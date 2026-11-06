Η Lepas συμμετείχε στο 38ο Athens Fashion Week ως επίσημος χορηγός των New Designers Awards. Με αυτή την ενέργεια η μάρκα υποστηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά σχεδιαστών και δίνει βήμα σε δημιουργούς που ξεχωρίζουν με τις ιδέες και την αισθητική τους. Μέσω αυτής της συνεργασίας αναδείχτηκε η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία, φέρνοντας τη σχεδιαστική προσέγγιση της Lepas πιο κοντά στον κόσμο της μόδας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας τα βραβεία έφεραν την ονομασία “New Designers Awards by LEPAS” και περιελάμβαναν τρεις κατηγορίες: Best New Designer, Best Catwalk και Best Trendsetter.Σε αυτή τη δημιουργική συνάντηση της μόδας με την αισθητική της Lepas, οι σχεδιαστές είχαν την ευκαιρία να εμπνευστούν από την ταυτότητα και τον χαρακτήρα της μάρκας, δημιουργώντας από ένα ξεχωριστό ένδυμα ο καθένας. Οι προτάσεις τους παρουσιάστηκαν σε ένα εντυπωσιακό fashion show κατά την τελετή απονομής των βραβείων, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.



Η μόδα και η αυτοκίνηση έχουν περισσότερα κοινά από όσα φαίνονται αρχικά. Η προσοχή στη λεπτομέρεια, η επιλογή των κατάλληλων υλικών και η αναζήτηση νέων σχεδιαστικών ιδεών αποτελούν βασικά στοιχεία και στους δύο χώρους. Αυτή ακριβώς τη σύνδεση ανέδειξε η Lepas μέσα από τη συμμετοχή της στη διοργάνωση, εκφράζοντας τη φιλοσοφία «Drive Your Elegance», όπου η κομψότητα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της συνολικής εμπειρίας συμβίωσης με το αυτοκίνητο.



Τη φυσική παρουσία της μάρκας στο 38o Athens Fashion Week υπογράμμισε το κορυφαίο μέχρι στιγμής μοντέλο της γκάμας, το επιβλητικό SUV που ονομάζεται L8. Έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στο χώρο διεξαγωγής του fashion show, κέρδισε τα πλέον θετικά σχόλια από όλους τους προσκεκλημένους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά τα “Leopard Aesthetics”. Με τον όρο αυτό η Lepas αναφέρεται στη σχεδιαστική γλώσσα των μοντέλων της, η οποία εκφράζεται μέσα από εκλεπτυσμένες γραμμές και ανεπιτήδευτη κομψότητα.



Με τη συμμετοχή της στο 38ο Athens Fashion Week, η Lepas ενισχύει τη σύνδεσή της με τον κόσμο της υψηλής αισθητικής και της σύγχρονης δημιουργίας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του “Elegance” και της πρωτοτυπίας σε κάθε πτυχή της σχεδιαστικής έκφρασης.

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