Η Suzuki παίζει... μπάσκετ στα Ιωάννινα

Η Suzuki ανακοινώνει τη συνεργασία της ως Sponsor των Vikos Falcons, της ομάδας μπάσκετ των Ιωαννίνων, με την οποία μοιράζεται κοινές αξίες, όπως η ομαδικότητα, η επιμονή και η συνεχής προσπάθεια για διάκριση και εξέλιξη. Η αγωνιστική περίοδος 2026-2027 αποτελεί ορόσημο για τους Vikos Φalcons, καθώς η ομάδα πραγματοποιεί την ιστορική πρώτη συμμετοχή της στη Stoiximan Greek Basketball League (GBL), εκπροσωπώντας την Ήπειρο στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Η Suzuki στηρίζει τη φιλόδοξη και ταλαντούχα ομάδα των Ιωαννίνων, αναγνωρίζοντας στην πορεία της αξίες που χαρακτηρίζουν και τη δική της φιλοσοφία: την ομαδικότητα, την επιμονή, την αφοσίωση στον στόχο και τη συνεχή προσπάθεια για πρόοδο.



Παράλληλα, μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Suzuki επιβεβαιώνει την έμφαση στην ελληνική περιφέρεια, ενισχύοντας ένα κορυφαίο αθλητικό σωματείο που αναδεικνύει τη δυναμική της Ηπείρου και αποτελεί πηγή υπερηφάνειας και έμπνευσης για την τοπική κοινωνία.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Suzuki θα έχει δυναμική παρουσία στους εντός έδρας αγώνες των Vikos Φalcons, ενώ παράλληλα δημιουργούνται προοπτικές για κοινές δράσεις που θα φέρουν την εταιρεία ακόμη πιο κοντά στους φιλάθλους. Η Suzuki καλωσορίζει τους Vikos Φalcons στην οικογένειά της και τους εύχεται μια επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά, γεμάτη δυνατές στιγμές και σημαντικές διακρίσεις!

