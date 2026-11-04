Dacia: «Τρέχει» στον 43ο Μαραθώνιο Αθήνας

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Dacia ενώνει της δυνάμεις της, ως επίσημος χορηγός, με την κορυφαία αθλητική Ομοσπονδία της Ελλάδας, τον ΣΕΓΑΣ. Κορυφαία στιγμή αυτής η χορηγίας, αποτελεί ο 43ος «Μαραθώνιος Αθήνας, o Αυθεντικός», που θα διεξαχθεί στις 7 & 8 Νοεμβρίου 2026. Kai φέτος, η συμμετοχή έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, με τους δρομείς που θα λάβουν μέρος σε όλους τους αγώνες που πλαισιώνουν τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, να ξεπερνούν τις 82.000.

Επίσημο αυτοκίνητο της διοργάνωσης θα είναι το νέο Dacia Duster Tribrid 150 4×4 auto, ένα μοντέλο που συνδυάζει την πρακτικότητα και την ανθεκτικότητα, με υβριδική τετρακίνηση και δυνατότητα κίνησης με βενζίνη ή υγραέριο (LPG). Η χορηγία εκφράζει τη φιλοσοφία της Dacia για προσιτή, πρακτική κινητικότητα. Η μάρκα συνδυάζει στα μοντέλα της την ανθεκτικότητα, τη λειτουργικότητα και την τεχνολογία που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των οδηγών. Το Dacia Duster, με τον εξωστρεφή χαρακτήρα και την ευελιξία του, εκπροσωπεί αυτή την προσέγγιση σε μια διοργάνωση όπου κάθε διαδρομή απαιτεί προετοιμασία και επιμονή.



Στο πλαίσιο της χορηγίας, η Dacia διαθέτει οχήματα για τις ανάγκες της διοργάνωσης, συμβάλλοντας στη μετακίνηση στελεχών και αθλητών. Ο πολυπληθής στόλος οχημάτων, περιλαμβάνει όλη την εξηλεκτρισμένη γκάμα της Dacia. Μια γκάμα που χαρακτηρίζεται για την προηγμένη τεχνολογία της, είτε πρόκειται για μοντέλα που εξοπλίζονται με κινητήρες bi-fuel (βενζίνης / LPG), είτε πρόκειται για υβριδικά συστήματα κίνησης.



Το νέο Dacia Duster Tribrid 150 4×4 auto θα βρίσκεται φέτος σε ρόλο πλοηγού, όλων των βασικών αγώνων του 2ημέρου, 7 & 8 Νοεμβρίου, 5km, 10km και του 43ου Μαραθωνίου της Αθήνας, του Αυθεντικού. Το Dacia Duster Tribrid 150 4×4 auto συνδυάζει έναν turbo κινητήρα βενζίνης 1,2 λίτρων, με ήπια υβριδική υποβοήθηση 48V, και έναν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα. Το σύστημα αποδίδει συνδυαστικά 154 ίππους και προσφέρει ηλεκτρική τετρακίνηση, αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων και δυνατότητα χρήσης βενζίνης ή LPG. Το μοντέλο μπορεί να κινείται στην πόλη αποκλειστικά ηλεκτρικά, έως και για το 60% του χρόνου, ενώ οι δύο δεξαμενές καυσίμου, χωρητικότητας 50 λίτρων η καθεμία, εξασφαλίζουν αυτονομία έως 1.500 χλμ.

Παράλληλα, η Dacia περιμένει το κοινό στο Sponsors’ Village του Μαραθωνίου, προσκαλώντας τους επισκέπτες να συμμετάσχουν σε μια ξεχωριστή διαδραστική εμπειρία με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI). Μέσα από αυτή την πρωτότυπη δράση, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να διεκδικήσουν μοναδικά δώρα Dacia.H Grand Automotive Hellas, επίσημος εισαγωγέας των μαρκών Renault & Dacia στην Ελλάδα, εύχεται σε όλους έναν καλό και τίμιο αγώνα.