Η Δώρα Χρυσικού αντέδρασε δημόσια στα ψεύτικα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και την εμφάνιζαν να έχει χάσει ξανά τα μαλλιά της, ενώ συνέδεαν την εικόνα αυτή με υποτροπή του καρκίνου. Η ηθοποιός, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day και την Όλγα Λαφαζάνη, ξεκαθάρισε ότι η φωτογραφία που διακινήθηκε ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Η ίδια περιέγραψε με έντονο τρόπο την αντίδρασή της όταν είδε την παραποιημένη εικόνα και τα σχετικά δημοσιεύματα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια πρακτική που ξεπερνά κάθε όριο. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη δική της στάση απέναντι στη δημόσια συζήτηση για την περιπέτεια της υγείας της, πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση με καρκίνο.

Η απάντηση για την AI φωτογραφία

«Θύμωσα τόσο πολύ. Αυτό το πράγμα είναι ο απόπατος, η επιτομή της χυδαίοτητας. Ήταν η εικόνα ενός ανθρώπου που είχε κάτι μικρές τριχούλες. Εγώ δεν ήμουν έτσι ακόμα κι όταν ήμουν άρρωστη. Δεν είχα καθόλου μαλλιά, όχι αυτό το πράγμα. Ήταν AI εικόνα. Τώρα έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που νόσησα με καρκίνο, πολλές φορές μου λένε ότι συνέχεια μιλάω γι’ αυτό, αλλά το κάνω για να σωθούν κι άλλοι άνθρωποι εκεί έξω. Ό,τι ξεστομίζω δεν είναι για την προσωπική μου προβολή, ούτε για το δράμα, άλλωστε κι εγώ δεν το αντιμετώπισα ποτέ ως δράμα, αλλά ως έναν αγώνα ζωής», δήλωσε η Δώρα Χρυσικού.

Με τη δήλωσή της απάντησε ευθέως τόσο στην αλλοιωμένη εικόνα που κυκλοφόρησε όσο και στο αφήγημα ότι η ασθένεια επέστρεψε. Η παρέμβασή της είχε σαφές στόχο να αποκαταστήσει την πραγματική εικόνα και να διαχωρίσει την αλήθεια από το περιεχόμενο που διακινήθηκε online.

Τι είπε για τη διάγνωση με καρκίνο

Η ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη σειρά του Alpha, Οι κόρες της Αρετής, μίλησε και για τη στιγμή της διάγνωσης, εξηγώντας πώς βίωσε την είδηση και πώς προσπάθησε να δώσει απαντήσεις στον εαυτό της: «Σκέφτηκα “γιατί σ’ εμένα”, αλλά δεν υπάρχει απάντηση. Ιατρικά μιλώντας ήταν μια μετάλλαξη γονιδίου. Τώρα, αν μπήκα σε μια διαδικασία να λέω “γιατί έπρεπε η ζωή να με προκαλέσει με έναν τόσο σκληρό τρόπο σε μια τόσο νεαρή ηλικία”, προφανώς».

Όπως εξήγησε, η δημόσια τοποθέτησή της δε γίνεται για λόγους προβολής, αλλά επειδή θεωρεί ότι μπορεί να βοηθήσει άλλους ανθρώπους.

Η στήριξη από την οικογένεια, τους φίλους και τη δουλειά

Η Δώρα Χρυσικού στάθηκε και στους ανθρώπους που βρέθηκαν δίπλα της στη διάρκεια της δύσκολης περιόδου, καθώς και στις απαιτήσεις της καθημερινότητας την ώρα που συνέχιζε να εργάζεται.

«Η μητέρα μου με βοήθησε πρώτη απ’ όλους, η αδερφή μου, οι φίλοι μου, ο εαυτός μου κυρίως, η δουλειά. Ήταν πολύ δύσκολο να δουλεύω 12ωρα όρθια με τη ζέστη και τις περούκες. Γυρνούσα σπίτι και κατέρρεα. Αλλά τη στιγμή της δουλειάς ήμουν τόσο χαρούμενη, ένιωθα μια ανάποδη επιβεβαίωση ότι πάνε καλά τα πράγματα, ότι αντέχω, αφού μπορώ και το κάνω», κατέληξε η Δώρα Χρυσικού.

Με αυτή την τοποθέτηση, η ηθοποιός περιέγραψε τόσο τη σωματική και ψυχική επιβάρυνση της περιόδου εκείνης όσο και τον τρόπο με τον οποίο η εργασία λειτούργησε ως στοιχείο αντοχής και συνέχειας στην καθημερινότητά της.