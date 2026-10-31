Μια νέα σελίδα στην προσωπική της ζωή ετοιμάζεται να γυρίσει η Φαίη Σκορδά, καθώς ολοκλήρωσε τη μετακόμισή της και είναι πλέον έτοιμη να εγκατασταθεί στο νέο της σπίτι.

Η παρουσιάστρια, που το τελευταίο διάστημα απασχολεί και με την προσωπική της ζωή, μοιράστηκε τη χαρά της με τους τηλεθεατές, αποκαλύπτοντας πως το βράδυ του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου θα κοιμηθεί για πρώτη φορά στον καινούργιο της χώρο.

Η αποκάλυψη έγινε στον αέρα της εκπομπής «For You» όταν ο στενός συνεργάτης της, Άρης Καβατζίκης, θέλησε να μάθει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μετακόμιση.

Η Φαίη Σκορδά απάντησε πως η διαδικασία έχει πλέον ολοκληρωθεί, αφήνοντας πίσω της τις κούτες και την αναστάτωση των προηγούμενων ημερών.

«Μα έκανα τη μετακόμιση. Σήμερα θα κοιμηθώ. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα. Εντάξει παιδιά κάθε μέρα μετακομίζουν χιλιάδες κόσμου. Δεν είμαι η πρώτη. Νέες αρχές για το καλό!», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, δείχνοντας πως αντιμετωπίζει με αισιοδοξία αυτή την αλλαγή στην καθημερινότητά της.

Φυσικά, το νέο αυτό ξεκίνημα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Φαίη Σκορδά φαίνεται να διανύει μια όμορφη φάση και στην προσωπική της ζωή, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Η σχέση τους έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με την παρουσιάστρια, ωστόσο, να επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους και να προστατεύει την προσωπική της ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας.