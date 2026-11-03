Τον σύντροφό της, Απόστολο Γκλέτσο που πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Λύκοι» στο Θέατρο Μικρό Παλλάς πήγε να απολαύσει, η σύντροφός του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη.
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Η επιχειρηματίας επέλεξε για την πρεμιέρα ένα μαύρο δερμάτινο biker τζάκετ με μεταλλικά φερμουάρ και παντελόνι με μοτίβο σε γήινες αποχρώσεις. Τη τελική πινελιά στην εμφάνισή της έδωσε η μαύρη δερμάτινη τσάντα ώμου.
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Ο ηθοποιός από τη μεριά του φορούσε χακί ζακέτα με φερμουάρ, ένα απλό t-shirt και ένα κλασικό τζιν παντελόνι. Οι δυο τους πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό, με την επιχειρηματία γέρνει τρυφερά στον ώμο του συντρόφου της.
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Το Love Story του ζευγαριού
Ο Απόστολος Γκλέτσος και η Ιζαμπέλα Αρβανίτη έκαναν σχέση το 2021 όμως το καλοκαίρι του 2022 αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.
Το ζευγάρι έμεινε μακριά ο ένας από τον άλλον για τρία χρόνια όμως σύντομα κατάλαβαν πως δεν μπορεί ο ένας χωρίς τον άλλο και έτσι ξαναέκαναν σχέση.
Από τότε είναι αχώριστοι και πραγματοποιούν πολλές κοινές εμφανίσεις.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.