτερη φωτογραφία!

Από την πλευρά της, η Σταυρούλα νιώθει ιδιαίτερα ευάλωτη και αποκαλύπτει τα συναισθήματά της: «Ένιωσα πραγματικά ότι θέλω να κλάψω πάρα πολύ».

Με τον διαγωνισμό να πλησιάζει στην τελική ευθεία, οι απαιτήσεις των κριτών όλο και μεγαλώνουν. «Είστε όλοι καλοί, αυτό που ψάχνουμε όμως είναι το τέλειο», υπογραμμίζει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο τέλος του βίντεο.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 7 

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GNTM TRAILER
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GNTM 7
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ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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