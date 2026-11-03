Την πρώτη δημόσια εμφάνιση της Τζωρτίνας Σερπιέρη, επτά μήνες μετά τον θάνατο της Μαρινέλλας κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός. Η κόρη της αείμνηστης ερμηνεύτριας παρευρέθηκε στο Μικρό Παλλάς, όπου παρακολούθησε ανάμεσα σε πλήθος κόσμου την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Λύκοι».

Τζωρτίνα Σερπιέρη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

H Τζωρτίνα Σερπιέρη είναι το μοναδικό παιδί που απέκτησε η Μαρινέλλα, με τον αθλητή και επιχειρηματία, Φρέντυ Σερπιέρη. Η κόρη, ο γαμπρός και τα εγγόνια της Μαρινέλλας ήταν οι πιο στενοί της άνθρωποι, η οικογένειά της. Η Τζωρτίνα Σερπιέρη ήταν στο πλευρό της μητέρας πάντα και δεν έφυγε στιγμή από δίπλα της, όποτε υπέστη ισχαιμικό επεισόδιο στο Ηρώδειο μέχρι που σίγησε η φωνή της τον Μάρτιο του 2026.

Τζωρτίνα Σερπιέρη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η τελευταία φορά που την είδαμε σε δημόσια εμφάνιση ήταν στο 40ήμερο μνημόσυνο της μητέρας της, τον Μάιο του 2026. Οι πληροφορίες λένε επίσης πως η σύντροφος του Απόστολου Γκλέτσου, Ιζαμπέλα Αρβανίτη ήταν στενή φίλη και κουμπάρα της Μαρινέλλας, γι' αυτό ίσως και η κόρη της παρευρέθηκε στην πρεμιέρα του ηθοποιού.

Η Τζωρτίνα Σερπιέρη στο 40ήμερο μνημόσυνο της μητέρας της, τον Μάιο του 2026/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Επίσημη πρεμιέρα για τους «Λύκους» - Ποιοι ήταν εκεί

Στο μεταξύ, πλήθος κόσμου παρακολούθησε την πρεμιέρα της παράστασης «Λύκοι» στο Μικρό Παλλάς, σε κείμενο του Ντίνου Σπυρόπουλου και σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη.

Πρωταγωνιστές στην παράσταση ο Απόστολος Γκλέτσος, ο Σωτήρης Μανίκας, ο Γιάννης Νταλιάνης, ο Κώστας Αποστολάκης και ο Γιώργος Χρανιώτης.

Λάκης Λαζόπουλος- Σταμάτης Φασουλής- Γιώργος Καραμίχος/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Γιώργος Καρτάλος- Κωνταντίνα Μιχαήλ- Κατερίνα Τσάβαλου-Σύλβια Δεληκούρα/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ανάμεσά τους ήταν ο Λάκης Λαζόπουλος, η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, ο Σταμάτης Φασουλής, ο Γιώργος Καραμίχος, η Κατερίνα Τσάβαλου, η Σύλβια Δεληκούρα, ο Χάρης Ασημακόπουλος, ο Αχιλλέας Ζέρβας, ο Πάνος Ρούτσι κ.ά.

Χάρης Ασημακόπουλος- Απόστολος Γκλέτσος- Αχιλλέας Ζέρβας/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Πάνος Ρούτσι- Απόστολος Γκλέτσος/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ