Ο Σάκης Ρουβάς κυκλοφορεί το νέο του hit «Κραγιόν»

Νέο τραγούδι με εκρηκτικό ρυθμό και ανεβασμένη διάθεση

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Ο Σάκης Ρουβάς κυκλοφορεί το νέο του hit «Κραγιόν»
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σάκης Ρουβάς κυκλοφορεί το νέο του hit «Κραγιόν», ένα δυνατό pop anthem.
  • Το «Κραγιόν» έχει σύγχρονο ήχο και έντονο ρυθμό, γεμάτο ενέργεια και star power.
  • Η κυκλοφορία γίνεται από την Panik Records και την SR Music, προαναγγέλλοντας νέο album.
  • Το κομμάτι έχει μουσική του Γιάννη Φακίνου και στίχους του Θοδωρή Μάκρα.
  • Η κυκλοφορία έρχεται μετά την sold out έναρξη των εμφανίσεων του με την Κατερίνα Λιόλιου.

Ο Σάκης Ρουβάς, ο κορυφαίος Έλληνας star, κυκλοφορεί το «Κραγιόν» που θα αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη non - stop μεγάλη λίστα των επιτυχιών του και στην ελληνική pop σκηνή.

Το «Κραγιόν» είναι ένα δυνατό pop anthem, με σύγχρονο ήχο, έντονο ρυθμό και «εκρηκτική» διάθεση, γεμάτο με τη σαρωτική ενέργεια του Σάκη Ρουβά και την αδιαμφισβήτητη star power που τον έχει καθιερώσει εδώ και δεκαετίες.
 


Με το νέο του super hit, που κυκλοφορεί από την Panik Records και την SR Music και αποτελεί προπομπό του νέου του ολοκληρωμένου album, ο Σάκης Ρουβάς επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι πρωταγωνιστεί, εξελίσσεται και διαμορφώνει τις τάσεις στην εγχώρια pop σκηνή.

Κατερίνα Λιόλιου και Σάκης Ρουβάς ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους!

Το «Κραγιόν», σε μουσική του Γιάννη Φακίνου και στίχους του Θοδωρή Μάκρα, κυκλοφορεί λίγο μετά την εντυπωσιακή και sold out έναρξη των εμφανίσεων του Σάκη Ρουβά με την Κατερίνα Λιόλιου στο «Έναστρον», που έγιναν ο απόλυτος πόλος έλξης από το πρώτο κιόλας διήμερο.

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