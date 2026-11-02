Η ξεχωριστή έκθεση, ζωγραφικής με τίτλο «Όνειρα σε Καμβά», η οποία ήταν έμπνευση της Έμμας Παπασταθοπούλου και είχε ως σκοπό την υποστήριξη των Παιδικών Χωριών SOS, έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή και μεταξύ πολλών διασήμων της εγχώριας showbiz, το παρών έδωσε και ο Σπύρος Σιγούρος, κουμπάρος της Ζήνας Κουτσελίνη.
Ο δημοσιογράφος, ο οποίος είχε μαζί του τη μικρή κορούλα και βαφτισιμιά της Ζήνας Κουτσελίνη, θαύμασε τα έργα των παιδιών τα οποία και αποτύπωναν τα όνειρα τους και ζωντάνεψαν πάνω στον καμβά.
Το δημιουργικό όραμα της Έμμας Παπασταθοπούλου γίνεται «Όνειρα σε καμβά»
Η παιδική φαντασία ξεδιπλώθηκε ελεύθερη, μεταμορφώνοντας τα όνειρά τους σε χρώμα και φως πάνω στο πανί.
Η 4χρονη Δελένια, έλαμπε στο πλευρό της μαμάς της Μαίρης Αρώνη θαύμασε και εκείνη τα έργα των παιδιών στη Sianti Gallery
Η μικρή Δελένια φορούσε ένα παραμυθένιο φόρεμα σε απαλή πράσινη απόχρωση. Το επάνω μέρος του ρούχου της ήταν διακοσμημένο με εντυπωσιακές παγιέτες ενώ το κάτω μέρος φόρεσε μία φούστα με φτερά και κρόσσια.
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