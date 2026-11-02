Η παραμυθένια εμφάνιση της κόρης του Σπύρου Σιγούρου στη Sianti Gallery

Ο Σπύρος Σιγούρος πήγε στην έκθεση Ζωγραφικής «Όνειρα σε Καμβά»

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Οι συγκινητικές δηλώσεις που έκανε η Ζήνα Κουτσελίνη για την κόρη της Έμμα/ βίντεο star.gr

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η έκθεση ζωγραφικής "Όνειρα σε Καμβά" υποστηρίζει τα Παιδικά Χωριά SOS.
  • Διεξήχθη την περασμένη Παρασκευή στη Sianti Gallery με τη συμμετοχή διασήμων.
  • Ο Σπύρος Σιγούρος παρευρέθηκε με τη βαφτισιμιά του, θαυμάζοντας τα έργα των παιδιών.
  • Η 4χρονη Δελένια εντυπωσίασε με το παραμυθένιο φόρεμά της.
  • Τα έργα των παιδιών αποτύπωναν τη φαντασία και τα όνειρά τους.

Η ξεχωριστή έκθεση, ζωγραφικής με τίτλο «Όνειρα σε Καμβά», η οποία ήταν έμπνευση της Έμμας Παπασταθοπούλου και είχε ως σκοπό την υποστήριξη των Παιδικών Χωριών SOS, έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή και μεταξύ πολλών διασήμων της εγχώριας showbiz, το παρών έδωσε και ο Σπύρος Σιγούρος, κουμπάρος της Ζήνας Κουτσελίνη

Εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής "Όνειρα σε καμβά" σε συνεργασία της Sianti Gallery με τα Παιδικά Χωριά SOS.Η ιδέα της έκθεσης γεννήθηκε από την Έμμα Παπασταθοπούλου/εικονιζόμενοι: Φαίη Σκορδά, Έμμα Παπασταθοπούλου, Ζήνα Κουτσελίνη/ φωτογραφία από NDP

Εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής "Όνειρα σε καμβά" σε συνεργασία της Sianti Gallery με τα Παιδικά Χωριά SOS.Η ιδέα της έκθεσης γεννήθηκε από την Έμμα Παπασταθοπούλου/εικονιζόμενοι: Φαίη Σκορδά, Έμμα Παπασταθοπούλου, Ζήνα Κουτσελίνη/ φωτογραφία από NDP
Περήφανη για την Έμμα η Ζήνα: «Ένιωσα το ίδιο ρίγος όπως όταν τη γέννησα»

Ο δημοσιογράφος, ο οποίος είχε μαζί του τη μικρή κορούλα και βαφτισιμιά της Ζήνας Κουτσελίνη, θαύμασε τα έργα των παιδιών τα οποία και αποτύπωναν τα όνειρα τους και ζωντάνεψαν πάνω στον καμβά.

Το δημιουργικό όραμα της Έμμας Παπασταθοπούλου γίνεται «Όνειρα σε καμβά»

Ο Σπύρος Σιγούρος με τη σύζυγό του Μαίρη Αρώνη, την κόρη τους Δελένια και τη Ζήνα Κουτσελίνη/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ Νίκος Δρούκας

Ο Σπύρος Σιγούρος με τη σύζυγό του Μαίρη Αρώνη, την κόρη τους Δελένια και τη Ζήνα Κουτσελίνη/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ Νίκος Δρούκας

Η παιδική φαντασία ξεδιπλώθηκε ελεύθερη, μεταμορφώνοντας τα όνειρά τους σε χρώμα και φως πάνω στο πανί. 

Η 4χρονη Δελένια, έλαμπε στο πλευρό της μαμάς της  Μαίρης Αρώνη θαύμασε και εκείνη τα έργα των παιδιών  στη Sianti Gallery


Η μικρή Δελένια φορούσε ένα παραμυθένιο φόρεμα σε απαλή πράσινη απόχρωση. Το επάνω μέρος του ρούχου της ήταν διακοσμημένο με εντυπωσιακές παγιέτες  ενώ το κάτω μέρος φόρεσε μία  φούστα με φτερά και κρόσσια. 


 

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ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ
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ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
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