Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έζησε η Ζήνα Κουτσελίνη στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής «Όνειρα σε Καμβά», με πρωταγωνίστρια την 16χρονη κόρη της, Έμμα Παπαθανασόπουλου. Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της βλέποντας την κόρη της να παρουσιάζει τα έργα της και να μιλά με ωριμότητα για την καλλιτεχνική της δημιουργία και τη φιλανθρωπική πρωτοβουλία που ανέλαβε.

Η Ζήνα Κουτσελίνη μίλησε στην κάμερα του Star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη για την ξεχωριστή αυτή ημέρα, περιγράφοντας το συναίσθημα που ένιωσε ακούγοντας την κόρη της να μιλά για τη δουλειά της. Όπως εξομολογήθηκε, ήταν μια στιγμή που θα θυμάται για καιρό, καθώς της ξύπνησε συναισθήματα που είχε βιώσει και όταν έφερε την Έμμα στον κόσμο.

«Κι εγώ ένιωσα πολύ περήφανη σήμερα, σίγουρα και ο άνδρας μου, και νομίζω ότι ήταν μια μέρα ιδιαίτερη για μας. Ένιωσα αυτό το ρίγος στο εσωτερικό, όπως όταν τη γέννησα, κι ας μην την πήρα εκείνη τη στιγμή στην αγκαλιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, θυμήθηκε τη γέννηση της κόρης της, η οποία ήρθε στον κόσμο μόλις στις 32 εβδομάδες κύησης.

«Μόνο που άκουσα το κλάμα της, γιατί γεννήθηκε μόλις 32 εβδομάδων, έτσι ένιωσα και τώρα, σαν να την άκουσα όχι να κλαίει αυτή τη φορά, αλλά να μου χαμογελά από την κοιλιά μου. Ήταν ένα περίεργο συναίσθημα», εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια, περιγράφοντας τη βαθιά συγκίνηση που της προκάλεσε η στιγμή.

Η φιλανθρωπική πρωτοβουλία της Έμμας και τα έργα που ξεχώρισαν

Η έκθεση «Όνειρα σε Καμβά» δεν αποτελεί μόνο μια ευκαιρία για την Έμμα Παπαθανασόπουλου να παρουσιάσει την αγάπη της για τη ζωγραφική, αλλά και μια σημαντική φιλανθρωπική δράση. Η 16χρονη επέλεξε να συνεργαστεί με τα Παιδικά Χωριά SOS, δίνοντας έναν ξεχωριστό σκοπό στην καλλιτεχνική της δημιουργία.

Όπως αποκάλυψε η μητέρα της, η πρωτοβουλία ανήκει εξ ολοκλήρου στην ίδια την Έμμα, η οποία αναζήτησε τον φορέα με τον οποίο ήθελε να συνεργαστεί και εργάστηκε για περισσότερο από έναν χρόνο πάνω σε αυτό το εγχείρημα.

«Δεν ξέρω αν πήρε από εμάς, αλλά σίγουρα ήταν μια δική της πρωτοβουλία, γιατί εκείνη έψαξε, αναζήτησε τον φορέα εκείνο που ήθελε να συνεργαστεί και να βάλει κάτω τη δική της έμπνευση, και κατέληξε στα Παιδικά Χωριά SOS, οπότε είναι όλο δικό της, από την αρχή μέχρι το τέλος», σημείωσε η Ζήνα Κουτσελίνη.

Μάλιστα, η Έμμα δεν περιορίστηκε στη δημιουργία των έργων της, καθώς συνεργάστηκε με τα παιδιά και τους ειδικούς των Παιδικών Χωριών SOS, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη διαδρομή.

Ανάμεσα στα έργα που ξεχώρισαν ήταν και μια καρδιά, η οποία εντυπωσίασε τόσο ώστε να γίνει μπλουζάκι και, όπως αποκάλυψε η μητέρα της, να εξαντληθεί ήδη. Η ίδια, πάντως, είχε ιδιαίτερη αδυναμία σε έναν πίνακα με πολλά και έντονα χρώματα.

«Εμένα μου άρεσε αυτό με τα πολύχρωμα, με τα πολλά χρώματα. Σε πολλούς άρεσε η καρδιά, που έγινε και μπλουζάκι, και ξεπούλησε ήδη. Νομίζω ότι είναι ένα έργο που θα φωτίσει τις ζωές μας με πολύ χρώμα, και μάλιστα αυτά τα έντονα φλουο χρώματα, που εμένα μου αρέσουν πολύ», είπε.

Η αγάπη της Ζήνας Κουτσελίνη για τη ζωγραφική και το όνειρο που θέλει να ξαναπιάσει

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε, ακόμη, πως η ζωγραφική ήταν ένα κομμάτι της δικής της παιδικής ηλικίας, καθώς και η ίδια ζωγράφιζε από μικρή. Μάλιστα, είχε βραβευτεί για ένα έργο της, στο οποίο είχε αποτυπώσει το νησί της, με τον Ποσειδώνα και την Αφροδίτη να το κρατούν.

Όπως εξήγησε, οι συνθήκες εκείνης της εποχής την έκαναν να μην ακολουθήσει επαγγελματικά την τέχνη, καθώς θεωρούσε δύσκολο να μπορέσει να εξασφαλίσει τα προς το ζην μέσα από τη ζωγραφική.

Ωστόσο, η επαφή της με τα έργα της κόρης της φαίνεται πως ξύπνησε ξανά μέσα της αυτή την παλιά αγάπη.

«Ζωγράφιζα κι εγώ από πολύ μικρή, όμως ήξερα πως θα ήταν δύσκολο στην πορεία της ζωής να έχω τα προς το ζην, γιατί ήταν κι άλλες εποχές τότε», ανέφερε, διευκρινίζοντας στη συνέχεια πως δεν εγκατέλειψε τα όνειρά της συνολικά, αλλά μόνο εκείνο που αφορούσε τη ζωγραφική.

«Όχι, δεν εγκατέλειψα τα όνειρά μου. Τη ζωγραφική, το όνειρο της ζωγραφικής, όχι τα όνειρά μου προς Θεού. Ζωγράφιζα πολύ ως παιδί, μεγάλη δε ζωγράφιζα, αλλά λέω πάντα ότι όταν θέλεις κάτι πολύ, δε χάνεις τον δρόμο», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια θυμήθηκε, μάλιστα, πως η Έμμα αγαπούσε τα χρώματα από πολύ μικρή ηλικία. Από μόλις τεσσάρων ετών ζωγράφιζε μαζί με την εικαστικό Μάγδα Κούρκουλου, ενώ ένα έργο της με μια τσούχτρα, όταν ήταν περίπου έξι ή επτά ετών, είχε εντυπωσιάσει τόσο τη μητέρα της, ώστε την έκανε να θελήσει να πιάσει ξανά τα χρώματα.

Η νέα τηλεοπτική σεζόν και η αγάπη της για την εκπομπή της

Η Ζήνα Κουτσελίνη αναφέρθηκε και στη νέα τηλεοπτική σεζόν, εκφράζοντας τη χαρά της για την ευκαιρία να δημιουργήσει μια νέα τηλεοπτική ζώνη στο Star.

Όπως εξήγησε, αγαπά ιδιαίτερα αυτό που κάνει και περιμένει καθημερινά με ενθουσιασμό τη στιγμή που θα βρεθεί στο πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, για να υποδεχθεί τους τηλεθεατές.

«Χαίρομαι πολύ που μου δίνεται η ευκαιρία να χτίσουμε μια νέα τηλεοπτική ζώνη. Αγαπάω πολύ αυτό που κάνω, δεν ξέρω, κατεβαίνω 09:20 για να ξεκινήσει η εκπομπή 09:30, και ευφραίνεται η καρδιά μου», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, μίλησε με τρυφερότητα για τις στιγμές πριν από την έναρξη της εκπομπής, αποκαλύπτοντας πως ανυπομονεί να πάρει την κούπα με τον ζεστό καφέ που της προσφέρει ο συνεργάτης της, Παναγιώτης, και να μοιραστεί με το κοινό όσα ετοιμάζει η ομάδα της.

«Και το λέω με ειλικρίνεια: αγαπώ πολύ αυτή την εκπομπή, και ελπίζω να την αγαπήσουν όσο πολύ την αγαπώ κι εγώ, σιγά σιγά, και οι τηλεθεατές», κατέληξε.