Τροχός της Τύχης: Για δυνατούς λύτες ο τελικός γρίφος

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Δες τη λύση του γρίφου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 03/11/2026, η Δήμητρα έφτασε στον τελικό.
  • Ο παρουσιαστής Πέτρος Πολυχρονίδης κάλεσε τη Δήμητρα να λύσει τον γρίφο για το μεγάλο έπαθλο.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Ίδια Κατάληξη» με γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Η Δήμητρα πρότεινε τα γράμματα Ν, Κ, Μ και το φωνήεν Ο, αλλά μόνο το Κ εμφανίστηκε.
  • Δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα αν άλλοι θα τα καταφέρουν.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 03/11/2026 στο Star, η Δήμητρα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Για δυνατούς λύτες ο τελικός γρίφος

Η κατηγορία ήταν «Ίδια Κατάληξη» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ν, το Κ, το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Τροχός της Τύχης: Για δυνατούς λύτες ο τελικός γρίφος

Το Κ ήταν το μοναδικό γράμμα που εμφανίστηκε στον πίνακα και δυστυχώς για την παίκτρια δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.

Μήπως για σένα είναι πιο εύκολη η λύση;

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

 

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ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
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