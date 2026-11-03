Με άρωμα MasterChef και πράξη αλληλεγγύης το σημερινό Cash or Trash!

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο σήμερα Τετάρτη στις 17:20 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 3 Νοεμβρίου, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές στο Cash or Trash.
  • Η Φώτη από το MasterChef συμμετέχει για να πουλήσει έργο τέχνης και να βοηθήσει μια γυναίκα.
  • Η Κωνσταντίνα είναι σκληρή διαπραγματεύτρια και έχει συγκεκριμένες προσδοκίες για τα αντικείμενά της.
  • Η νέα σεζόν περιλαμβάνει εκπλήξεις, όπως ειδικές κάρτες για τιμές εκκίνησης και σχολιασμούς από αγοραστές.
  • Δύο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης και ο Γιάννης Καρβουτζής, επιδιώκουν να αλλάξουν τις ισορροπίες στον ανταγωνισμό.

Σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους

Με άρωμα MasterChef και πράξη αλληλεγγύης το σημερινό Cash or Trash!

Η πληρότητα των συλλεκτικών αντικειμένων κι η παρουσίασή τους στο Cash or Trash με τα αυθεντικά κουτιά και τα παρελκόμενά τους αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την τελική τους αξία και την πορεία μιας δημοπρασίας. Ακόμη κι η εκτίμηση του Θάνου Λούδου δεν μπορεί να κάνει θαύματα, καθώς οι αγοραστές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί  όταν ένα συλλεκτικό αντικείμενο παρουσιάζει ελλείψεις. Είναι, όμως, αυτός πάντα ο κανόνας ή υπάρχουν κι εξαιρέσεις;  

Cash or Trash: Έφερε μια παλιά αντλία λαδιού και την έκανε φωτιστικό

Η Φώτη έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο MasterChef, ενώ ξεχωρίζει και για την έντονη κοινωνική της δράση χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σήμερα, έρχεται στο Cash or Trash για να βοηθήσει μια άλλη γυναίκα, διαθέτοντας προς πώληση ένα έργο τέχνης με προσωπική αφιέρωση κι αποδεικνύοντας πως μια δημοπρασία μπορεί να μετατραπεί σε μια ουσιαστική πράξη αλληλεγγύης.

Με άρωμα MasterChef και πράξη αλληλεγγύης το σημερινό Cash or Trash!

H Κωνσταντίνα αποδεικνύεται μία από τις πιο «σκληρές» διαπραγματεύτριες που έχουν περάσει από το Cash or Trash. Η πωλήτρια έχει ξεκάθαρο στόχο και συγκεκριμένες προσδοκίες για τα αντικείμενά της και δε σκοπεύει να κάνει ούτε μισό βήμα πίσω. Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου όχι μόνο δεν αλλάζει τα σχέδιά της, αλλά την πεισμώνει ακόμη περισσότερο. Η νεαρή Πειραιώτισσα μπαίνει δυναμικά στο δωμάτιο δημοπρασίας έτοιμη να διεκδικήσει μέχρι τέλους τη συμφωνία που έχει ονειρευτεί!

Cash or Trash: Ο Ιωάννης φέρνει ένα φορητό εκκλησιαστικό όργανο!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις και νέες ανατροπές, για ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες! Για ορισμένα ιδιαίτερα αξιόλογα αντικείμενα, ο εκτιμητής θα έχει στη διάθεσή του μια ειδική κάρτα, την οποία θα προσφέρει στον πωλητή. Η κάρτα θα ορίζει πάντα ένα συγκεκριμένο ποσό ως τιμή εκκίνησης μιας δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την τιμή εκτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι αγοραστές  επιθυμούν να διεκδικήσουν το αντικείμενο, θα είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τις προσφορές από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και να κάνει τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο συναρπαστικές!  

Οι εκπλήξεις, όμως, δε σταματούν εκεί. Για πρώτη φορά, οι αγοραστές κάθε δημοπρασίας θα μπαίνουν στο booth και θα σχολιάζουν τους πωλητές, τις στρατηγικές και τις διαφωνίες μεταξύ τους, την εξέλιξη των δημοπρασιών, αλλά  και την τελική έκβαση. Οι αντιδράσεις τους και οι αυθόρμητες ατάκες τους υπόσχονται να δώσουν μια νέα, ακόμα πιο απολαυστική διάσταση στις δημοπρασίες του Cash or Trash.

H Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για ακόμα μια σεζόν το Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για ακόμα μια σεζόν το Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο απολαυστικά επεισόδια! Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του διαδρομή και τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να ανοίξει η πόρτα του δωματίου των αγοραστών. Εκεί, καθημερινά οι συλλέκτες και επαγγελματίες του χώρου, είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν και να «κονταροχτυπηθούν» αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό και τις προσφορές. Σε αυτή την άτυπη διαμάχη, ποια από τις δύο ομάδες αγοραστών θα είναι η κερδισμένη της σεζόν; 

Cash or Trash: Ο αγοραστής που διεκδίκησε το βικτωριανό μενταγιόν της Άντας

Δυο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης κι ο Γιάννης Καρβουτζής έρχονται αποφασισμένοι να αλλάξουν τις ισορροπίες, διεκδικώντας τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά,  ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης,  ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδη, η έμπορος κοσμημάτων και ρολογιών Ειρήνη Πλευράκη, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε. 

Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του Cash or Trash

Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του Cash or Trash

Πρωταγωνιστές, όμως, είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές,  βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; 

Cash or Trash: Ο Φερνάντο φέρνει ένα κανό από τα Χανιά!

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις! Ίσως η επόμενη συμφωνία να είναι η δική σου!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

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CASH OR TRASH TRAILER
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ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
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MASTERCHEF
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
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