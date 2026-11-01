Πότε βγαίνουν τα τέλη κυκλοφορίας 2027

Οι τρόποι πληρωμής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.11.26 , 14:27 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 02/11/2026 – 08/11/2026
01.11.26 , 14:25 Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Τι ισχύει για το όριο 30%
01.11.26 , 14:19 Φωτεινή Πετρογιάννη: Ξεκίνησε ο χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
01.11.26 , 14:00 Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να εντάξεις το κολλαγόνο στη ρουτίνα σου;
01.11.26 , 13:40 Κύπρος: «Με προσέβαλε και τη χτύπησα» - Τη σκότωσε και την πέταξε σε πηγάδι
01.11.26 , 13:26 Goat: «Μια ψυχεδελική μουσική τελετουργία γεμάτη ρυθμό, χορό και μυστήριο»
01.11.26 , 13:04 Φαίη Σκορδά: Η πρώτη νύχτα στο νέο της σπίτι - «Δε χάρηκα καθόλου»
01.11.26 , 12:34 Πότε βγαίνουν τα τέλη κυκλοφορίας 2027
01.11.26 , 12:09 Απάτη ΜΚΟ: «Είχαμε ανάγκη» - Συγκλονίζει μητέρα παιδιού με λευχαιμία
01.11.26 , 12:00 Ανατριχιαστική μεταμφίεση για τη Χάιντι Κλουμ: Ντύθηκε κομμένο χέρι
01.11.26 , 12:00 Το αντιανεμικό μπουφάν βγαίνει από το γυμναστήριο και κατακτά τη μόδα
01.11.26 , 11:38 Πάολα: «Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει πόσο δυνατή είμαι»
01.11.26 , 11:07 Βασίλης Μάγγος: Ένοχοι 5 από τους 6 αστυνομικούς για τον βασανισμό του
01.11.26 , 11:00 «Η Ηλικία είναι Ένα Συναίσθημα» με τη Λίλα Μπακλέση στο Θέατρο Ελένη Ερήμου
01.11.26 , 10:28 Κυριακή στο Star με νέα επεισόδια για «Φαντάσματα» και «IQ 160»
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Πάολα: «Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει πόσο δυνατή είμαι»
Φαίη Σκορδά: Η πρώτη νύχτα στο νέο της σπίτι - «Δε χάρηκα καθόλου»
Περήφανη για την Έμμα η Ζήνα: «Ένιωσα το ίδιο ρίγος όπως όταν τη γέννησα»
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν τρεις μήνες σε κλινική στην Αγγλία»
Ελένη Μενεγάκη: Μεγάλη πτώση στον τζίρο της εταιρείας της
Σκότωσε τον εραστή της γυναίκας του -Τον βρήκε στο κρεβάτι με τα παιδιά του
Θεσσαλονίκη: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της - Συνελήφθη ο σύζυγός της
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται και ποιοι παίρνουν 400 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Πότε Βγαίνουν Τα Τέλη Κυκλοφορίας 2027
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ανάρτηση των τελών κυκλοφορίας 2027 αναμένεται σύντομα από την ΑΑΔΕ.
  • Η προθεσμία εξόφλησης λήγει στο τέλος του έτους, με πρόστιμα έως 100% για καθυστερήσεις.
  • Η εκτύπωση των τελών θα είναι διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας myCAR από τον Νοέμβριο.
  • Οι οδηγοί θα μπορούν να ενημερώνονται και να πληρώνουν ηλεκτρονικά, χωρίς δημόσιες υπηρεσίες.
  • Πιθανή ημερομηνία ανάρτησης των ειδοποιητηρίων είναι η 2 Νοεμβρίου, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για την ανάρτηση των τελών κυκλοφορίας του 2027, με εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών να περιμένουν τα νέα ειδοποιητήρια της ΑΑΔΕ. Η προθεσμία εξόφλησης ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους, ενώ όσοι καθυστερήσουν να πληρώσουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 100% της αρχικής οφειλής.

Ο Νοέμβριος αναμένεται να είναι ο μήνας κατά τον οποίο θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εκτύπωσης των τελών κυκλοφορίας 2027 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myCAR. Οι οδηγοί θα μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό που αντιστοιχεί στο όχημά τους και να προχωρήσουν στην εξόφλησή του χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν κάποια δημόσια υπηρεσία.

Μάλιστα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, δεν αποκλείεται τα ειδοποιητήρια να αναρτηθούν ακόμη και τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, χωρίς πάντως να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από την ΑΑΔΕ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 |
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2027
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηλεκτρονικές Αποδείξεις: Τι Ισχύει Για Το Όριο 30%
Οικονομια
Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Τι ισχύει για το όριο 30%
Market Pass: Πότε Έρχεται Η Πρώτη Πληρωμή
Οικονομια
Market Pass: «Κλείδωσε» η πρώτη πληρωμή
Συντάξεις
Οικονομια
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται και ποιοι παίρνουν 400 ευρώ
Χρεώσεις Σε Δέματα
Οικονομια
Δέματα από χώρες εκτός ΕΕ: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από την 1η Νοεμβρίου
Πετρέλαιο Θέρμανσης: Επιδότηση Από Motor Oil-HELLENiQ ENERGY
Οικονομια
Πετρέλαιο θέρμανσης: Motor Oil & HELLENiQ ENERGY συνεχίζουν την επιδότηση
ψώνια στο σούπερ μάρκετ
Οικονομια
Νέες πληροφορίες για Market Pass: Αναδρομικά έως 1.000 ευρώ
ΟΠΕΚΑ
Οικονομια
Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πληρωμές την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου
From AI to ROI 2026
Οικονομια
From AI to ROI 2026: Πραγματοποιήθηκε το 3ο συνέδριο της Satori Analytics
Ανακαίνιση Κατοικίας: Άνοιξε Η Πλατφόρμα Για Αιτήσεις
Οικονομια
Ανακαίνιση Κατοικίας: Πώς θα κάνετε αιτήση για επιδότηση έως 95%
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top