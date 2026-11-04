Στην εκπομπή «Happy Day» φιλοξενήθηκε το πρωί της Τετάρτης ο Αντώνης Σρόιτερ και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο ατύχημα που είχε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το πόδι του.

Αντώνης Σρόιτερ: Η αποκάλυψη για τη ΜΚΟ και το ατύχημα στο σπίτι του

«Έχω φάει μια ωραία τούμπα πριν από δέκα μέρες. Έπεσα από μια σκάλα και έχω γυρίσει το πόδι μου, δεν έχω σπάσει κάτι, αλλά κοπανήθηκα καλά. Έκανα μια δουλειά, πήγα να κατέβω από τη σκάλα, αλλά η σκάλα είχε άλλη άποψη. Έφυγε μόνη της χωρίς εμένα», είπε αρχικά ο Αντώνης Σρόιτερ.

«Όταν έπεσα, δεν ήταν κανείς στο σπίτι. Γελάω και πονάω ταυτόχρονα. Η αλήθεια είναι ότι κάνω δελτίο κουτσαίνοντας λίγο, γιατί είναι και όρθιο το δελτίο. Δεν περπατάω πολύ, έχω κόψει λίγο τις κινήσεις. Νομίζω από βδομάδα θα είμαι κανονικά», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Σχολιάζοντας την επικαιρότητα, ο anchorman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Alpha αποκάλυψε πως την είχαν προσεγγίσει και εκείνη άνθρωποι της ΜΚΟ για βοήθεια.

«Με έχουν προσεγγίσει, όπως σίγουρα έχουν προσεγγίσει και εσένα. Καταρχάς διαδικτυακά, για να κάνω αναδημοσιεύσεις. Συνήθως δεν το κάνω, όχι επειδή θα μου κοστίσει κάτι να κάνω μια αναδημοσίευση, αλλά επειδή πραγματικά δεν ξέρω την ιστορία από πίσω και επειδή πολλές φορές έχουμε βρεθεί όλοι εκτεθειμένοι με περιπτώσεις οι οποίες ήταν απάτη.

Νομίζω ότι κάποιος ο οποίος είναι στο χώρο μας ξέρει πολύ καλά και πού θα βρει οικογένειες σε ανάγκη και πού θα βρει παιδάκια με προβλήματα. Οπότε, αντί να μπαίνει σε μια διαδικασία να πετάει χρήματα ή να δίνει χρήματα δεξιά-αριστερά χωρίς να ξέρει πού πηγαίνουν, ας βάλει το χεράκι του στην τσέπη, ας πάει στο συγκεκριμένο παιδάκι ή στη συγκεκριμένη οικογένεια που έχει την ανάγκη και ας το δώσει κατευθείαν. Και αυτό μπορεί να το κάνουν όλοι, γιατί όλοι κάπου γύρω μας, στο περιβάλλον μας, στη γειτονιά μας, στον περίγυρό μας, έχουμε κάποιον».