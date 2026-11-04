Αυτός είναι ο τραγουδιστής που στέλνει η Κύπρος στη Eurovision 2027!

Ανατροπή με τον εκπρόσωπο της Κύπρου στον 71ο Διαγωνισμού Τραγουδιού

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί στη Eurovision 2027 από τον Γιώργο Περρή.
  • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Βουλγαρία, στην Arena Burgas, τον Μάιο.
  • Ο πρώτος ημιτελικός είναι προγραμματισμένος για 11 Μαΐου, ο δεύτερος για 13 Μαΐου και ο τελικός για 15 Μαΐου.
  • Αναμένονται ανακοινώσεις για το τραγούδι και τη σκηνοθετική πρόταση του Γιώργου Περρή.
  • Η Ζόζεφιν ήταν υποψήφια αλλά τελικά επιλέχθηκε ο Γιώργος Περρής.

Ο κύβος ερρίφθη για την κυπριακή συμμετοχή στον 71ο Διαγωνισμό Тραγουδιού της Eurovision! Η απόφαση ελήφθη και επίσημα, με την αποστολή της Μεγαλονήσου να ανακοινώνει τον καλλιτέχνη που θα σηκώσει τη σημαία της χώρας στη σκηνή της διοργάνωσης. 

Eurovision 2027: Αποσύρεται η Ολλανδία λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

Αν και το προηγούμενο διάστημα είχε ακουστεί έντονα το όνομα της Ζόζεφιν ως ένα από τα επικρατέστερα φαβορί για την εκπροσώπηση της Κύπρου, οι ιθύνοντες κατέληξαν τελικά στον Γιώργο Περρή, έναν ερμηνευτή με σπουδαία καλλιτεχνική διαδρομή και έντονη παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Γιώργος Περρής / NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Γιώργος Περρής / NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Ο αγαπημένος τραγουδιστής ετοιμάζει ήδη τις βαλίτσες του για τη Βουλγαρία, η οποία θα φιλοξενήσει τη φετινή γιορτή της μουσικής τον ερχόμενο Μάιο.

Eurovision: 9, 11 & 13 Φεβρουαρίου το Sing for Greece 2027 στη Θεσσαλονίκη

Ο διαγωνισμός του 2027 θα διεξαχθεί στην εντυπωσιακή Arena Burgas στην πόλη Μπουργκάς. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, ο πρώτος ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Μαΐου, ο δεύτερος ημιτελικός την Πέμπτη 13 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα λάβει χώρα το Σάββατο 15 Μαΐου.

Μετά την αποκάλυψη του εκπροσώπου, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στο κομμάτι με το οποίο θα διαγωνιστεί ο Γιώργος Περρής, αλλά και στις λεπτομέρειες της σκηνοθετικής πρότασης που θα στήσει η κυπριακή ομάδα στη σκηνή. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για το τραγούδι και το concept της εμφάνισής του.

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