Στο νέο επεισόδιο του GNTM, που θα προβληθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις 21:00, τα μοντέλα μεταφέρονται σε μια άλλη εποχή, καθώς φωτογραφίζονται μέσα σε ένα κανό.
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, προσπαθώντας να εμψυχώσει τους διαγωνιζόμενους στο πλατό, τονίζει: «Είμαστε πια στο top 9, θέλουμε high fashion πόζες και γενικά να μπείτε στον ρυθμό των top models. Είναι η στιγμή να πατήσετε γκάζι και να φύγετε μπροστά».
«Είσαι συγκλονιστική», λέει η Μπέττυ Μαγγίρα σε μία από τις διαγωνιζόμενες, ενώ στη συνέχεια του trailer βλέπουμε τον Άγγελο Μπράτη να σχολιάζει: «Έχεις κάτι από top model».
Βέβαια, κάποιοι θα αναγκαστούν να ακούσουν την «πικρή» αλήθεια: «Όχι, δε βλέπω high fashion», σημειώνει ο Λάκης Γαβαλάς.
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Από την πλευρά της, η Σταυρούλα νιώθει ιδιαίτερα ευάλωτη και αποκαλύπτει τα συναισθήματά της: «Ένιωσα πραγματικά ότι θέλω να κλάψω πάρα πολύ».
Με τον διαγωνισμό να πλησιάζει στην τελική ευθεία, οι απαιτήσεις των κριτών όλο και μεγαλώνουν. «Είστε όλοι καλοί, αυτό που ψάχνουμε όμως είναι το τέλειο», υπογραμμίζει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο τέλος του βίντεο.
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