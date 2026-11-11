Τις ημερήσιες προβλέψεις για την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου αλλά και την επιρροή από τον Ερμή που γυρνά σε ορθή πορεία την Παρασκευή 13/11 και θα μείνει στο ζώδιο του Σκορπιού έως τις 6 Δεκεμβρίου, ανέλυσε σήμερα στο Stars System η Άση Μπήλιου.

Δείτε αναλυτικά τις ημερήσιες προβλέψεις και πώς θα επηρεάσει ο Ερμής σε ορθή πορεία στον Σκορπιό το κάθε ζώδιο

«Σήμερα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας η Σελήνη είναι στο ζώδιο του Τοξότη και παραμένει στον Τοξότη. Μια όψη κάνει, την έχει κάνει δηλαδή ήδη, αλλά παραμένει εν ενεργεία σε όλη τη διάρκεια της μέρας. Είναι το τρίγωνο με τον Κρόνο που είναι στον Κριό. Βοηθά να συγκεντρωθούμε σε αυτά που έχουμε να κάνουμε, να είμαστε λίγο πιο παραγωγικοί, λίγο πιο αφοσιωμένοι στις υποχρεώσεις, το έργο που έχει ο καθένας τέλος πάντων να φέρει εις πέρας τη σημερινή μέρα», είπε αρχικά η αστρολόγος για τη σημερινή μέρα.

Μπήλιου: Ο Ερμής σε ορθή πορεία από 13/11- Προσοχή τις δύο πρώτες μέρες

O Eρμής γυρίζει -επιτέλους- σε ορθή πορεία σε δύο μέρες, την Παρασκευή 13/11. Ωστόσο, η Άση Μπήλιου, επισήμανε: «θέλω να έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι οι πρώτες μέρες, η μέρα που γυρίζει σε ορθή πορεία και οι πρώτες 1-2 μέρες, ακόμη φέρουν αυτήν την αστάθεια της ανάδρομης πορείας του.

Άρα αν είναι να ξεκινήσετε κάτι, γιατί όντως ο Ερμής σε ορθή πορεία θα μας δώσει το πράσινο φως να γίνουν κινήσεις για όλα αυτά που μπορεί να καθυστερούσαν και να έχουμε εξελίξεις, από την άλλη εβδομάδα. 'Ο,τι σημαντικό είναι να αποφασίσετε, να αναλάβετε δράση, να εκκινήσετε, να αγοράσετε, να υπογράψετε, να συμφωνήσετε, προτιμήστε την επόμενη εβδομάδα».

Μπήλιου: Ο Ερμής στον Σκορπιό - «Εξαιρετικός Ερμής για έρευνα σε βάθος- Σε πρώτο πλάνο τα οικονομικά»

Ο Ερμής θα παραμείνει μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου σε ορθή πορεία στον Σκορπιό. «Ο Ερμής στον Σκορπιό είναι εξαιρετικός Ερμής, είναι ο Ερμής της Αγκάθα Κρίστι. Βοηθάει λοιπόν να ψάχνουμε σε βάθος, να κάνουμε έρευνα και να ψάχνουμε πίσω από αυτό που μας δείχνουν οι άλλοι, τα κίνητρα ίσως των πράξεών τους, των λόγων τους. Είναι ο Ερμής του ντεντέκτιβ που αγαπά το μυστήριο, αγαπά την έρευνά, του αρέσει να λύνει παζλ. Αν θέλει προσοχή σε κάτι, είναι μόνο στο ότι πολλές φορές φτιάχνει φανταστικά σενάρια, άλλα είναι λίγο φανταστικά σενάρια- τρόμου. Αυτό λοιπόν με τις εμμονές, με τις αρνητικές σκέψεις θέλει λίγο μεγαλύτερη προσοχή», σημείωσε η Άση Μπήλιου.

Η αστρολόγος επισήμανε επίσης ότι με τον ορθόδρομο Ερμή στον Σκορπιό, «τα οικονομικά θα εξακολουθήσουν να είναι σε πρώτο πλάνο και στην επικαιρότητα θα υπάρχουν εξελίξεις. Ενδεχομένως να δούμε και άλλα σκάνδαλα να αποκαλύπτονται τώρα ή να πέφτει φως λίγο πιο βαθιά σε ό, τι ήδη έχει βγει στην επιφάνεια».

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