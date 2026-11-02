Επίδομα θέρμανσης: Έως τις 4/12 η αίτηση - Πριν τα Χριστούγεννα οι πληρωμές

Πότε ανοίγει το myΘέρμανση - Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

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Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία με χρήση ΑΙ
Ρεπορτάζ για το επίδομα θέρμανσης 2026 - 2027 - Βίντεο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πλατφόρμα myΘέρμανση θα ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου για αιτήσεις επιδόματος θέρμανσης, με προθεσμία έως 4 Δεκεμβρίου.
  • Η φετινή ενίσχυση αυξάνεται κατά 30%, με ελάχιστο ποσό 130 ευρώ και ανώτατο 1.040 ευρώ, ενώ σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες μπορεί να φτάσει τα 1.560 ευρώ.
  • Η πληρωμή αναμένεται έως 23 Δεκεμβρίου, με προκαταβολές 60% για παλαιούς δικαιούχους και 50% για νέους.
  • Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα, με όρια 16.000 ευρώ για άγαμους και 24.000 ευρώ για έγγαμους.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω myAADE, απαιτώντας προσωπικούς κωδικούς TAXISnet και σωστά στοιχεία για την κατοικία.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το επίδομα θέρμανσης 2026 - 2027, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση να αναμένεται να ανοίξει μέσα στην εβδομάδα ή το αργότερο έως τις 10 Νοεμβρίου. Περίπου 1,2 εκατ. νοικοκυριά θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση.

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις στο myΘέρμανση

Η φετινή ενίσχυση συνοδεύεται από αύξηση κατά 30%, με το ελάχιστο ποσό να ανεβαίνει από τα 100 στα 130 ευρώ και το ανώτατο όριο για τους περισσότερους δικαιούχους να διαμορφώνεται στα 1.040 ευρώ. Σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, το ποσό μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 1.560 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Motor Oil και η HELLENiQ ENERGY παρέχουν επιδότηση 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ άλλα 20 λεπτά είναι η επιδότηση από το κράτος, δηλαδή συνολικά 40 λεπτά.

Με αυτά τα δεδομένα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Ελλάδα παραμένει στα 1,56 ευρώ περίπου κατά μέσο όρο στην επικράτεια.

Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης - Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει το myΘέρμανση και πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα, με καταληκτική ημερομηνία την 10η Νοεμβρίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται έως τις 4 Δεκεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία, ώστε να συμπεριληφθούν στην πρώτη καταβολή.

Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι θα πάρουν έως και 1.560 ευρώ

Η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου και θα έχει τη μορφή προκαταβολής.

Συγκεκριμένα:

  • Για όσους είχαν λάβει επίδομα και την προηγούμενη περίοδο, η προκαταβολή θα αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού ποσού.
  • Για όσους υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, το ποσοστό θα διαμορφωθεί στο 50%.

Η αύξηση κατά 30% αναμένεται να αποτυπωθεί και στα ποσά της πρώτης πληρωμής, με το τελικό ύψος της ενίσχυσης να εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά κάθε νοικοκυριού.

Επίδομα Θέρμανσης: Αύξηση κατά 30% ανακοίνωσε ο Πιερρακάκης

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης – Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα.

  • Για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει φορολογουμένους, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 16.000 ευρώ.
  • Για έγγαμα ζευγάρια και μέρη συμφώνου συμβίωσης, το όριο ανέρχεται στις 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.
  • Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό πλαφόν διαμορφώνεται στις 29.000 ευρώ, με επιπλέον αύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Στα 35 λεπτά η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης

Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, τα όρια είναι:

  • 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει φορολογουμένους.
  • 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Επίδομα θέρμανσης: Ποια ποσά προβλέπονται ανά περιοχή και μέσο θέρμανσης

Το ποσό του επιδόματος εξαρτάται από το μέσο θέρμανσης, την περιοχή της κύριας κατοικίας, τον κλιματικό συντελεστή, τις καιρικές συνθήκες από τον Οκτώβριο του 2026 έως τον Μάρτιο του 2027, αλλά και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Επίδομα θέρμανσης: Αυξάνονται τα ποσά - Τι ισχύει με τα κριτήρια

Τα ποσά αναφοράς διαμορφώνονται ως εξής:

Μέσο θέρμανσης Ποσό αναφοράς
Ηλεκτρικό ρεύμα 380 ευρώ
Πέλετ 360 ευρώ
Καυσόξυλα και τηλεθέρμανση 350 ευρώ
Φυσικό αέριο 325 ευρώ
Πετρέλαιο θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο και υγραέριο 300 ευρώ

Τα ποσά αυτά αποτελούν τη βάση υπολογισμού της επιδότησης. Προβλέπεται προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενώ η ενίσχυση προσαρμόζεται ανάλογα με τον κλιματικό συντελεστή της περιοχής και την αύξηση κατά 30%.

Για περιοχές με κλιματικό συντελεστή ίσο ή μεγαλύτερο της μονάδας προβλέπεται προσαύξηση 25%, με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.300 ευρώ.

Πιερρακάκης για πετρέλαιο θέρμανσης: Στήριξη των πολιτών με κάθε τρόπο

Σε οικισμούς με ακόμη δυσμενέστερες κλιματολογικές συνθήκες, όπου ο συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 1,2, η ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 1.560 ευρώ.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, βιομάζα όπως πέλετ, καυσόξυλα, ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα και κλιματιστικά.

Επίδομα θέρμανσης: Πώς γίνεται η αίτηση μέσω myΘέρμανση

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Επίδομα θέρμανσης: Έρχεται αύξηση 100 ευρώ από το 2027

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν την ενότητα «Εφαρμογές», στη συνέχεια τις «Δημοφιλείς Εφαρμογές» και την υπηρεσία «myΘέρμανση».

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης θα χρειαστεί να δηλώσουν:

  • Το είδος θέρμανσης που χρησιμοποιούν.
  • Τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Τον οικισμό και την επιφάνεια της κύριας κατοικίας.
  • Εάν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρούμενη.
  • Σε περίπτωση μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης, απαιτείται και ο ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του προσώπου που παραχωρεί το ακίνητο.
  • Για τις πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση πετρελαίου θα πρέπει να καταχωριστούν επιπλέον τα στοιχεία της οικοδομής και τα χιλιοστά συμμετοχής στις δαπάνες θέρμανσης.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στον τραπεζικό λογαριασμό. Ο δικαιούχος πρέπει να έχει δηλώσει στο myAADE ενεργό IBAN, στο οποίο εμφανίζεται ως κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Λανθασμένα στοιχεία ενδέχεται να καθυστερήσουν την καταβολή.

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