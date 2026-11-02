Δύσκολες στιγμές για την Έλενα Καρποντίνη

Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.11.26 , 22:49 Κακοκαιρία Agneta: 112 στη Θεσπρωτία - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»
02.11.26 , 22:40 GNTM: «Θα Σκοτωθούν! Γιατί Πάει Τόσο Γρήγορα;»
02.11.26 , 22:22 Δύσκολες στιγμές για την Έλενα Καρποντίνη
02.11.26 , 22:19 Πώς η ΜΚΟ της Θεσσαλονίκης εξαπατούσε χιλιάδες δωρητές
02.11.26 , 22:10 Έφυγε τα ξημερώματα από την Ελλάδα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ!
02.11.26 , 22:10 GNTM 2026: «Έπεσε η νύφη!»
02.11.26 , 21:57 Αγγελική Νικολούλη: «Σε χαϊδεύω αλλά το μάρμαρο είναι κρύο»
02.11.26 , 21:51 Κεραμέως στο Star για Pizza Fan: Λύση για τις πληρωμές εργαζομένων
02.11.26 , 21:50 GNTM: Ο Χρήστος μοίρασε τα disadvantages
02.11.26 , 21:43 Απάτη ΜΚΟ: «Μια σουίτα κλείνουμε πάντα, ερχόμαστε συνέχεια εκεί»
02.11.26 , 21:39 Pirelli: Ο Verstappen κέρδισε στο Μεξικό, ο Kimi πήρε τον τίτλο
02.11.26 , 21:20 GNTM: Έβαλε τα κλάματα η Σταυρούλα - «Δεν μπορώ και σε τρίτο σετ μαζί σου!»
02.11.26 , 21:13 Ο Σάκης Ρουβάς κυκλοφορεί το νέο του hit «Κραγιόν»
02.11.26 , 20:57 Σαμποτάζ σε Ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ: Ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 50°C
02.11.26 , 20:51 Οι ευχές Κικίλια στην Μπαλατσινού: «Η ψυχή της οικογένειάς μας»
«Όνειρα σε καμβά»: Πλήθος επωνύμων στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής
Παντούση - Παπαζήσης: Βραδινή έξοδος σε θεατρική πρεμιέρα- Ποιοι ήταν εκεί
Έφυγε τα ξημερώματα από την Ελλάδα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ!
Έμμα Παπασταθοπούλου: «Η ζωγραφική ήταν πάντα τρόπος έκφρασης για μένα»
Δύσκολες στιγμές για την Έλενα Καρποντίνη
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
Φαίη Σκορδά: Η πρώτη νύχτα στο νέο της σπίτι - «Δε χάρηκα καθόλου»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η κόρη της παίζει πιάνο στο σαλόνι του σπιτιού τους
Πάολα: «Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει πόσο δυνατή είμαι»
Νικόλας Χαλκιαδάκης: Η ηλικία, το πτυχίο από το ΤΕΦΑΑ και οι γονείς του
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Καρποντίνη
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Καρποντίνη θρηνεί την απώλεια του πατέρα της, ο οποίος πέθανε στις 28 Οκτωβρίου.
  • Η δημοσιογράφος ανακοίνωσε την είδηση μέσω Instagram, δημοσιεύοντας κοινή τους φωτογραφία.
  • Στη λεζάντα, ανέφερε τις ημερομηνίες γέννησης και θανάτου του πατέρα της: 12/04/1946 – 28/10/2026.
  • Η ανάρτησή της δέχτηκε πολλά μηνύματα συμπαράστασης από φίλους και συνεργάτες.
  • Η Ελένη εξέφρασε τη θλίψη της με λιτές, αλλά συναισθηματικές λέξεις.

Δύσκολες στιγμές περνά η Ελένη Καρποντίνη, καθώς καλείται να διαχειριστεί την απώλεια του πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.

Η δημοσιογράφος επέλεξε να μοιραστεί τη δυσάρεστη είδηση με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να αποχαιρετήσει δημόσια τον άνθρωπο που είχε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας δε χρειάστηκε να γράψει πολλά. Αρκέστηκε σε μια λιτή, αλλά γεμάτη συναίσθημα αναφορά, παραθέτοντας την ημερομηνία γέννησης και την ημερομηνία θανάτου του πατέρα της.

«Ο μπαμπάς μου… 12/04/1946 – 28/10/2026», έγραψε η Ελένη Καρποντίνη, αποτυπώνοντας μέσα από λίγες λέξεις τη θλίψη της για την απώλεια.

 

Η ανάρτησή της γέμισε γρήγορα με μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης. Φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που την ακολουθούν στα social media έσπευσαν να της στείλουν τα συλλυπητήριά τους, εκφράζοντας τη στήριξή τους σε αυτές τις δύσκολες ώρες.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΠΟΝΤΙΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λένα Ζευγαρά
Celebrities & Gossip Νεα
«Μείνε Απόψε Εδώ»: Η Λένα Ζευγαρά παρουσιάζει το νέο της album
Αγγελική Νικολούλη
Celebrities & Gossip Νεα
Αγγελική Νικολούλη: «Σε χαϊδεύω αλλά το μάρμαρο είναι κρύο»
Ο Σάκης Ρουβάς κυκλοφορεί το νέο του hit «Κραγιόν»
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Σάκης Ρουβάς κυκλοφορεί το νέο του hit «Κραγιόν»
Τζένη Μπαλατσινού - Βασίλης Κικίλιας
Celebrities & Gossip Νεα
Οι ευχές Κικίλια στην Μπαλατσινού: «Η ψυχή της οικογένειάς μας»
Δανάη Μπάρκα – Φάνης Μπότσης
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Μπάρκα: Υποδέχτηκε τον Νοέμβριο στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση
Ελένη Μενεγάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Μενεγάκη: Η νέα εμφάνιση με λευκό μπερέ και γαλλικό αέρα
Γρηγόρης Γκουντάρας
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Γκουντάρας αποθεώνει την Έμμα: «Είναι σπίρτο, δεν υπάρχει το κορίτσι»
«Τι Αυτοκίνητο Να αγοράσω;» - Κ. & Μ. Στεφανής Απαντούν
Celebrities & Gossip Νεα
«Τι αυτοκίνητο συμφέρει να αγοράσω;» Ο Κώστας και ο Μάνος Στεφανής απαντούν
Πέτρος Πολυχρονίδης
Celebrities & Gossip Νεα
Πολυχρονίδης: «Τα παιδιά δεν είναι τεμπέλικα, θέλουν κατάλληλο σπρώξιμο»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top