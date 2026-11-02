Δύσκολες στιγμές περνά η Ελένη Καρποντίνη, καθώς καλείται να διαχειριστεί την απώλεια του πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.

Η δημοσιογράφος επέλεξε να μοιραστεί τη δυσάρεστη είδηση με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να αποχαιρετήσει δημόσια τον άνθρωπο που είχε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας δε χρειάστηκε να γράψει πολλά. Αρκέστηκε σε μια λιτή, αλλά γεμάτη συναίσθημα αναφορά, παραθέτοντας την ημερομηνία γέννησης και την ημερομηνία θανάτου του πατέρα της.

«Ο μπαμπάς μου… 12/04/1946 – 28/10/2026», έγραψε η Ελένη Καρποντίνη, αποτυπώνοντας μέσα από λίγες λέξεις τη θλίψη της για την απώλεια.

Η ανάρτησή της γέμισε γρήγορα με μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης. Φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που την ακολουθούν στα social media έσπευσαν να της στείλουν τα συλλυπητήριά τους, εκφράζοντας τη στήριξή τους σε αυτές τις δύσκολες ώρες.