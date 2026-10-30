Ελένη Μενεγάκη: Μεγάλη πτώση στον τζίρο της εταιρείας της

Ελένη Μενεγάκη: Η ζωή μετά την τηλεόραση και η πορεία των επιχειρήσεών της/ OPEN

Σημαντική μεταβολή παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας της Ελένης Μενεγάκη για το 2025, με τον κύκλο εργασιών να καταγράφει πτώση 86,7% και την κερδοφορία της προηγούμενης χρονιάς να δίνει τη θέση της σε ζημιές.

Η τηλεοπτική απουσία της Ελένης Μενεγάκη από τα τηλεοπτικά δρώμενα συνοδεύεται από μια αισθητή αλλαγή στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας της, M WINNER Ι.Κ.Ε. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά δεδομένα, η εταιρεία εμφάνισε σημαντική υποχώρηση εσόδων το 2025, ενώ το τελικό αποτέλεσμα πέρασε σε αρνητικό έδαφος.

Η μεγάλη πτώση στον τζίρο

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της M WINNER Ι.Κ.Ε. διαμορφώθηκε το 2025 στα 161.547,38 ευρώ, έναντι περίπου 1,21 εκατ. ευρώ το 2024. Πρόκειται για μείωση της τάξης του 86,7%, που αποτυπώνει τη μεγάλη διαφορά στα έσοδα της εταιρείας μέσα σε έναν χρόνο.

Αλλαγή καταγράφηκε και στην τελική γραμμή του ισολογισμού. Από τα καθαρά κέρδη των 674.440,22 ευρώ που είχε εμφανίσει το 2024, η εταιρεία πέρασε σε καθαρές ζημιές ύψους 26.031,88 ευρώ για τη χρήση του 2025.

Από την κερδοφορία στις ζημιές

Η εικόνα είναι ανάλογη και στα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT), τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημιές 45.520,42 ευρώ, όταν την προηγούμενη χρονιά η εταιρεία είχε καταγράψει κέρδη 857.885,54 ευρώ.

Αρνητικό ήταν και το αποτέλεσμα προ φόρων, με τις ζημιές να ανέρχονται σε 26.031,88 ευρώ, έναντι κερδών 866.175,55 ευρώ το 2024.

Παρά τη μείωση ορισμένων δαπανών, η υποχώρηση των εσόδων ήταν τέτοια ώστε να μην αποτραπεί η ανατροπή της οικονομικής εικόνας της εταιρείας.

Οι δαπάνες που περιορίστηκαν

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι δαπάνες για παροχές σε εργαζομένους μειώθηκαν στα 115.076,85 ευρώ το 2025, από 172.253,97 ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Αντίστοιχη ήταν η πορεία και στα λοιπά έξοδα και τις ζημιές, τα οποία υποχώρησαν στα 145.425,54 ευρώ, έναντι 186.553,58 ευρώ το 2024. Παράλληλα, οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε 50.638,41 ευρώ, από 66.999,19 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Η συγκράτηση των συγκεκριμένων δαπανών, ωστόσο, δεν στάθηκε αρκετή για να αντισταθμίσει τη μεγάλη απώλεια εσόδων.

Οι κατηγορίες εσόδων που κινήθηκαν ανοδικά

Μέσα σε αυτή την εικόνα, υπήρξαν και ορισμένα θετικά στοιχεία. Τα λοιπά έσοδα και κέρδη αυξήθηκαν στα 74.083,65 ευρώ το 2025, από 38.597,93 ευρώ το 2024.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα έσοδα από τόκους, τα οποία ανήλθαν σε 29.369,62 ευρώ, έναντι 28.740,93 ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Οι αυξήσεις αυτές, ωστόσο, δεν ήταν αρκετές για να καλύψουν τη μεγάλη μείωση του κύκλου εργασιών και να διατηρήσουν την εταιρεία σε τροχιά κερδοφορίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία αφορούν αποκλειστικά τη M WINNER Ι.Κ.Ε. και δεν αποτυπώνουν κατ’ ανάγκη το σύνολο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή των προσωπικών εισοδημάτων της Ελένης Μενεγάκη. Επίσης, από τα διαθέσιμα δεδομένα δεν προκύπτει ότι η τηλεοπτική της αποχή αποτελεί από μόνη της την αιτία για τη μεταβολή των οικονομικών αποτελεσμάτων.