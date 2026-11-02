Την επίσημη πρεμιέρα της έκανε η παράσταση «Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας» του Λούκας Μπαίρφους, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, με πρωταγωνίστρια τη Χριστίνα Χειλά - Φαμέλη.

Ιωάννης Παπαζήσης- Αναστασία Παντούση/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε το ζευγάρι ηθοποιών Αναστασία Παντούση και Ιωάννη Παπαζήση, που επέλεξαν το θέατρο για τη βραδινή τους έξοδο και απόλαυσαν από κοντά τη δουλειά των συναδέλφων τους, ενώ συνάντησαν κι αρκετούς άλλους.

Ιωάννης Παπαζήσης- Αναστασία Παντούση/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ιωάννης Παπαζήσης- Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Στην παράσταση, που παρουσιάζεται στο Θέατρο Νέου Κόσμου, κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, παίζουν επίσης οι: Αλεξάνδρα Αϊδίνη​, Μιχάλης Πανάδης,​ Κώστας Ανταλόπουλος​, Αλέξανδρος Ζουριδάκης,​ Γιάννα Σταυράκη​, Γιώργος Στάμος κ.ά.

Γιάννα Σταυράκη-Μιχάλης Πανάδης-Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης-Χριστίνα Χειλά Φαμέλη-Αλεξάνδρα Αϊδίνη-Κώστας Ανταλόπουλος-Αλέξανδρος Ζουριδάκης-Άννα Μάγκου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Την πρεμιέρα παρακολούθησε πλήθος ηθοποιών, ανάμεσά τους ο Αναστάσης Ροϊλός, η Δανάη Μιχαλάκη, η Ταμίλα Κουλίεβα, η Μαρίζα Ρίζου, η Ελένη Ζιώγα με τον σκηνοθέτη σύζυγό της Νίκο Κουτελιδάκη, η Δήμητρα Κόλλα, η Κατερίνα Μισιχρόνη, η Ζωή Ρηγοπούλου κ.ά.

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης-Δανάη Μιχαλάκη-Χριστίνα Χειλά Φαμέλη-Αναστάσης Ροϊλός-Αλεξάνδρα Αϊδίνη-Γιάννα Σταυράκη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Δανάη Μιχαλάκη-Αναστάσης Ροϊλός- Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης- Κατερίνα Μισιχρόνη- Ταμίλα Κουλίεβα/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Μαρίζα Ρίζου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης- Νίκος Κουτελιδάκης- Ελένη Ζιώγα/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Τάκης Τζαμαργιάς-Δανάη Μιχαλάκη-Δήμητρα Κολλά/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Γιάννα Σταυράκη- Ζωή Ρηγοπούλου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ