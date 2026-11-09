Renault 5 E-Tech: Νέα έκδοση Roland-Garros στην Ελλάδα

Αναβάθμιση και νέες δυνατότητες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.11.26 , 17:16 Έσφαξε τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των τριών παιδιών τους
09.11.26 , 16:47 Ελένη Καστάνη: «Η αγάπη του κόσμου αντικαθιστά την αγάπη του πατέρα μου»
09.11.26 , 16:39 Απόστολος Λύτρας: Στα μπουζούκια με τη νέα του σύντροφο
09.11.26 , 16:00 «Μαζί στον Κύκλο της Ζωής»: Μία πρωτοβουλία για την ανδρική γονιμότητα
09.11.26 , 16:00 10 ενδείξεις ότι ο σύντροφός σου «αποχωρεί σιωπηλά» από τη σχέση
09.11.26 , 15:56 Ψηφιακό Φροντιστήριο από σήμερα σε 50 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
09.11.26 , 15:33 Χάρης Βαφειάς: Σπάνια βραδινή έξοδος με τη σύζυγο, με άρωμα...παραμυθιού
09.11.26 , 15:33 Διπλή «απώλεια» για χιλιάδες συνταξιούχους: Χάνουν επίδομα και αυξήσεις
09.11.26 , 15:33 Η Shell προσέφερε μια μοναδική εμπειρία Formula 1 σε νικητές Shell Go+
09.11.26 , 15:30 Renault 5 E-Tech: Νέα έκδοση Roland-Garros στην Ελλάδα
09.11.26 , 15:16 GNTM 7: Eντυπωσιακά outfits δίνουν τη θέση τους σε μια γυμνή φωτογράφιση!
09.11.26 , 15:15 Θεσσαλονίκη: Ο Ρόλος Του Ηθοποιού - Μοντέλου - Τι Ισχυρίστηκε
09.11.26 , 15:02 Λ. Αθηνών: Νεκρός 43χρονος Πατέρας Σε Τροχαίο - Έκκληση Της Συζύγου Του
09.11.26 , 15:01 Μαζί για το Παιδί & ΕΚΠΑ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «STEM & Ήπιες Δεξιότητες»
09.11.26 , 14:52 Σκουλός: «Μου πρότεινε ο Πρωθυπουργός να ασχοληθώ με την πολιτική»
Νικολαΐδης:«Είναι καλό να ζει έναν νέο έρωτα. Να θεραπεύσει τις πληγές του»
Κιτ επιβίωσης 72 ωρών: Τι πρέπει να περιλαμβάνει - Γιατί το ζητά η Κομισιόν
Βανδή – Θεοδωρίδου: Οι άνδρες της ζωής τους στην πρεμιέρα τους
Γεροντιδάκης για Ντορέττα: «Θέλω να έχω αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου»
Χάρης Βαφειάς: Σπάνια βραδινή έξοδος με τη σύζυγο, με άρωμα...παραμυθιού
Από τι πέθανε ο Γιάννης Αγγελάκης – Τον βρήκε νεκρό στο πάτωμα η Αστυνομία
Γιάννης Νταλιάνης: Η καριέρα, το διαζύγιο από τη Λαμπροπούλου και οι κόρες
Απόστολος Λύτρας: Στα μπουζούκια με τη νέα του σύντροφο
Μαριάντα Πιερίδη: Τα νέα για την υγεία της - Το μήνυμα από το νοσοκομείο
Άγιος Παντελεήμονας: Σε 24χρονη ανήκει η σορός - Είχε δηλωθεί η εξαφάνιση
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Renault 5 E-Tech: Νέα έκδοση Roland-Garros στην Ελλάδα
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Renault 5 E-Tech electric ανανεώνεται, συνδυάζοντας την εμβληματική σχεδίαση με μεγαλύτερη αυτονομία, νέες δυνατότητες εξατομίκευσης και αναβαθμισμένες τεχνολογίες. Παράλληλα, η Grand Automotive Hellas ανακοινώνει τη διάθεση στην ελληνική αγορά της ειδικής έκδοσης Renault 5 E-Tech electric Roland-Garros.

Renault 5 E-Tech: Νέα έκδοση Roland-Garros στην Ελλάδα

Περισσότερη αυτονομία για τις καθημερινές μετακινήσεις

Οι εκδόσεις με μπαταρία 40 kWh Urban Range και κινητήρα 120 hp προσφέρουν, πλέον, αυτονομία έως 321 χλμ. WLTP, με μέση κατανάλωση 14,2 kWh/100km (από 14,5), ενώ εκείνες με μπαταρία 52 kWh και κινητήρα 150 hp φτάνουν έως τα 425 χλμ. WLTP, με μέση κατανάλωση 14,1 kWh/100km (από 14,9). Η αύξηση της αυτονομίας προκύπτει από αεροδυναμικές βελτιώσεις και τη βελτιστοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων της μπαταρίας.

Renault 5 E-Tech: Νέα έκδοση Roland-Garros στην Ελλάδα

Νέες επιλογές εμφάνισης, περισσότερη προσωπικότητα

Η ανανεωμένη γκάμα εμπλουτίζεται με νέες επιλογές χρωμάτων και διακοσμητικών στοιχείων. Ανάλογα την έκδοση, οι νέες χρωματικές επιλογές περιλαμβάνουν το Κόκκινο Flame, το Γκρι Schiste, συνδυασμούς με μαύρη οροφή, νέα διακοσμητικά αυτοκόλλητα και τις ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών «techno gold».

Στο εσωτερικό της έκδοσης iconic, οι νέες επενδύσεις των εμπρός καθισμάτων σε μπλε και γκρι χρώμα δίνουν μια ακόμη διαφορετική αισθητική νότα στην καμπίνα.

Renault 5 E-Tech: Νέα έκδοση Roland-Garros στην Ελλάδα

Τεχνολογία που προσαρμόζεται στον οδηγό

Στις εκδόσεις techno, iconic και Roland-Garros, ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει, πλέον, την «έξυπνη» λειτουργία οδήγησης Smart. Η λειτουργία Smart εναλλάσσει αυτόματα τα προγράμματα Eco, Comfort και Sport ανάλογα με τον τρόπο οδήγησης. Ο οδηγός μπορεί επίσης να επιλέξει το πρόγραμμα της αρεσκείας του χειροκίνητα, από την οθόνη OpenR Link, αλλά και μέσω φωνητικών εντολών. 
Renault 5 E-Tech: Νέα έκδοση Roland-Garros στην Ελλάδα

Η αναβάθμιση του e-call σε 4G/5G αποτελεί επίσης μέρος των προϊοντικών αλλαγών του Renault 5 E-Tech electric MY26.

Στην έκδοση iconic, βασικός εξοπλισμός γίνεται επιπλέον το πακέτο Safety & Advanced Driving Assist Pack. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σύστημα Active Driver Assist (ενεργή υποβοήθηση οδηγού), έλεγχο τυφλού σημείου με ενεργή παρέμβαση, ειδοποίηση ασφαλούς αποβίβασης και συστήματα υποβοήθησης κατά την οπισθοπορεία.

Τέλος, το Gemini, ο ψηφιακός βοηθός της Google που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, αντικαθιστά το Google Assistant, μέσω ασύρματης ενημέρωσης λογισμικού (over-the-air). Το Gemini υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες ενός συμβατικού φωνητικού βοηθού, λειτουργώντας ως ένας πραγματικά διαδραστικός συνομιλητής τεχνητής νοημοσύνης. 

Renault 5 E-Tech: Νέα έκδοση Roland-Garros στην Ελλάδα
Roland-Garros: μια ξεχωριστή έκδοση στην ελληνική αγορά

Σχεδιασμένη ειδικά προς τιμή της επίσημης χορηγίας της Renault στο διάσημο, γαλλικό τουρνουά τένις, λανσάρεται και στην ελληνική αγορά η έκδοση Roland-Garros. Η νέα έκδοση Renault 5 E-Tech electric Roland-Garros ξεχωρίζει από τις ειδικά σχεδιασμένες λεπτομέρειές της: ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών «electro», μαύρη οροφή, ασημί σατινέ διακοσμητικό σιρίτι οροφής και διακοσμητικά αυτοκόλλητα Roland-Garros στις εμπρός θύρες.

Renault 5 E-Tech: Νέα έκδοση Roland-Garros στην Ελλάδα

Η ιδιαίτερη ταυτότητά της αποτυπώνεται και στο εσωτερικό, με επενδύσεις καθισμάτων και θυρών με ύφανση εμπνευσμένη από τον αθλητικό ρουχισμό, φωτεινή επιγραφή Roland-Garros στο ταμπλό, επιλογέα ταχυτήτων e-pop shifter με το λογότυπο της έκδοσης και πατάκια «red clay».Η ειδική έκδοση διατίθεται στην Ελλάδα με μπαταρία 52 kWh, ισχύ 150 hp και λιανική τιμή 36.500 ευρώ (χωρίς τις κρατικές επιδοτήσεις).

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
RENAULT
 |
RENAULT 5 E-TECH
 |
ΕΚΔΟΣΗ ROLAND-GARROS
 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 |
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
 |
ΕΚΔΟΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα PEUGEOT 9X8 κερδίζουν βαθμούς στη Monza
Αυτοκινητο
Τα PEUGEOT 9X8 κερδίζουν βαθμούς στη Monza
Το ID. Polo καλύτερο μικρό αυτοκίνητο στην Γερμανία για το 2027
Αυτοκινητο
VW ID. Polo: Καλύτερο μικρό αυτοκίνητο στην Γερμανία για το 2027
MINI Countryman C Midnight Black με 199 ευρώ τον μήνα
Αυτοκινητο
MINI Countryman C Midnight Black με 199 ευρώ τον μήνα
Αναβαθμισμένο Black Package για BMW Σειρά 2 και 4
Αυτοκινητο
Αναβαθμισμένο Black Package για BMW Σειρά 2 και 4
Moto Guzzi roadster 500: Ιδανική επιλογή για καθημερινές διαδρομές
Αυτοκινητο
Moto Guzzi roadster 500: Ιδανική επιλογή για καθημερινές διαδρομές
Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Hybrid+ με 225 άλογα
Αυτοκινητο
Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Hybrid+ με 225 άλογα
BMW Group: Αναθεωρεί τις προβλέψεις για το 2026
Αυτοκινητο
BMW Group: Αναθεωρεί τις προβλέψεις για το 2026
Βελμάρ; Μεταχειρισμένα με όφελος έως 2.000 ευρώ
Αυτοκινητο
Βελμάρ; Μεταχειρισμένα με όφελος έως 2.000 ευρώ
Skoda Auto: Δείτε για ποιο λόγο χαμογελούν
Αυτοκινητο
Skoda Auto: Δείτε για ποιο λόγο χαμογελούν
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top