IQ 160, η αστυ-κωμική σειρά που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, επέστρεψε με τον 4ο κύκλο επεισοδίων στην οθόνη του Star, πιο ξεκαρδιστική και... μυστηριώδης από ποτέ!

Τι θα δούμε στo 3ο επεισόδιο

Κυριακή 1 Νοεμβρίου στις 22:10

Η Πηνελόπη και ο Αργύρης αναγκάζονται να δηλώσουν επισήμως τη σχέση τους, στη Σοφία. Στο γραφείο, παρουσιάζεται μια κυρία που καταγγέλλει μια σεξουαλική επίθεση σε νεαρή γυναίκα, περιγράφοντας τον θύμα, τον δράστη και τον χώρο όπου συνέβη. Ισχυρίζεται ότι αυτές τις πληροφορίες τις έχει λάβει από τα πνεύματα! Δεν την παίρνουν στα σοβαρά, μέχρι την επόμενη μέρα που τη βρίσκουν δολοφονημένη. Η έρευνα τούς οδηγεί σε μια πολυκατοικία, όπου όλοι οι ένοικοι καταθέτουν ότι δεν αντιλήφθηκαν κάποια επίθεση. Η Πηνελόπη, όμως, αμφιβάλλει και, τελικά, καταφέρνει να ανακαλύψει το θύμα και τον δράστη. Όλοι άκουσαν τι συνέβαινε, αλλά κανείς δεν έτρεξε να βοηθήσει το θύμα, πιστεύοντας ότι θα το κάνει κάποιος άλλος. Είναι το λεγόμενο «φαινόμενο του περαστικού». Η Πηνελόπη, βρίσκει στο κινητό του Αργύρη μια κράτηση σε Airbnb. Υποψιάζεται ότι υπάρχει άλλη γυναίκα στη ζωή του, αλλά αυτό που θα διαπιστώσει παρακολουθώντας τον, είναι ακόμη χειρότερο: Ο Αργύρης κατέφυγε στο Airbnb για να περάσει μόνος του ένα ήσυχο βράδυ…

Guests: Ελευθερία Κοντογεώργη, Γιάννα Ζάννη, Μαριέλα Δουμπού, Βασιλική Βλαχούλη, Ντίνος Γκελαμέρης, Ράνια Ματτιού, Αινείας Αλύ Νουρ - Ποντίκης

Πρωταγωνιστούν: Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Άννα Λουιζίδη

Συμμετέχουν: Άλκης Παναγιωτίδης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος και η μικρή Ελένη Νεαμονίτη

Αποκλειστικό απόσπασμα από το 3ο επεισόδιο, όπως προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

https://www.youtube.com/watch?v=R1eoITF6JoQ

Περιγραφή της σειράς

Μία συμβίωση... βασανιστική.

Τέσσερα παιδιά... στο κόκκινο.

Ένα ζευγάρι... στα άκρα!

Και πολλές, πάρα πολλές αστυνομικές υποθέσεις... προς διερεύνηση.

Τελικά, τι είναι πιο επικίνδυνο, το έγκλημα ή η οικογενειακή καθημερινότητα;



Ποιος είπε ότι η συμβίωση με την Πηνελόπη Μουρίκη (Σμαράγδα Καρύδη) και... τέσσερα παιδιά είναι κάτι εύκολο; Ο Αργύρης Καλατζής (Νίκος Κουρής) το διαπιστώνει με τον πλέον οδυνηρό, πλην κωμικοτραγικό τρόπο, όταν η Μουρίκη μετακομίζει στο σπίτι του με τα τρία της παιδιά, αλλά και τον καρπό του έρωτά τους, τον Μιχαλάκη. Το μεγάλωμα του μωρού και η συγκατοίκηση αποδεικνύεται πιο δύσκολη υπόθεση απ’ ό,τι περίμεναν, ειδικά αν συνυπολογιστεί και η εκρηκτική τους καθημερινότητα στο αστυνομικό τμήμα.

Και μπορεί η σπίθα του έρωτά τους να παραμένει αναμμένη, αλλά τα ξενύχτια λόγω του μωρού, οι απαιτήσεις των παιδιών, αλλά και νέες, σκοτεινές αστυνομικές υποθέσεις που χρήζουν επίλυσης, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, που φέρνει και τους δύο στα άκρα.

Νέες, σκοτεινές υποθέσεις προς επίλυση εμφανίζονται στο δρόμο τους, οι συνεργάτες τους προσπαθούν να κρατήσουν τις μεταξύ τους ισορροπίες, ενώ η Πηνελόπη καταφέρνει με μαεστρία να φέρνει όλο και πιο πολύ τον Αργύρη στα όριά του, σε μία σχέση που θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο.

Κι ενώ η ίδια καλείται να πάρει δραστικές αποφάσεις για το μέλλον τους, αλλά και τη ζωή της από εδώ και πέρα, μία ξαφνική απώλεια θα τη χτυπήσει σαν κεραυνός, φέρνοντας τα πάνω κάτω, ενώ ένας άνθρωπος από το παρελθόν, που νόμιζε ότι έχει αφήσει πίσω της για τα καλά, θα υπονομεύσει όσα έχει καταφέρει μέχρι τώρα, απειλώντας να τινάξει στον αέρα όχι μόνο τη σχέση της με τον Αργύρη, αλλά και την ίδια της τη ζωή...

Σε έναν αγώνα ενάντια στο χρόνο, με αγωνιώδεις, ανατρεπτικές και πάντα ξεκαρδιστικές καταστάσεις, η Πηνελόπη θα κληθεί να απαντήσει στο ερώτημα που

απέφευγε για χρόνια: μέχρι ποιο σημείο είναι διατεθειμένη να φτάσει για να προστατεύσει όσους αγαπά;

Νέος κύκλος! Περισσότερο μυστήριο! Περισσότερο γέλιο! Περισσότερο IQ 160!

Κυριακή 1 Νοεμβρίου στις 22:10!

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Συντελεστές

Σενάριο: Βίκυ Αλεξοπούλου

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Πανταζούδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δασκαλοθανάσης GSC

Executive Producer: Βασίλης Διαμαντίδης

Παραγωγή: Hip Productions



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