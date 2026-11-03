Γκλέτσος: Αγκαλιά με τη σύντροφό του στην επίσημη πρεμιέρα του

Η Ιζαμπέλα Αρβανίτη πήγε να απολαύσει τον ηθοποιό στο θέατρο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.11.26 , 14:38 Με άρωμα MasterChef και πράξη αλληλεγγύης το σημερινό Cash or Trash!
03.11.26 , 14:34 Φθιώτιδα: «Δε μου φέρονταν καλά», λέει ο θείος που σκότωσε τα ανίψια του
03.11.26 , 14:31 Ασφυξία στην Κρήτη: Πάνω από 2.000 αφίξεις μεταναστών σε 24 ώρες
03.11.26 , 14:31 Αρτσίτας για Συρίγο: «Ξέρω ότι έχει ένα προσωπικό πρόβλημα»
03.11.26 , 14:13 Θανάσης Πάτρας: Το υπονοούμενο στη Σίσσυ Χρηστίδου για τον Νεδέλκο
03.11.26 , 14:11 Σύγκρουση ελικοπτέρων στο Έβερεστ - Βίντεο από τη στιγμή της συντριβής
03.11.26 , 14:10 Δροσιά Αττικής: Διάρρηξη-αστραπή από αδίστακτους κακοποιούς
03.11.26 , 14:00 Μέλι ή ζάχαρη; Πόσες θερμίδες έχουν και ποιο είναι τελικά πιο υγιεινό;
03.11.26 , 13:59 Κορυδαλλός: Νεαρός πυροβόλησε σταθμευμένη μοτοσικλέτα
03.11.26 , 13:55 Mαρίνα Βερνίκου: Έξοδος με την κόρη της που την πέρασε σε ύψος!
03.11.26 , 13:54 Μειώσεις τιμών σε 994 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ - Δείτε τη λίστα
03.11.26 , 13:49 Αποχωρεί από τον ΑΝΤ1 μετά από 21 χρόνια - «Υποστέλλω τη σημαία μου»
03.11.26 , 13:48 Ραφήνα: Αστυνομικός έχασε στον δρόμο τον οπλισμό του
03.11.26 , 13:42 Τζωρτίνα Σερπιέρη: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της Μαρινέλλας
03.11.26 , 13:41 ΜΚΟ: Τα «ρίχνει» όλα στον σύντροφό της η 35χρονη - Τι υποστήριξε
Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Επίσημη εμφάνιση με τον σύντροφό της, Θύμιο Φράγκο
«Λύγισε» ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα - «Δεν μπορώ να μιλήσω... »
Αποχωρεί από τον ΑΝΤ1 μετά από 21 χρόνια - «Υποστέλλω τη σημαία μου»
«Όνειρα σε καμβά»: Πλήθος επωνύμων στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής
Τζωρτίνα Σερπιέρη: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της Μαρινέλλας
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
ΜΚΟ: Τα «ρίχνει» όλα στον σύντροφό της η 35χρονη - Τι υποστήριξε
Διπλό φονικό στη Φθιώτιδα: Εργάτης σκότωσε δύο συναδέλφους του
Θανάσης Πάτρας: Το υπονοούμενο στη Σίσσυ Χρηστίδου για τον Νεδέλκο
Mαρίνα Βερνίκου: Έξοδος με την κόρη της που την πέρασε σε ύψος!
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε μία προηγούμενη συνέντευξη του Απόστολου Γκλέτσου στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιζαμπέλα Αρβανίτη παρακολούθησε την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης "Λύκοι" στην οποία πρωταγωνιστεί ο Απόστολος Γκλέτσος.
  • Η Αρβανίτη φόρεσε μαύρο δερμάτινο τζάκετ και παντελόνι με γήινα μοτίβα, ενώ ο Γκλέτσος φορούσε χακί ζακέτα και τζιν.
  • Το ζευγάρι είχε χωρίσει το 2022 μετά από σχέση που ξεκίνησε το 2021, αλλά επανασυνδέθηκε μετά από τρία χρόνια.
  • Από τότε, είναι αχώριστοι και κάνουν πολλές κοινές εμφανίσεις.

Τον σύντροφό της, Απόστολο Γκλέτσο που πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Λύκοι» στο Θέατρο Μικρό Παλλάς πήγε να απολαύσει, η σύντροφός του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη. 

Ο Απόστολος Γκλέτσος αγκαλιά με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη/ φωτογραφία από NDP, Έλλη Πουπουλίδου

Ο Απόστολος Γκλέτσος αγκαλιά με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη/ φωτογραφία από NDP, Έλλη Πουπουλίδου

Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Επίσημη εμφάνιση με τον σύντροφό της, Θύμιο Φράγκο

Η επιχειρηματίας επέλεξε για την πρεμιέρα ένα μαύρο δερμάτινο biker τζάκετ με μεταλλικά φερμουάρ και παντελόνι με μοτίβο σε γήινες αποχρώσεις. Τη τελική πινελιά στην εμφάνισή της έδωσε η μαύρη δερμάτινη τσάντα ώμου.

Ο Απόστολος Γκλέτσος αγκαλιά με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη/ φωτογραφία από NDP, Έλλη Πουπουλίδου

Ο Απόστολος Γκλέτσος αγκαλιά με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη/ φωτογραφία από NDP, Έλλη Πουπουλίδου
 

Απόστολος Γκλέτσος: «Δύο άντρες μπορούν να είναι ζευγάρι, όχι όμως γονείς»

Ο ηθοποιός από τη μεριά του φορούσε χακί ζακέτα με φερμουάρ, ένα απλό t-shirt και ένα κλασικό τζιν παντελόνι. Οι δυο τους πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό, με την επιχειρηματία γέρνει τρυφερά στον ώμο του συντρόφου της.

Ο Απόστολος Γκλέτσος αγκαλιά με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη/ φωτογραφία από NDP, Έλλη Πουπουλίδου

Ο Απόστολος Γκλέτσος αγκαλιά με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη/ φωτογραφία από NDP, Έλλη Πουπουλίδου
 

Απόστολος Γκλέτσος: Η κόρη, το ξενοδοχείο του και η σχέση με την Αρβανίτη

Το Love Story του ζευγαριού

Ο Απόστολος Γκλέτσος και η Ιζαμπέλα Αρβανίτη έκαναν σχέση το 2021 όμως το καλοκαίρι του 2022 αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Το ζευγάρι έμεινε μακριά ο ένας από τον άλλον για τρία χρόνια  όμως σύντομα κατάλαβαν πως δεν μπορεί ο ένας χωρίς τον άλλο και έτσι ξαναέκαναν σχέση.

Από τότε είναι αχώριστοι και πραγματοποιούν πολλές κοινές εμφανίσεις. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ
 |
ΙΖΑΜΠΕΛΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θανάσης Πάτρας - Σίσσυ Χρηστίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Θανάσης Πάτρας: Το υπονοούμενο στη Σίσσυ Χρηστίδου για τον Νεδέλκο
Βερνίκου: Έξοδος με την κόρη της που την πέρασε σε ύψος!
Celebrities & Gossip Νεα
Mαρίνα Βερνίκου: Έξοδος με την κόρη της που την πέρασε σε ύψος!
Τζωρτίνα Σερπιέρη: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της Μαρινέλλας
Celebrities & Gossip Νεα
Τζωρτίνα Σερπιέρη: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της Μαρινέλλας
Μαρία Ελένη Λυκουρέζου
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Επίσημη εμφάνιση με τον σύντροφό της, Θύμιο Φράγκο
Κελεκίδου: Η εξομολόγηση για τα δύο της παιδιά της
Celebrities & Gossip Νεα
Κέλλυ Κελεκίδου: Η εξομολόγηση για τα δύο της παιδιά που είναι στην εφηβεία
Λέο Μπαρδέμ
Celebrities & Gossip Νεα
Κρουζ - Μπαρδέμ: Ο 15χρονος γιος τους στα υποκριτικά χνάρια των γονιών του
Δώρα Χρυσικού
Celebrities & Gossip Νεα
Δώρα Χρυσικού: Ξέσπασε για την AI φωτογραφία και τα fake news για καρκίνο
Ντέμης Νικολαΐδης
Celebrities & Gossip Νεα
Σε νέα σχέση ο Ντέμης Νικολαΐδης - Διατροφολόγος η νέα του σύντροφος
ερωτευμένα ζευγάρια της showbiz
Celebrities & Gossip Νεα
Ερωτευμένα ζευγάρια στο θέατρο: Οι λαμπερές εμφανίσεις
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top