Δείτε μία προηγούμενη συνέντευξη του Απόστολου Γκλέτσου στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

Τον σύντροφό της, Απόστολο Γκλέτσο που πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Λύκοι» στο Θέατρο Μικρό Παλλάς πήγε να απολαύσει, η σύντροφός του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη.

Ο Απόστολος Γκλέτσος αγκαλιά με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη/ φωτογραφία από NDP, Έλλη Πουπουλίδου

Η επιχειρηματίας επέλεξε για την πρεμιέρα ένα μαύρο δερμάτινο biker τζάκετ με μεταλλικά φερμουάρ και παντελόνι με μοτίβο σε γήινες αποχρώσεις. Τη τελική πινελιά στην εμφάνισή της έδωσε η μαύρη δερμάτινη τσάντα ώμου.

Ο Απόστολος Γκλέτσος αγκαλιά με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη/ φωτογραφία από NDP, Έλλη Πουπουλίδου



Ο ηθοποιός από τη μεριά του φορούσε χακί ζακέτα με φερμουάρ, ένα απλό t-shirt και ένα κλασικό τζιν παντελόνι. Οι δυο τους πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό, με την επιχειρηματία γέρνει τρυφερά στον ώμο του συντρόφου της.

Ο Απόστολος Γκλέτσος αγκαλιά με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη/ φωτογραφία από NDP, Έλλη Πουπουλίδου



Το Love Story του ζευγαριού

Ο Απόστολος Γκλέτσος και η Ιζαμπέλα Αρβανίτη έκαναν σχέση το 2021 όμως το καλοκαίρι του 2022 αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Το ζευγάρι έμεινε μακριά ο ένας από τον άλλον για τρία χρόνια όμως σύντομα κατάλαβαν πως δεν μπορεί ο ένας χωρίς τον άλλο και έτσι ξαναέκαναν σχέση.

Από τότε είναι αχώριστοι και πραγματοποιούν πολλές κοινές εμφανίσεις.