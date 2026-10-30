Ελένη Μενεγάκη: Μεγάλη πτώση στον τζίρο της εταιρείας της

Ακριβό το τηλεοπτικό της διάλειμμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.10.26 , 17:49 Μάρκος Σεφερλής για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήμασταν φιλαράκια»
30.10.26 , 17:24 Κέιτι Πέρι: Έγινε 42 και γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Τζάστιν Τριντό
30.10.26 , 17:11 «Χωριάτικο»: Δύο νέες προφυλακίσεις, με «βραχιολάκι» ο αρχιλογιστής
30.10.26 , 16:59 1% Club: Γέλιο & παιχνίδι με Άριελ Κωνσταντινίδη και Σωτήρη Καλυβάτση!
30.10.26 , 16:41 Δέματα από χώρες εκτός ΕΕ: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από την 1η Νοεμβρίου
30.10.26 , 16:40 Ελένη Μενεγάκη: Μεγάλη πτώση στον τζίρο της εταιρείας της
30.10.26 , 16:28 Σέρρες: Παραλίγο τραγωδία με πτώση ανελκυστήρα
30.10.26 , 16:25 Πλάκα: Με βαρύ ποινικό παρελθόν οι συλληφθέντες
30.10.26 , 16:12 Ισπανία: Αναζήτηση ευθυνών, στον απόηχο της τραγωδίας
30.10.26 , 16:09 Πούτιν: Απειλεί ξανά με πόλεμο την Ευρώπη
30.10.26 , 16:07 Εμπειρία πτήσης με μαχητικά F-16 και F-35 στο Μετρό Συντάγματος!
30.10.26 , 16:00 Τα 3 σημάδια που δείχνουν αν είσαι πραγματικά έτοιμη για μια ώριμη σχέση
30.10.26 , 15:59 IQ 160: Η Πηνελόπη υποψιάζεται πως υπάρχει άλλη στη ζωή του Αργύρη
30.10.26 , 15:55 Στη ΓΑΔΑ ο Αντώνης Ρέμος: Κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση
30.10.26 , 15:50 Ρόμπερτ Κέλκερ Κέλι: Ανακοινώθηκε η επίσημη αιτία θανάτου του
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν τρεις μήνες σε κλινική στην Αγγλία»
Στη ΓΑΔΑ ο Αντώνης Ρέμος: Κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση
Μαριέττα Χρουσαλά - Λέων Πατίτσας: Xέρι χέρι για περπάτημα στη Γλυφάδα
Επιχείρηση Ετοιμότητα: 33 χώρες ζητούν από τους πολίτες να έχουν προμήθειες
Ελένη Μενεγάκη: Μεγάλη πτώση στον τζίρο της εταιρείας της
First Dates Δήμητρα: «Μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές τη μέρα»
Βαλαβάνη για Βασάλο: «Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος»
Μπισμπίκης: Οι εκπλήξεις στο θέατρο για τα γενέθλιά του - Μαζί του η Βανδή
Βραβεία Θεάτρου 2025-2026: Οι νικητές και η καλύτερη παράσταση της χρονιάς
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Μενεγάκη: Η ζωή μετά την τηλεόραση και η πορεία των επιχειρήσεών της/ OPEN

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σημαντική μεταβολή παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας της Ελένης Μενεγάκη για το 2025, με τον κύκλο εργασιών να καταγράφει πτώση 86,7% και την κερδοφορία της προηγούμενης χρονιάς να δίνει τη θέση της σε ζημιές.

Ελένη Μενεγάκη: Bday Queen - Η ανάρτηση για τα γενέθλια της «Βασίλισσας»!

Η τηλεοπτική απουσία της Ελένης Μενεγάκη από τα τηλεοπτικά δρώμενα συνοδεύεται από μια αισθητή αλλαγή στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας της, M WINNER Ι.Κ.Ε. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά δεδομένα, η εταιρεία εμφάνισε σημαντική υποχώρηση εσόδων το 2025, ενώ το τελικό αποτέλεσμα πέρασε σε αρνητικό έδαφος.

 

Η μεγάλη πτώση στον τζίρο

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της M WINNER Ι.Κ.Ε. διαμορφώθηκε το 2025 στα 161.547,38 ευρώ, έναντι περίπου 1,21 εκατ. ευρώ το 2024. Πρόκειται για μείωση της τάξης του 86,7%, που αποτυπώνει τη μεγάλη διαφορά στα έσοδα της εταιρείας μέσα σε έναν χρόνο.

Αλλαγή καταγράφηκε και στην τελική γραμμή του ισολογισμού. Από τα καθαρά κέρδη των 674.440,22 ευρώ που είχε εμφανίσει το 2024, η εταιρεία πέρασε σε καθαρές ζημιές ύψους 26.031,88 ευρώ για τη χρήση του 2025.

Από την κερδοφορία στις ζημιές

Η εικόνα είναι ανάλογη και στα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT), τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημιές 45.520,42 ευρώ, όταν την προηγούμενη χρονιά η εταιρεία είχε καταγράψει κέρδη 857.885,54 ευρώ.

Αρνητικό ήταν και το αποτέλεσμα προ φόρων, με τις ζημιές να ανέρχονται σε 26.031,88 ευρώ, έναντι κερδών 866.175,55 ευρώ το 2024.

Παρά τη μείωση ορισμένων δαπανών, η υποχώρηση των εσόδων ήταν τέτοια ώστε να μην αποτραπεί η ανατροπή της οικονομικής εικόνας της εταιρείας.

Οι δαπάνες που περιορίστηκαν

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι δαπάνες για παροχές σε εργαζομένους μειώθηκαν στα 115.076,85 ευρώ το 2025, από 172.253,97 ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Αντίστοιχη ήταν η πορεία και στα λοιπά έξοδα και τις ζημιές, τα οποία υποχώρησαν στα 145.425,54 ευρώ, έναντι 186.553,58 ευρώ το 2024. Παράλληλα, οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε 50.638,41 ευρώ, από 66.999,19 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Η συγκράτηση των συγκεκριμένων δαπανών, ωστόσο, δεν στάθηκε αρκετή για να αντισταθμίσει τη μεγάλη απώλεια εσόδων.

Οι κατηγορίες εσόδων που κινήθηκαν ανοδικά

Μέσα σε αυτή την εικόνα, υπήρξαν και ορισμένα θετικά στοιχεία. Τα λοιπά έσοδα και κέρδη αυξήθηκαν στα 74.083,65 ευρώ το 2025, από 38.597,93 ευρώ το 2024.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα έσοδα από τόκους, τα οποία ανήλθαν σε 29.369,62 ευρώ, έναντι 28.740,93 ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Οι αυξήσεις αυτές, ωστόσο, δεν ήταν αρκετές για να καλύψουν τη μεγάλη μείωση του κύκλου εργασιών και να διατηρήσουν την εταιρεία σε τροχιά κερδοφορίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία αφορούν αποκλειστικά τη M WINNER Ι.Κ.Ε. και δεν αποτυπώνουν κατ’ ανάγκη το σύνολο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή των προσωπικών εισοδημάτων της Ελένης Μενεγάκη. Επίσης, από τα διαθέσιμα δεδομένα δεν προκύπτει ότι η τηλεοπτική της αποχή αποτελεί από μόνη της την αιτία για τη μεταβολή των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάρκος Σεφερλής - Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Μάρκος Σεφερλής για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήμασταν φιλαράκια»
Η Κέιτι Πέρι γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Τζάστιν Τριντό
Celebrities & Gossip Νεα
Κέιτι Πέρι: Έγινε 42 και γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Τζάστιν Τριντό
Ρόμπερτ Κέλκερ Κέλι: Η Επίσημη Αιτία Θανάτου Του
Celebrities & Gossip Νεα
Ρόμπερτ Κέλκερ Κέλι: Ανακοινώθηκε η επίσημη αιτία θανάτου του
Ο μικρός Ερμής ντυμένος για Halloween πριν το σχολείο
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Φουρέιρα: Ο μικρός Ερμής ντυμένος για το Halloween πριν το σχολείο
Μπισμπίκης: Οι εκπλήξεις στο θέατρο για τα γενέθλιά του - Μαζί του η Βανδή
Celebrities & Gossip Νεα
Μπισμπίκης: Οι εκπλήξεις στο θέατρο για τα γενέθλιά του - Μαζί του η Βανδή
Βραβεία Θεάτρου 2025-2026
Celebrities & Gossip Νεα
Βραβεία Θεάτρου 2025-2026: Οι νικητές και η καλύτερη παράσταση της χρονιάς
Παπαγεωργίου: Με floral glamour σύνολο σε event - Μαζί της η αδελφή της
Celebrities & Gossip Νεα
Παπαγεωργίου: Μαζί με την αδελφή της σε event - Τι είπε για τον γάμο της
Στέλιος Μάινας
Celebrities & Gossip Νεα
Μάινας: «Έκανα αποχή από τη δουλειά μου, για να επανεξετάσω τα βήματά μου»
Μαρίνα Σάττι: Είναι Ζευγάρι Με Τον Rack;
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρίνα Σάττι: Με ποιο γνωστό ράπερ φέρεται να είναι ζευγάρι;
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top