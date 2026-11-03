Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 03/11/2026 στο Star, η Δήμητρα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Ίδια Κατάληξη» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ν, το Κ, το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Το Κ ήταν το μοναδικό γράμμα που εμφανίστηκε στον πίνακα και δυστυχώς για την παίκτρια δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.

Μήπως για σένα είναι πιο εύκολη η λύση;

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