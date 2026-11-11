Η Suzuki παίζει... μπάσκετ στα Ιωάννινα

Δείτε την ομάδα που υποαστηρίζει

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.11.26 , 09:22 Pizza Fan: Ανοίγουν ξανά 107 καταστήματα μετά το λουκέτο
11.11.26 , 09:17 Η Suzuki παίζει... μπάσκετ στα Ιωάννινα
11.11.26 , 09:16 Αντώνης Μυριαγκός: «Χάρη στην αδελφή μου, οι γονείς μου πήραν την κρυάδα»
11.11.26 , 09:10 Εμμηνόπαυση: Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τα συμπτώματα
11.11.26 , 09:03 Τιτανικός: O πραγματικός Τζακ σώθηκε, αλλά αργότερα αυτοκτόνησε
11.11.26 , 09:00 Μαριάντα Πιερίδη: «Φοβήθηκα αρκετά. Θα παίρνω φαρμακευτική αγωγή για πάντα»
11.11.26 , 08:50 Καιρός: Βροχές, νοτιάδες και αφρικανική σκόνη
11.11.26 , 08:44 Παπούλια: «Ήμουνα ένα πολύ ατίθασο νιάτο. Ωραιοπαθής δεν ήμουν ποτέ»
11.11.26 , 08:42 Μαρία Ηλιάκη: «Είμαι μια καλύτερη εκδοχή της μαμάς μου»
11.11.26 , 08:01 Νίκα: Αποκάλυψη για το σώμα της μετά τις γέννες- «Έχω δει τεράστια διαφορά»
11.11.26 , 07:53 Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Η Αθήνα εξέδωσε αντί-NAVTEX
11.11.26 , 07:21 Τζίμης Σταθοκωστόπουλος: «Μαμά μου λατρεμένη, ψυχή μου όμορφη»
11.11.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 11 Νοεμβρίου
11.11.26 , 00:41 GNTM: Χρήστος ή Φωτεινή; Η δύσκολη απόφαση των κριτών
11.11.26 , 00:35 GNTM 7: Ο παίκτης που κέρδισε και πάλι την καλύτερη φωτογραφία!
Τζίμης Σταθοκωστόπουλος: «Μαμά μου λατρεμένη, ψυχή μου όμορφη»
Ερωτευμένα ζευγάρια στο NOX - Ποιοι απόλαυσαν Βανδή & Θεοδωρίδου
Οι ευχές Λασκαράκη στην Εύα: «Το γέλιο σου παραμένει ίδιο και απαράλλαχτο»
Μελίνα Ασλανίδου: Αλλαγή καριέρας για την τραγουδίστρια - Τι συνέβη;
Κιτ επιβίωσης 72 ωρών: Πώς προετοιμάζονται οι χώρες στην Ευρώπη
Από τι πέθανε ο Γιάννης Αγγελάκης – Τον βρήκε νεκρό στο πάτωμα η Αστυνομία
Το σπάνιο βίντεο του Τσιμιτσέλη με την κόρη του που μας συγκίνησε
Μιχαλοπούλου: Απόδραση στην Αράχωβα με τον γιο της, Κίμωνα
Τσιρίλο για Ασημακοπούλου: «Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο, εφιαλτικό!»
Μαριάντα Πιερίδη: «Φοβήθηκα αρκετά. Θα παίρνω φαρμακευτική αγωγή για πάντα»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Η Suzuki παίζει... μπάσκετ στα Ιωάννινα
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Suzuki ανακοινώνει τη συνεργασία της ως Sponsor των Vikos Falcons, της ομάδας μπάσκετ των Ιωαννίνων, με την οποία μοιράζεται κοινές αξίες, όπως η ομαδικότητα, η επιμονή και η συνεχής προσπάθεια για διάκριση και εξέλιξη. Η αγωνιστική περίοδος 2026-2027 αποτελεί ορόσημο για τους Vikos Φalcons, καθώς η ομάδα πραγματοποιεί την ιστορική πρώτη συμμετοχή της στη Stoiximan Greek Basketball League (GBL), εκπροσωπώντας την Ήπειρο στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Η Suzuki στηρίζει τη φιλόδοξη και ταλαντούχα ομάδα των Ιωαννίνων, αναγνωρίζοντας στην πορεία της αξίες που χαρακτηρίζουν και τη δική της φιλοσοφία: την ομαδικότητα, την επιμονή, την αφοσίωση στον στόχο και τη συνεχή προσπάθεια για πρόοδο. 

Η Suzuki παίζει... μπάσκετ στα Ιωάννινα
Παράλληλα, μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Suzuki επιβεβαιώνει την έμφαση στην ελληνική περιφέρεια, ενισχύοντας ένα κορυφαίο αθλητικό σωματείο που αναδεικνύει τη δυναμική της Ηπείρου και αποτελεί πηγή υπερηφάνειας και έμπνευσης για την τοπική κοινωνία.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Suzuki θα έχει δυναμική παρουσία στους εντός έδρας αγώνες των Vikos Φalcons, ενώ παράλληλα δημιουργούνται προοπτικές για κοινές δράσεις που θα φέρουν την εταιρεία ακόμη πιο κοντά στους φιλάθλους. Η Suzuki καλωσορίζει τους Vikos Φalcons στην οικογένειά της και τους εύχεται μια επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά, γεμάτη δυνατές στιγμές και σημαντικές διακρίσεις! 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
SUZUKI
 |
VIKOS FALCONS
 |
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ολογραφική οθόνη: Η Mercedes επαναστατεί στην προβολή πληροφοριών
Αυτοκινητο
Ολογραφική οθόνη: Η Mercedes επαναστατεί στην προβολή πληροφοριών
BMW Σειρά 3 Sedan: Σε ποιο εργοστάσιο παράγεται το νέο μοντέλο
Αυτοκινητο
BMW Σειρά 3 Sedan: Σε ποιο εργοστάσιο παράγεται το νέο μοντέλο
TOYOTA RACING: Θρίαμβος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής
Αυτοκινητο
TOYOTA RACING: Θρίαμβος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής
Red Friday: Μοναδικές προσφορές από την Citroën
Αυτοκινητο
Red Friday: Μοναδικές προσφορές από την Citroën
Καινοτόμο τηλεχειριζόμενο όχημα από Renault για αμυντικές εφαρμογές
Αυτοκινητο
Renault Forefront Concept: Τηλεχειριζόμενο όχημα παντός εδάφους
Pirelli: Ο Νόρις θριάμβευσε στο Σάο Πάολο
Αυτοκινητο
Pirelli: Ο Νόρις θριάμβευσε στο Σάο Πάολο
Renault 5 E-Tech: Νέα έκδοση Roland-Garros στην Ελλάδα
Αυτοκινητο
Renault 5 E-Tech: Νέα έκδοση Roland-Garros στην Ελλάδα
Τα PEUGEOT 9X8 κερδίζουν βαθμούς στη Monza
Αυτοκινητο
Τα PEUGEOT 9X8 κερδίζουν βαθμούς στη Monza
Το ID. Polo καλύτερο μικρό αυτοκίνητο στην Γερμανία για το 2027
Αυτοκινητο
VW ID. Polo: Καλύτερο μικρό αυτοκίνητο στην Γερμανία για το 2027
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top