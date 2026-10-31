Σκορδά: Μετακόμισε σε νέο σπίτι με τον Αθανασιάδη- «Νέες αρχές για το καλό»

Όσα αποκάλυψε για τη μετακόμισή της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.10.26 , 16:10 Pizza Fan: Ξεκινούν οι πληρωμές δεδουλευμένων για τους εργαζομένους
31.10.26 , 16:00 Τα ζώδια που κάνουν τον άλλον να τους κυνηγάει χωρίς να το προσπαθούν
31.10.26 , 15:37 Πλάκα: Βίντεο ντοκουμέντο με τις κινήσεις των δραστών πριν την έκρηξη
31.10.26 , 14:38 Σκορδά: Μετακόμισε σε νέο σπίτι με τον Αθανασιάδη- «Νέες αρχές για το καλό»
31.10.26 , 14:08 Ιράν: «Θα χτυπήσουμε χωρίς γεωγραφικά όρια, αν επιτεθούν ξανά οι ΗΠΑ»
31.10.26 , 14:00 Μεσογειακή Διατροφή: Το μυστικό της μακροζωίας και της ευεξίας
31.10.26 , 12:12 Μαζωνάκης: «Τι κλαις τώρα;» – Κόλαφος ο Bob Dimitrov για τον Ζαχαράτο
31.10.26 , 12:12 Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι
31.10.26 , 12:08 Market Pass: «Κλείδωσε» η πρώτη πληρωμή
31.10.26 , 12:00 Εκτός Πολεμικού Ναυτικού ο αξιωματικός που πυρπόλησε τo σπίτι πρώην του
31.10.26 , 12:00 PH makeup: Το trend που βάζει τέλος στην αναζήτηση της σωστής απόχρωσης
31.10.26 , 11:34 Σέρρες: Ανατροπή στη δολοφονία 68χρονου - Καταθέτει ως ύποπτος ο γιος του
31.10.26 , 11:02 Ρούλα Σταματοπούλου: Η βραδιά που κατέληξε στα επείγοντα
31.10.26 , 11:00 Η «Βουλίτσα» συνεχίζεται με επιπλέον ημερομηνίες, λόγω μεγάλης επιτυχίας
31.10.26 , 10:34 Κρήτη: Ανθρώπινα οστά βρέθηκαν σε χωράφι - Εξετάζουν εξαφανίσεις γυναικών
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Σκορδά: Μετακόμισε σε νέο σπίτι με τον Αθανασιάδη- «Νέες αρχές για το καλό»
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν τρεις μήνες σε κλινική στην Αγγλία»
Μαζωνάκης: «Τι κλαις τώρα;» – Κόλαφος ο Bob Dimitrov για τον Ζαχαράτο
Ελένη Φουρέιρα: Ο μικρός Ερμής ντυμένος για το Halloween πριν το σχολείο
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι
First Dates Δήμητρα: «Μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές τη μέρα»
Market Pass: «Κλείδωσε» η πρώτη πληρωμή
Ελένη Μενεγάκη: Μεγάλη πτώση στον τζίρο της εταιρείας της
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται και ποιοι παίρνουν 400 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά ολοκλήρωσε τη μετακόμισή της και εγκαθίσταται σε νέο σπίτι.
  • Θα κοιμηθεί για πρώτη φορά στον νέο της χώρο το βράδυ του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου.
  • Η παρουσιάστρια δήλωσε ότι η διαδικασία μετακόμισης έχει ολοκληρωθεί και αντιμετωπίζει την αλλαγή με αισιοδοξία.
  • Η νέα αρχή έρχεται σε μια θετική περίοδο της προσωπικής της ζωής με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.
  • Η Σκορδά επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους σχετικά με την προσωπική της ζωή.

Μια νέα σελίδα στην προσωπική της ζωή ετοιμάζεται να γυρίσει η Φαίη Σκορδά, καθώς ολοκλήρωσε τη μετακόμισή της και είναι πλέον έτοιμη να εγκατασταθεί στο νέο της σπίτι.

Σκορδά: Μετακόμισε σε νέο σπίτι με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη- Δείτε πλάνα

Η παρουσιάστρια, που το τελευταίο διάστημα απασχολεί και με την προσωπική της ζωή, μοιράστηκε τη χαρά της με τους τηλεθεατές, αποκαλύπτοντας πως το βράδυ του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου θα κοιμηθεί για πρώτη φορά στον καινούργιο της χώρο.

Η αποκάλυψη έγινε στον αέρα της εκπομπής «For You» όταν ο στενός συνεργάτης της, Άρης Καβατζίκης, θέλησε να μάθει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μετακόμιση.

Φαίη Σκορδά: «Στον Αλέξανδρο ερωτεύτηκα την παιδικότητά του»

Φαίη Σκορδά-Αλέξανδρος Αθανασιάδης

Η Φαίη Σκορδά απάντησε πως η διαδικασία έχει πλέον ολοκληρωθεί, αφήνοντας πίσω της τις κούτες και την αναστάτωση των προηγούμενων ημερών.

«Μα έκανα τη μετακόμιση. Σήμερα θα κοιμηθώ. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα. Εντάξει παιδιά κάθε μέρα μετακομίζουν χιλιάδες κόσμου. Δεν είμαι η πρώτη. Νέες αρχές για το καλό!», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, δείχνοντας πως αντιμετωπίζει με αισιοδοξία αυτή την αλλαγή στην καθημερινότητά της.

Φυσικά, το νέο αυτό ξεκίνημα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Φαίη Σκορδά φαίνεται να διανύει μια όμορφη φάση και στην προσωπική της ζωή, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Η σχέση τους έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με την παρουσιάστρια, ωστόσο, να επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους και να προστατεύει την προσωπική της ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
 |
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το LINGO επιστρέφει με νέες προκλήσεις και εκπλήξεις
Media
Το LINGO επιστρέφει με νέες προκλήσεις και εκπλήξεις
1% Club
Media
1% Club: Το καλωσόρισμα στην Άριελ Κωνσταντινίδη και τον Σωτήρη Καλυβάτση
Τροχός της Τύχης
Media
Τροχός της Τύχης: Άτυχη η Μαρία με τον πίνακα, δεν πέτυχε ούτε ένα σύμφωνο!
Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Ο αγοραστής που διεκδίκησε το βικτωριανό μενταγιόν της Άντας
1% Club: Trailer 30/10/2026
Media
1% Club: Γέλιο & παιχνίδι με Άριελ Κωνσταντινίδη και Σωτήρη Καλυβάτση!
Tρέιλερ ΙQ 160 1/11/26
Media
IQ 160: Η Πηνελόπη υποψιάζεται πως υπάρχει άλλη στη ζωή του Αργύρη
Μενεγάκη: Το Μήνυμα Του Πρώτου Συζύγου Της
Media
Μενεγάκη: Το μήνυμα του πρώτου της συζύγου για τα γενέθλιά της
Τα Φαντάσματα: Τρέιλερ Για Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026
Media
Τα Φαντάσματα: «Θα γίνει απόψε της ακολασίας!» - Δείτε το τρέιλερ
Cash or Trash: Ταξίδι στη βικτωριανή εποχή με ξεχωριστά αντικείμενα!
Media
Cash or Trash: Ταξίδι στη βικτωριανή εποχή με ένα ξεχωριστό αντικείμενο
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top