Οι συγκινητικές δηλώσεις που έκανε η Ζήνα Κουτσελίνη για την κόρη της Έμμα/ βίντεο star.gr

Η ξεχωριστή έκθεση, ζωγραφικής με τίτλο «Όνειρα σε Καμβά», η οποία ήταν έμπνευση της Έμμας Παπασταθοπούλου και είχε ως σκοπό την υποστήριξη των Παιδικών Χωριών SOS, έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή και μεταξύ πολλών διασήμων της εγχώριας showbiz, το παρών έδωσε και ο Σπύρος Σιγούρος, κουμπάρος της Ζήνας Κουτσελίνη.

Εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής "Όνειρα σε καμβά" σε συνεργασία της Sianti Gallery με τα Παιδικά Χωριά SOS.Η ιδέα της έκθεσης γεννήθηκε από την Έμμα Παπασταθοπούλου/εικονιζόμενοι: Φαίη Σκορδά, Έμμα Παπασταθοπούλου, Ζήνα Κουτσελίνη/ φωτογραφία από NDP

Ο δημοσιογράφος, ο οποίος είχε μαζί του τη μικρή κορούλα και βαφτισιμιά της Ζήνας Κουτσελίνη, θαύμασε τα έργα των παιδιών τα οποία και αποτύπωναν τα όνειρα τους και ζωντάνεψαν πάνω στον καμβά.

Ο Σπύρος Σιγούρος με τη σύζυγό του Μαίρη Αρώνη, την κόρη τους Δελένια και τη Ζήνα Κουτσελίνη/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ Νίκος Δρούκας

Η παιδική φαντασία ξεδιπλώθηκε ελεύθερη, μεταμορφώνοντας τα όνειρά τους σε χρώμα και φως πάνω στο πανί.

Η 4χρονη Δελένια, έλαμπε στο πλευρό της μαμάς της Μαίρης Αρώνη θαύμασε και εκείνη τα έργα των παιδιών στη Sianti Gallery



Η μικρή Δελένια φορούσε ένα παραμυθένιο φόρεμα σε απαλή πράσινη απόχρωση. Το επάνω μέρος του ρούχου της ήταν διακοσμημένο με εντυπωσιακές παγιέτες ενώ το κάτω μέρος φόρεσε μία φούστα με φτερά και κρόσσια.



