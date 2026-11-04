Τα γενέθλιά του γιόρτασε στον αέρα της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, δεχόμενος διαδοχικές εκπλήξεις από τους συνεργάτες του και τη σύζυγό του, Μαρία Σκοπελίτου. Ο δημοσιογράφος έκλεισε τα 64, καθώς έχει γεννηθεί το 1962, με το πλατό του Mega να μετατρέπεται σε σημείο γιορτής λίγο πριν από το φινάλε της εκπομπής.

Η πρώτη έκπληξη οργανώθηκε κατά τη διάρκεια της πρωινής εκπομπής που παρουσιάζει μαζί με την Ανθή Βούλγαρη. Επιστρέφοντας από διαφημιστικό διάλειμμα, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος είδε ότι η συμπαρουσιάστριά του έλειπε από τη θέση της και ζήτησε από τους συνεργάτες του να την καλέσουν πίσω στο πλατό.

Η εκπομπή ξεκίνησε με ευχές για τα γενέθλια του Ιορδάνη Χασαπόπουλου

Λίγο αργότερα, η Ανθή Βούλγαρη εμφανίστηκε κρατώντας τούρτα, μαζί με την Ελευθερία Νταβατζή και τη Γωγώ Καλύβα. Οι τρεις τους τραγούδησαν στον παρουσιαστή το «Χρόνια Πολλά», του έδωσαν τις ευχές τους και εκείνος έσβησε το κεράκι.

Η δεύτερη έκπληξη από τη Μαρία Σκοπελίτου στο Mega

Η γιορτή δεν σταμάτησε εκεί. Λίγο πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή, στο πλατό μπήκε η σύζυγός του, Μαρία Σκοπελίτου, κρατώντας επίσης μια τούρτα, σε μια κίνηση που είχε οργανωθεί σε συνεννόηση με την εκπομπή.

Η τούρτα που ετοίμασε η Μαρία Σκοπελίτου είχε τη μορφή πρωτοσέλιδου της εφημερίδας «Τα Νέα». Πάνω της υπήρχε το μήνυμα: «Είσαι η απόδειξη πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός».

Κατά τη διάρκεια της γιορτής στο πλατό, η Ανθή Βούλγαρη απευθύνθηκε στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο με θερμές ευχές, αποκαλώντας τον «κολώνα» του σπιτικού τους.

Η on air έκπληξη και ποιοι συμμετείχαν

Η πρώτη οργανωμένη κίνηση έγινε στις 7:45, όταν μετά από διαφημιστικό διάλειμμα η Ανθή Βούλγαρη δεν είχε επιστρέψει ακόμη στη θέση της. Η απουσία της προκάλεσε την απορία του Ιορδάνη Χασαπόπουλου, πριν ακολουθήσει η είσοδός της με την τούρτα και την υπόλοιπη ομάδα.

Στην on air έκπληξη συμμετείχαν η Ανθή Βούλγαρη, η Ελευθερία Νταβατζή και η Γωγώ Καλύβα, ενώ η τελική εμφάνιση της Μαρίας Σκοπελίτου έδωσε προσωπικό χαρακτήρα στο κλείσιμο της εκπομπής.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος παντρεύτηκε τη Μαρία Σκοπελίτου το καλοκαίρι του 2024, σε πολύ κλειστό οικογενειακό κύκλο. Ο δημοσιογράφος έχει αποκτήσει έναν γιο από τον πρώτο του γάμο.