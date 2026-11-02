Αγορές σε δόσεις χωρίς τράπεζα - Τι αλλάζει

Η αλλαγή από 20 Νοεμβρίου για επιχειρήσεις και καταναλωτές

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Οικονομια
Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία pexels (Towfiqu barbhuiya)
Αγορές Σε Δόσεις Χωρίς Τράπεζα - Τι Αλλάζει
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τράπεζα της Ελλάδος εισάγει αυστηρότερους κανόνες για τις επιχειρήσεις που προσφέρουν χρηματοδότηση.
  • Οι αλλαγές επηρεάζουν τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών σε δόσεις, καθώς και τη χορήγηση δανείων.
  • Δημοσιεύθηκαν δύο αποφάσεις που καθορίζουν προϋποθέσεις και ελέγχους για τους μεσολαβητές δανείων.
  • Το νέο πλαίσιο τίθεται σε ισχύ στις 20 Νοεμβρίου 2026, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της προστασίας των καταναλωτών.
  • Οι αλλαγές αποσκοπούν στη βελτίωση της τάξης στην αγορά πιστώσεων.

Νέο τοπίο στις αγορές με πίστωση και στη χορήγηση στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων διαμορφώνει η Τράπεζα της Ελλάδος, βάζοντας αυστηρότερους κανόνες για τις επιχειρήσεις που θέλουν να προσφέρουν χρηματοδότηση στους πελάτες τους, αλλά και για τους επαγγελματίες που μεσολαβούν στην εξεύρεση δανείων. Οι αλλαγές αγγίζουν άμεσα την καθημερινότητα των νοικοκυριών, από την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών με δόσεις μέχρι την αναζήτηση χρηματοδότησης για την απόκτηση κατοικίας ή την κάλυψη προσωπικών αναγκών.

Με δύο αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζει ποιοι θα μπορούν να δραστηριοποιούνται στην αγορά πιστώσεων, ποιες οικονομικές και επαγγελματικές προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούν και σε ποιους ελέγχους θα υπόκεινται. Το νέο πλαίσιο τίθεται σε ισχύ στις 20 Νοεμβρίου 2026, με βασική επιδίωξη να μπει μεγαλύτερη τάξη στην αγορά, να ενισχυθεί η διαφάνεια στις συναλλαγές και να προστατεύονται καλύτερα οι καταναλωτές που επιλέγουν να αγοράσουν με πίστωση ή να λάβουν δάνειο.

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