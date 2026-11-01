Πότε βγαίνουν τα τέλη κυκλοφορίας 2027

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για την ανάρτηση των τελών κυκλοφορίας του 2027, με εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών να περιμένουν τα νέα ειδοποιητήρια της ΑΑΔΕ. Η προθεσμία εξόφλησης ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους, ενώ όσοι καθυστερήσουν να πληρώσουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 100% της αρχικής οφειλής.

Ο Νοέμβριος αναμένεται να είναι ο μήνας κατά τον οποίο θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εκτύπωσης των τελών κυκλοφορίας 2027 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myCAR. Οι οδηγοί θα μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό που αντιστοιχεί στο όχημά τους και να προχωρήσουν στην εξόφλησή του χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν κάποια δημόσια υπηρεσία.

Μάλιστα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, δεν αποκλείεται τα ειδοποιητήρια να αναρτηθούν ακόμη και τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, χωρίς πάντως να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από την ΑΑΔΕ.

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