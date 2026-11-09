Το Renault 5 E-Tech electric ανανεώνεται, συνδυάζοντας την εμβληματική σχεδίαση με μεγαλύτερη αυτονομία, νέες δυνατότητες εξατομίκευσης και αναβαθμισμένες τεχνολογίες. Παράλληλα, η Grand Automotive Hellas ανακοινώνει τη διάθεση στην ελληνική αγορά της ειδικής έκδοσης Renault 5 E-Tech electric Roland-Garros.

Περισσότερη αυτονομία για τις καθημερινές μετακινήσεις

Οι εκδόσεις με μπαταρία 40 kWh Urban Range και κινητήρα 120 hp προσφέρουν, πλέον, αυτονομία έως 321 χλμ. WLTP, με μέση κατανάλωση 14,2 kWh/100km (από 14,5), ενώ εκείνες με μπαταρία 52 kWh και κινητήρα 150 hp φτάνουν έως τα 425 χλμ. WLTP, με μέση κατανάλωση 14,1 kWh/100km (από 14,9). Η αύξηση της αυτονομίας προκύπτει από αεροδυναμικές βελτιώσεις και τη βελτιστοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων της μπαταρίας.

Νέες επιλογές εμφάνισης, περισσότερη προσωπικότητα

Η ανανεωμένη γκάμα εμπλουτίζεται με νέες επιλογές χρωμάτων και διακοσμητικών στοιχείων. Ανάλογα την έκδοση, οι νέες χρωματικές επιλογές περιλαμβάνουν το Κόκκινο Flame, το Γκρι Schiste, συνδυασμούς με μαύρη οροφή, νέα διακοσμητικά αυτοκόλλητα και τις ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών «techno gold».

Στο εσωτερικό της έκδοσης iconic, οι νέες επενδύσεις των εμπρός καθισμάτων σε μπλε και γκρι χρώμα δίνουν μια ακόμη διαφορετική αισθητική νότα στην καμπίνα.

Τεχνολογία που προσαρμόζεται στον οδηγό

Στις εκδόσεις techno, iconic και Roland-Garros, ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει, πλέον, την «έξυπνη» λειτουργία οδήγησης Smart. Η λειτουργία Smart εναλλάσσει αυτόματα τα προγράμματα Eco, Comfort και Sport ανάλογα με τον τρόπο οδήγησης. Ο οδηγός μπορεί επίσης να επιλέξει το πρόγραμμα της αρεσκείας του χειροκίνητα, από την οθόνη OpenR Link, αλλά και μέσω φωνητικών εντολών.



Η αναβάθμιση του e-call σε 4G/5G αποτελεί επίσης μέρος των προϊοντικών αλλαγών του Renault 5 E-Tech electric MY26.

Στην έκδοση iconic, βασικός εξοπλισμός γίνεται επιπλέον το πακέτο Safety & Advanced Driving Assist Pack. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σύστημα Active Driver Assist (ενεργή υποβοήθηση οδηγού), έλεγχο τυφλού σημείου με ενεργή παρέμβαση, ειδοποίηση ασφαλούς αποβίβασης και συστήματα υποβοήθησης κατά την οπισθοπορεία.

Τέλος, το Gemini, ο ψηφιακός βοηθός της Google που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, αντικαθιστά το Google Assistant, μέσω ασύρματης ενημέρωσης λογισμικού (over-the-air). Το Gemini υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες ενός συμβατικού φωνητικού βοηθού, λειτουργώντας ως ένας πραγματικά διαδραστικός συνομιλητής τεχνητής νοημοσύνης.



Roland-Garros: μια ξεχωριστή έκδοση στην ελληνική αγορά

Σχεδιασμένη ειδικά προς τιμή της επίσημης χορηγίας της Renault στο διάσημο, γαλλικό τουρνουά τένις, λανσάρεται και στην ελληνική αγορά η έκδοση Roland-Garros. Η νέα έκδοση Renault 5 E-Tech electric Roland-Garros ξεχωρίζει από τις ειδικά σχεδιασμένες λεπτομέρειές της: ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών «electro», μαύρη οροφή, ασημί σατινέ διακοσμητικό σιρίτι οροφής και διακοσμητικά αυτοκόλλητα Roland-Garros στις εμπρός θύρες.

Η ιδιαίτερη ταυτότητά της αποτυπώνεται και στο εσωτερικό, με επενδύσεις καθισμάτων και θυρών με ύφανση εμπνευσμένη από τον αθλητικό ρουχισμό, φωτεινή επιγραφή Roland-Garros στο ταμπλό, επιλογέα ταχυτήτων e-pop shifter με το λογότυπο της έκδοσης και πατάκια «red clay».Η ειδική έκδοση διατίθεται στην Ελλάδα με μπαταρία 52 kWh, ισχύ 150 hp και λιανική τιμή 36.500 ευρώ (χωρίς τις κρατικές επιδοτήσεις).