Lepas: Στήριξη στη νέα γενιά σχεδιαστών μέσω βραβείων

Η νέα γενιά δημιουργών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.11.26 , 15:36 Ελλάδα: Προτελευταία στην ΕΕ σε μισθούς πλήρους απασχόλησης για το 2025
06.11.26 , 15:29 Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Με την Ιωάννα δεν έχουμε επαφές, δεν είμαστε φίλοι»
06.11.26 , 15:26 smart #2 Premium: Δείτε την τιμή της έκδοσης με αισθητική Mercedes
06.11.26 , 15:25 Λουτράκι: Συνελήφθη 43χρονος για τη δολοφονία ζευγαριού με τσεκούρι
06.11.26 , 15:06 Η Pizza Fan επιστρέφει σε λειτουργία - «Ανάσα» για 2.500 εργαζόμενους
06.11.26 , 14:45 Θεσσαλονίκη: Με έξωση κινδυνεύει ηλικιωμένο ζευγάρι
06.11.26 , 14:44 Καρακατσάνη: Η απολαυστική εξομολόγηση της «Θεοφανίας» στη Ζήνα
06.11.26 , 14:35 Βασίλης Μπισμπίκης: Η τρυφερή ευχή στη Δέσποινα Βανδή για την πρεμιέρα της
06.11.26 , 14:25 ΕΟΔΥ: 57 εισαγωγές με γρίπη και 156 με κορωνοϊό μέσα σε μία εβδομάδα
06.11.26 , 14:21 Lepas: Στήριξη στη νέα γενιά σχεδιαστών μέσω βραβείων
06.11.26 , 14:13 Ερωτευμένα ζευγάρια σε βραδινή έξοδο - Ποιοι απόλαυσαν τον Παντελή Καναράκη
06.11.26 , 14:07 Στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένας μουσικός «κύκνος»!
06.11.26 , 14:06 Μεταναστευτικές ροές: Ασφυκτική πίεση σε Κρήτη και Γαύδο
06.11.26 , 14:02 «Μπούκαρε» σε τράπεζα και σκότωσε εργαζόμενη για χρέος 2.500 δολαρίων
06.11.26 , 14:00 «Δεν ήταν ζωντανός, ήταν Φάντασμα»- Sneak preview από «Τα Φαντάσματα»
Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κατερίνα Κόκλα: Ο γιος τους έγινε 13 ετών
Μπέσσυ Μάλφα: Η ηλικία, το πραγματικό όνομα και ο γάμος με τον Σκιαδαρέση
Πανοπούλου: «Η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν κουμπάρα μου και ξέχασε τα στέφανα»
World’s Best Awards: Αυτή είναι η ωραιότερη πόλη του κόσμου για το 2026
Άση Μπήλιου: Προβλέψεις Σαββατοκύριακου & πώς θα επηρεάσει η Νέα Σελήνη
Τσαφούλιας: H πώληση της ναυτιλιακής του εταιρίας & το πραγματικό επώνυμο
Έκπληξη! Αυτό το πρόσωπο επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση
«Ο Πίνακας»: Πλήθος ηθοποιών στην πρεμιέρα Παππά, Τσαγκαράκη & Ανδριόπουλου
Σάκης Ρουβάς σε Κατερίνα Καινούργιου: «Μήπως πρέπει να ξαναγνωριστούμε;»
Σιφναίου: Τα λόγια των ανθρώπων που έζησαν μαζί της τη «χρυσή εποχή»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Lepas: Στήριξη στη νέα γενιά σχεδιαστών μέσω βραβείων
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Lepas συμμετείχε στο 38ο Athens Fashion Week ως επίσημος χορηγός των New Designers Awards. Με αυτή την ενέργεια η μάρκα υποστηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά σχεδιαστών και δίνει βήμα σε δημιουργούς που ξεχωρίζουν με τις ιδέες και την αισθητική τους. Μέσω αυτής της συνεργασίας αναδείχτηκε η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία, φέρνοντας τη σχεδιαστική προσέγγιση της Lepas πιο κοντά στον κόσμο της μόδας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας τα βραβεία έφεραν την ονομασία “New Designers Awards by LEPAS” και περιελάμβαναν τρεις κατηγορίες: Best New Designer, Best Catwalk και Best Trendsetter.Σε αυτή τη δημιουργική συνάντηση της μόδας με την αισθητική της Lepas, οι σχεδιαστές είχαν την ευκαιρία να εμπνευστούν από την ταυτότητα και τον χαρακτήρα της μάρκας, δημιουργώντας από ένα ξεχωριστό ένδυμα ο καθένας. Οι προτάσεις τους παρουσιάστηκαν σε ένα εντυπωσιακό fashion show κατά την τελετή απονομής των βραβείων, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Lepas: Στήριξη στη νέα γενιά σχεδιαστών μέσω βραβείων
Η μόδα και η αυτοκίνηση έχουν περισσότερα κοινά από όσα φαίνονται αρχικά. Η προσοχή στη λεπτομέρεια, η επιλογή των κατάλληλων υλικών και η αναζήτηση νέων σχεδιαστικών ιδεών αποτελούν βασικά στοιχεία και στους δύο χώρους. Αυτή ακριβώς τη σύνδεση ανέδειξε η Lepas μέσα από τη συμμετοχή της στη διοργάνωση, εκφράζοντας τη φιλοσοφία «Drive Your Elegance», όπου η κομψότητα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της συνολικής εμπειρίας συμβίωσης με το αυτοκίνητο.

Lepas: Στήριξη στη νέα γενιά σχεδιαστών μέσω βραβείων
Τη φυσική παρουσία της μάρκας στο 38o Athens Fashion Week υπογράμμισε το κορυφαίο μέχρι στιγμής μοντέλο της γκάμας, το επιβλητικό SUV που ονομάζεται L8. Έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στο χώρο διεξαγωγής του fashion show, κέρδισε τα πλέον θετικά σχόλια από όλους τους προσκεκλημένους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά τα “Leopard Aesthetics”. Με τον όρο αυτό η Lepas αναφέρεται στη σχεδιαστική γλώσσα των μοντέλων της, η οποία εκφράζεται μέσα από εκλεπτυσμένες γραμμές και ανεπιτήδευτη κομψότητα. 

Lepas: Στήριξη στη νέα γενιά σχεδιαστών μέσω βραβείων
Με τη συμμετοχή της στο 38ο Athens Fashion Week, η Lepas ενισχύει τη σύνδεσή της με τον κόσμο της υψηλής αισθητικής και της σύγχρονης δημιουργίας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του “Elegance” και της πρωτοτυπίας σε κάθε πτυχή της σχεδιαστικής έκφρασης.
#NDAbyLepas #lepas #lepasgreece #driveyourelegance #lepasafw
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
LEPAS
 |
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΜΟΔΑΣ
 |
ATHENS FASHION WEEK
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

smart #2 Premium: Δείτε την τιμή της έκδοσης με αισθητική Mercedes
Αυτοκινητο
smart #2 Premium: Δείτε την τιμή της έκδοσης με αισθητική Mercedes
Renault: Ετοίμασε κάτι καινούργιο για τα νέα της
Αυτοκινητο
Renault: Ετοίμασε κάτι καινούργιο για τα νέα της
BMW Group: Ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα μετακινήθηκαν χωρίς οδηγό
Αυτοκινητο
BMW Group: Ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα μετακινήθηκαν χωρίς οδηγό
Chery: Υποστηρίζει τους οδηγούς με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
Αυτοκινητο
Chery: Υποστηρίζει τους οδηγούς με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
Η Pirelli φέρνει τις τρεις πιο μαλακές γόμες στο Interlagos
Αυτοκινητο
Η Pirelli φέρνει τις τρεις πιο μαλακές γόμες στο Interlagos
MG MOTOR: Η σχέση εμπιστοσύνης με τον όμιλο Συγγελίδη
Αυτοκινητο
MG MOTOR: Η σχέση εμπιστοσύνης με τον όμιλο Συγγελίδη
Honda Prelude: Ήρθε με τεχνολογία από το μέλλον-Τιμή
Αυτοκινητο
Honda Prelude: Ήρθε με τεχνολογία από το μέλλον- Τιμή
Dacia: «Τρέχει» στον 43ο Μαραθώνιο Αθήνας
Αυτοκινητο
Dacia: «Τρέχει» στον 43ο Μαραθώνιο Αθήνας
CUPRA Raval: Στην τελική επτάδα για το βραβείο «Car of the Year 2027»
Αυτοκινητο
CUPRA Raval: Στην τελική επτάδα για το βραβείο «Car of the Year 2027»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top