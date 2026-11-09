Νέο Black Package για τις εκδόσεις M Performance των BMW Σειρά 2 Coupé, BMW Σειρά 4 Coupé και BMW Σειρά 4 Cabrio αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τον σπορ χαρακτήρα του εσωτερικού.

Το εντυπωσιακό Black Package διατίθεται προαιρετικά για τις M Performance εκδόσεις των μοντέλων BMW Σειρά 2 Coupé, BMW Σειρά 4 Coupé και BMW Σειρά 4 Cabrio. Συνδυάζεται αποκλειστικά με το πακέτο M Sport Pro, το οποίο περιλαμβάνει φρένα M Sport με κόκκινες δαγκάνες. Το Black Package προσδίδει στο εσωτερικό μια ιδιαίτερα δυναμική ατμόσφαιρα, με carbon λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Οι ανθρακονημάτινες επενδύσεις M και το δερμάτινο τιμόνι M με carbon διακοσμητικά στοιχεία υπογραμμίζουν τον σπορ χαρακτήρα της καμπίνας. Επιπλέον, η BMW M240i xDrive Coupé διαθέτει μαύρα μαρσπιέ θυρών, όπως και οι εκδόσεις M Performance της BMW Σειράς 4 Coupé και της BMW Σειράς 4 Cabrio. Το Black Package ξεχωρίζει επίσης χάρη στα αποκλειστικά σήματα του μοντέλου στο πίσω μέρος και στο μαύρο λογότυπο BMW M στο πλευρικό πάνελ του αμαξώματος.

Το Black Package για τις BMW M440i xDrive Coupé (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου κατά WLTP ¹ και BMW M440d xDrive Coupé ( περιλαμβάνει επίσης ζάντες ελαφρού κράματος M 19 ιντσών, σε σχέδιο Double-spoke 995 M Jet Black, με ελαστικά διαφορετικών διαστάσεων εμπρός / πίσω. Οι ζάντες αυτές χαρίζουν ακόμη πιο δυναμική εμφάνιση στα μοντέλα. Ο ίδιος συνδυασμός ζαντών και ελαστικών περιλαμβάνεται επίσης στον εξοπλισμό των BMW M440i xDrive Cabrioκαι BMW M440d xDrive Cabrio (. Για τα τέσσερα παραπάνω μοντέλα της BMW Σειράς 4, διατίθενται προαιρετικά και επιπλέον ζάντες ελαφρού κράματος M στο πλαίσιο του Black Package.