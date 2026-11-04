Κώστας Τσάκωνας: Η καριέρα, τα οικονομικά προβλήματα & η αιτία θανάτου του

Ο γνωστός κωμικός «έφυγε» από τη ζωή σαν σήμερα το 2015

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Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP
Πρώτη Δημοσίευση: 04.11.26, 12:48
Φωτογραφίες του Κώστα Τσάκωνα / NDP

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Σαν σήμερα στις 4 Νοεμβρίου του 2015 «έφυγε» από τη ζωή στα 72 του χρόνια ο Κώστας Τσάκωνας

Ο αγαπημένος κωμικός ηθοποιός, ο οποίος έλεγε πάντα «εγώ έχω το χάρισμα ότι γεννήθηκα με τη φάτσα και τη φωνή του Καραγκιόζη» και χάριζε απλόχερα το γέλιο στους άλλους με τα ανέκδοτά του και τις ατάκες του, έζησε μία ζωή γεμάτη δυσκολίες.

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Γνωρίζοντας τον Κώστα Τσάκωνα - Το βιογραφικό του κωμικού ηθοποιού

  • Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου του 1943, ενώ από πολύ νωρίς βγήκε στη βιοπάλη, ενώ παράλληλα φοιτούσε σε νυχτερινό σχολείο. Όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή του: «Δουλεύω από 11 χρονών. Από Αργυρούπολη μέχρι Ασπρόπυργο, πήγαινα με το ποδήλατο για το μεροκάματο. Το βράδυ πήγαινα σχολείο. Νυχτερινή σχολή. Αφού έβγαλα τη σχολή. Δούλεψα σε ένα σωρό εργοστάσια. Έχω δουλέψει τόσο πολύ στη ζωή μου. Έχω κάνει ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, μπογιατζής, πλακάς, τεντάς, μαραγκός. Ό,τι επάγγελμα θες. Και ηθοποιός. Είμαι 100% αυτοδημιούργητος!»

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  • Αποφοίτησε από τη Διπλάρειο Σχολή με την ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ενώ μετέπειτα φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Λαϊκού Πειραματικού Θεάτρου του Λεωνίδα Τριβιζά και στη δραματική σχολή «Βεάκη»

  • Το ντεμπούτο του στον ελληνικό κινηματογράφο έγινε εντελώς τυχαία σε μια ταινία μικρού μήκους του Κώστα Ζυρίνη
  • Στη συνέχεια, ο Κώστας Τσάκωνας πρωταγωνίστησε σε αρκετές ταινίες στον κινηματογράφο, την τηλεόραση αλλά και σε παραστάσεις στο θέατρο, δίπλα σε σπουδαίους κωμικούς ηθοποιούς, όπως ο Θανάσης Βέγγος, ο Σωτήρης Μουστάκας, ο Στάθης Ψάλτης και ο Κώστας Βουτσάς
  • Έγινε γνωστός στο ευρύ ελληνικό κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στις κωμικές ταινίες «Μάθε παιδί μου γράμματα» (1981), «Κλασική περίπτωση βλάβης» (1987) και «Η μεγάλη απόφραξη» (1988)
  • Το 2004 ένα ατύχημα, αλλά και άλλα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, δεν του επέτρεψαν να ξαναεργαστεί στο θέατρο
  • Τα προβλήματα υγείας και η δυσχερής οικονομική του κατάσταση τον οδήγησαν να σκεφτεί να κάνει απεργία πείνας, ως ένδειξη διαμαρτυρίας το Πάσχα του 2011
  • Ο Κώστας Τσάκωνας άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 σε νοσοκομείο της Κορίνθου, πέντε χρόνια μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο του είχε προκαλέσει μεγάλη αστάθεια, ενώ παράλληλα έδινε και γενναία «μάχη» με τον καρκίνο.

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Κώστας Τσάκωνας: Οι οικονομικές δυσκολίες, το ατύχημα και ο καρκίνος

Πίσω από τη δημόσια εικόνα του χαμογελαστού ηθοποιού, η προσωπική ζωή του Κώστα Τσάκωνα ήταν γεμάτη δοκιμασίες. Το 2004 είχε ένα ατύχημα κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά, το 2010 έπαθε εγκεφαλικό και το 2014 διαγνώστηκε με καρκίνο στην ουροδόχο κύστη. 

Ο Κώστας Τσάκωνας αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια τη σοβαρή κατάσταση της υγείας του, με τον ίδιο να δηλώνει ότι θέλει να ξαναβγεί στο σανίδι, παρά την κατάσταση της υγείας του. Παρόλα αυτά, όπως είχε εξομολογηθεί, δεν ξαναδούλεξε, καθώς στο μυαλό του γυρόφερνε μια φράση που του είχε πει ο Νίκος Σταυρίδης: «Ποτέ μη ζητήσεις να παίξεις και να λένε "τον καημένο, πώς κατάντησε...". Δεν πρέπει να σε βλέπουν και να σε λυπούνται. Ο ηθοποιός εκπέμπει φως, λάμψη, γέλιο, κλάμα. Όχι μιζέρια».

Πέρα από τις προσωπικές του δυσκολίες, ο Κώστας Τσάκωνας είχε αναλάβει και τη φροντίδα των δύο αδελφών του, ενός αδελφού με νοητική αναπηρία και μιας αδελφής που αντιμετώπιζε επιληψία. Όπως είχε αποκαλύψει ο γνωστός ηθοποιός: «Κανονικά θα έπρεπε να έχω τρελαθεί. Έχω χρέη. Έχω έναν αδελφό με νοητική στέρηση και μία αδελφή με επιληψία. Εγώ τους προστατεύω. Όταν πέθανε ο πατέρας μου το 2004, μου άφησε δύο παιδιά να τα προστατεύω εγώ. Αν δεν έχω τρελαθεί ακόμα ευθύνεται ο χαρακτήρας και η στάση ζωής μου. Όποτε δούλευα περιοδεία στο θέατρο, ο αδελφός μου με κοιτούσε με μάτια θλιμμένου σκύλου. Μου έλεγε: 'γιατί θα φύγεις'; Τι να του έλεγα... πάω να δουλέψω να βγάλω χρήματα για να σας ζήσω; Δίνω τα πάντα για να μπορούν τα αδέλφια μου να ζουν άνετα, να μην τους λείπει τίποτα. Είναι η ψυχή μου, το αίμα μου. Όσο ζω και υπάρχω θα φροντίζω για τα αδέλφια μου», είχε πει στο παρελθόν σε συνέντευξή του στο «ΕΓΩ Weekly».

Φιλμογραφία

  • Ιωάννης ο βίαιος (1973)
  • Λάβετε θέσεις (1973)
  • Από που πάνε για τη χαβούζα (1978)
  • Βέγγος, ο τρελλός καμικάζι (1980)
  • Θανάση σφίξε κι άλλο το ζωνάρι (1980)
  • Και ξανά προς τη δόξα τραβά (1980)
  • Μάθε παιδί μου γράμματα (1981)
  • Στο δρόμο του θεού (1982)
  • Κάτω τα χέρια από τα νιάτα (1983)
  • Εθνική παπάδων (1984)
  • Θηλυκό θηριοτροφείο (1984)
  • Ροκάκιας την ημέρα... το βράδυ καμαριέρα (1984)
  • Ρόδα τσάντα και κοπάνα Νο3 (1984)
  • Τι έχουν να δουν τα μάτια μου (1984)
  • Η γυναικάρα από το Κιλκίς (1985)
  • Οι Πόντιοι (1985)
  • Επάγγελμα γυναίκα μια ζωή πατίνι (1986)
  • Λόρδαν ο βάρβαρος (1987)
  • Πόντιος είμαι ότι θέλω κάνω (1987)
  • Όλγα Ρόμπαρντς (1989)
  • Αθηναίοι (1990)
  • Ο δραπέτης του φεγγαριού (1994)
  • Φτηνά τσιγάρα (2000)
  • Αλέξανδρος και Αϊσέ (2001)
  • Ιλουστρασιόν (2006)

Τηλεοπτικές σειρές

  • Ο φονιάς (1982, ΥΕΝΕΔ)
  • Η κάθοδος (1983, ΕΡΤ)
  • Ο ξένος της Νέας Κερασούντας (1984, ΕΡΤ2)
  • Χαίρε Τάσο Καρατάσο (1985, ΕΡΤ)
  • Μικρές αγγελίες (1985, ΕΡΤ2)
  • Τα φώτα της πόλης (1986, ΕΡΤ2)
  • Βεγγαλικά (1988, ΕΤ1)
  • Χαμογελάστε λοξά (1988, ΕΤ2)
  • Πατήρ υιός και πνεύμα (1989, Mega)
  • Τα καλύτερά τους χρόνια (1989, ΕΤ1)
  • Το συνεργείο (1989, ΕΤ1)
  • Μικρές διαδρομές (1992, ΕΤ1)
  • Οι μεν και οι δεν (1993, ΑΝΤ1)
  • Της Ελλάδος τα παιδιά (1993, ΑΝΤ1)
  • Ευτυχώς δυσάρεστα νέα (1993, ΕΤ2)
  • Παντρεμένοι... ανύπαντροι (1994, Mega)
  • Εγκλήματα (1998, ΑΝΤ1)
  • Το μικρό σπίτι στο Παγκράτι (1998, ΕΤ1)
  • Τα χαϊδεμένα παιδιά (2001, ΕΤ1)
  • Οι στάβλοι της Εριέτας Ζαϊμη (2002, ΑΝΤ1)
  • Με σπασμένα τα φρένα (2005, Alter)
  • Big Bang (2007, Mega)

 

 

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